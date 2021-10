El templo Tsukiji Honganji: un lugar de Tokio para conocer el budismo

Guíade Japón

El templo Tsukiji Honganji (distrito Chūō, Tokio), conocido por su magnífica edificación principal de estilo indio, es un templo budista de la escuela Honganji de la secta Jōdo Shinshū, cuyo templo principal es el templo Nishi Honganji (distrito de Shimogyō, Kioto).

Aunque la popularidad de Tsukiji lo dejó atrás, ahora es un lugar de moda

El predecesor del Tsukiji Honganji fue el Edo Gobō, un templo filial del Nishi Honganji de Kioto fundado en 1617. En su origen estaba situado en la zona de Yokoyama-chō de Nihonbashi, pero fue destruido por el gran incendio de Meireki en 1657 y reconstruido en su ubicación actual. En aquella época era una zona pantanosa como un banco de arena hallado en el mar, y el terreno fue reclamado y “construido”, por lo que la zona se llamó “Tsukiji” (algo así como “tierra reclamada”) y el templo fue bautizado como “Tsukiji Gobō” o “Tsukiji Monzeki”.

El nombre “Tsukiji” se dio a conocer en todo el mundo con el auge del sushi en el extranjero a partir de la década de 1980, pero el Tsukiji Honganji, del que procede el nombre, no es tan conocido. El antiguo mercado de Tsukiji y su mercado exterior que aún sigue son muy populares entre los visitantes de Japón, y el teatro Kabukiza está a un paso, al igual que el distrito comercial de Ginza. El pabellón principal del templo, de estilo indio y poco habitual en un templo japonés, ha sido designado Bien Cultural de Importancia Nacional. Sin embargo, hasta hace poco, no había llamado mucho la atención y a menudo no se mencionaba en la sección “Tsukiji” de las guías de Tokio. Además, había poca interacción con la población local, y el lugar estaba lejos del bullicio del mercado.



La puerta principal de Tsukiji Honganji se encuentra en la calle Shin-Ōhashi. En el pasado, el pabellón principal estaba orientado al sur y la calle principal se extendía hacia el mercado de Tsukiji. Fue reconstruido a principios del periodo Shōwa (1926-1989) para que estuviera orientado hacia el oeste, hacia el templo principal de Kioto y hacia Tenjiku (el antiguo nombre de la India).



El bullicio de la calle Monzenki a lo largo de la calle Shin-Ōhashi donde se encuentra el mercado exterior de Tsukiji. Hasta la era Taishō, en esta zona había más de 50 templos subsidiarios.

“Antes, el Tsukiji Honganji era introvertido y un poco soberbio, por lo que incluso los lugareños tenían miedo de acudir. Un templo debería ser un lugar abierto, pero creo que lo habíamos olvidado. Ahora pretendemos que el templo sea accesible a todo el mundo, y estamos profundizando en nuestros vínculos con la comunidad local, incluido el mercado exterior de Tsukiji”, explica Higashimori Shōnin, jefe adjunto del templo.

En 2015, Yasunaga Yūgen, un antiguo banquero y consultor de gestión con una trayectoria única, asumió la dirección de Honganji y llevó a cabo reformas bajo el lema “un templo abierto”.

Los terrenos del templo se renovaron para hacerlos más abiertos, con la tala de los árboles que rodeaban las murallas y el traslado del aparcamiento frente al pabellón principal para crear una plaza. También se construyeron una tumba conjunta para todas las religiones y sectas, el Tsukiji Honganji Cafe Tsumugi, con asientos en la terraza, y una librería. Se ha convertido en un lugar abierto por el que pasan los hombres de negocios y los niños del distrito, así como los compradores del mercado exterior de Tsukiji, y donde la gente hace cola para desayunar en la cafetería.



Higashimori, que asiste a Yasunaga, trabajó en la oficina de la escuela Honganji de la secta Jōdo Shinshū en el templo de Nishi Honganji, Kioto, hasta junio de 2018.



No hay que pagar para visitar el templo, como dice el cartel al lado de la fuente de ablución cerca de la puerta principal: “Acceso libre”.



El desayuno servido con vistas al magnífico salón principal es magnífico.

Un pabellón principal creado por un sacerdote explorador y un famoso arquitecto

El pabellón principal de Tsukiji Honganji fue reconstruido en 1934 tras los daños sufridos en el Gran Terremoto de Kantō (1923). El sacerdote líder de la escuela Honganji de la época, Ōtani Kōzui, formó un equipo de expedición para investigar las rutas del budismo y visitó la Ruta de la Seda en numerosas ocasiones. Ōtani pidió al arquitecto e historiador de la arquitectura Itō Chūta (1867-1954), que también había viajado a China, India y Turquía en busca de los orígenes de la arquitectura japonesa, que diseñara el pabellón principal del templo al estilo de la antigua arquitectura budista asiática.

Itō, profesor emérito entonces de la Universidad de Tokio, es más conocido por su trabajo en los santuarios, sobre todo el Santuario Meiji en Shibuya y el Santuario Heian en el distrito de Sakyō, Kioto, pero también dejó una amplia gama de otros edificios famosos, como el Yushima Seidō de estilo chino en el distrito de Bunkyō y el Auditorio Kanematsu románico de la Universidad Hitotsubashi en Kunitachi. Tsukiji Honganji, que alberga los elementos japonés, occidental y chino además del troncal indio de la tierra natal budista, es la culminación de una gran cantidad de conocimientos e ideas que el arquitecto puso en práctica bajo la dirección de un cliente comprensivo.



El pabellón principal de estilo indio con una cúpula en el centro superior y estupas a ambos lados.



Los visitantes ascienden por una escalera de piedra hasta el primer piso del pabellón principal para rezar a Buda.



Además del pabellón principal, el muro de piedra Ōya que rodea el templo, la puerta principal, la puerta norte y la puerta sur están designados como Bienes Culturales Importantes. La foto muestra la puerta sur del lado del mercado exterior de Tsukiji.

“Incluso hoy en día, el diseño parece extraño, por lo que debió haber sorprendido a la gente en ese momento. En una época en la que la mayoría de los templos se construían en madera, éste era todo de hormigón, y el pabellón principal tenía sillas, vidrieras e incluso una araña de lámparas de vapor de mercurio de última generación. Pero creo que tenía sentido y era un enfoque muy progresista”, apunta Higashimori.

Sin duda alguna, la mejor manera de hacer un templo de hormigón resistente a los terremotos y al fuego era seguir el ejemplo de los templos indios construidos en piedra. El pabellón principal de los templos de antes de la guerra solo tenía tatamis, lo que significaba que la gente tenía que quitarse los zapatos y sentarse en el suelo. La única luz era la de las velas, que no solo era tenue, sino que suponía un peligro de incendio. Además, se ha integrado un sistema de calefacción por vapor en los pilares para combatir el frío invernal. No cabe duda de que el objetivo era crear un edificio principal de última generación que no solo fuera seguro y resistente, sino que también fuera fácil de visitar para las personas de todas las edades.



La entrada al pabellón principal. Detrás de la enorme puerta se puede ver una hermosa vidriera decorada con flores de loto.



El techo y otras estructuras son de estilo japonés. En el momento de su finalización, era inusual que los visitantes se sentaran en sillas. La zona negra de la parte inferior del pilar es un calentador de vapor.



La imagen principal del templo es la del Buda Amida, ya que la secta Jōdo Shinshū es conocida por sus oraciones budistas de “Namu Amida Butsu”.

Hermosos detalles que invitan a la contemplación

Hay mucho arte y mucho que ver. La parte central del edificio, donde está consagrada la imagen principal de Buda, está coronada por una cúpula decorada con flores de loto dentro de las hojas del árbol Bodhi. Las largas alas norte (izquierda al frente) y sur (derecha al frente) también tienen pagodas, lo que demuestra la fuerte influencia de los templos indios. Los marcos de las ventanas son del estilo de las ventanas con cabezas de flores comunes en los templos budistas japoneses, y el diseño de las cabezas de los pilares, los aleros y las barandillas de las escaleras es elaborado, con elementos de la antigua Grecia y del islam también visibles en algunos lugares.

En el interior, los techos son de estilo budista japonés y chino, con las habituales estructuras de madera, pero la iluminación principal es oriental, con vidrieras de estilo occidental, asientos e incluso un órgano de tubos. Cada detalle de las paredes, los suelos, los accesorios de iluminación, los herrajes de las puertas, etc. está decorado, y la lista de ejemplos es interminable.



La decoración de la cúpula es tan detallada que es fácil quedarse ensimismado contemplándola. La forma de los marcos de las ventanas es similar a la de los templos japoneses, aunque es difícil de notar debido a la construcción en piedra.



Los laterales de la escalera principal también están decorados con relieves orientales en forma de pagoda.



Las paredes repletas de pequeños detalles ingeniosos son un tema ideal para subir a Instagram.



Cuando se mira hacia atrás después de adorar a la imagen principal, se pueden ver las vidrieras entre los órganos de tubos, ¡como en una iglesia!

Las “esculturas de animales” son una visita obligada. Itō también era conocido por su afición a los animales y las criatura folclóricas yōkai, y sus diseños de perros guardianes de santuario son únicos. Los leones mitológicos conocidos como shishi que se encuentran frente al pabellón principal del templo Tsukiji Honganji tienen alas. Las parejas de shishi de la parte inferior de la escalera de piedra y de la parte superior recuerdan a la esfinge con un toque de influencia del antiguo Oriente. Hay un león que tiene la boca abierta pronunciando el sonido “A” y el otro cerrada pronunciando “Un”. Vista la pareja en conjunto, descubrimos que están entonando el sonido “Aun”, símbolo japonés de la sílaba sagrada “Om”.

Alrededor de la escalera interior que baja a la planta baja desde el lado de la entrada al pabellón principal de la primera planta, hay varios objetos de animales, como pájaros, monos y elefantes, relacionados con la parábola budista de “Los tres animales y el árbol” (en la que un elefante, un mono y un pájaro discuten la altura de un árbol).



Los shishi alados. En el suelo, el shishi de la izquierda tiene la boca cerrada y abierta el de la derecha. Los dos arriba de la escalera tienen las bocas invertidas, de modo que el “A” y “Un” se forma horizontal y verticalmente.



Las esculturas de un pájaro, un mono y un elefante están dispuestas según el relato budista “Los tres animales”. Enseña la importancia de tener una mirada de pájaro que pueda ver el conjunto, aunque se sea pequeño e impotente.



También hay shishi, caballos, vacas y otras estatuas típicas de la obra de Itō Chūta.

El desayuno diseñado por el abad es muy popular

El Centro de Información, símbolo de la reforma, está conectado casi directamente con la salida de la estación de Tsukiji en la línea Hibiya del metro de Tokio. Hay una terraza en la primera planta, desde la que se puede ver la cúpula en el centro del pabellón principal.



El Centro de información, que incluye una cafetería y una librería, se inauguró en noviembre de 2017.



Se puede entrar en Tsukiji Honganji directamente desde la salida 1 de la estación de Tsukiji. El Centro de Información está justo enfrente.

El plato más popular del Tsukiji Honganji Cafe Tsumugi, que se encuentra en este edificio, es el desayuno de 18 platos. Además de las gachas al estilo del templo y la sopa de miso, se ofrecen 16 pequeños platos diferentes.

Amida Nyorai, la deidad principal de la secta Jōdo Shinshū, hizo 48 votos, pero en particular, el decimoctavo voto se consideraba el deseo fundamental para alcanzar la budeidad (fallecer en paz para renacer en el Paraíso mediante la invocación de Amitabha) y se convirtió en el origen del Honganji. Yasunaga se aferró a tener los 18 artículos según esos 18 votos. También participó en la selección de los platos y añadió especialidades locales como las tortillas de Tsukiji Shōro y el tsukudani de algas dulces de Tsukiji Edoichi. El desayuno se sirve de 8:00 a 10:30, y como el “desayuno de 18 platos” a veces se agota, la gente hace cola incluso antes de que el restaurante abra entre semana.

Hay café, té y otras bebidas, así como comida y una selección de dulces. El restaurante está abierto hasta las 21:00 horas, por lo que se puede disfrutar de una copa con vistas al pabellón principal iluminado por la noche.



El interior del Tsukiji Honganji Cafe Tsumugi, con su techo alto y paredes de cristal en el lado del pabellón principal.



Se pueden tomar tantos cuencos de gachas como se quiera sin coste alguno, y disfrutarlas con una variedad de guarniciones. También es popular el juego de té, con una opción de té kabusecha caliente o fukamushicha frío.



El templo Tsukiji Honganji por la noche también es una atracción. Se recomienda disfrutar de una taza de té mientras se admiran los importantes bienes culturales iluminados.

Hablar con los monjes y pasar la noche en el recinto

Junto a la cafetería hay una librería y una tienda oficial. Se puede comprar de todo, desde libros de introducción y ensayos sobre el budismo hasta libros especializados para creyentes, así como cuentas de oración budistas, artículos budistas y artículos especiales del Tsukiji Honganji.

El Centro de Información es único en el sentido de que hay un monje sentado en el mostrador de recepción para responder a cualquier pregunta relacionada con el budismo, el trabajo, las relaciones o cualquier otra cuestión sobre la vida diaria. El edificio es un verdadero símbolo de “templo abierto”.



La librería cuenta con una amplia gama de libros recomendados por los monjes. En el momento de nuestra visita, estaban celebrando una “Feria de los Monjes Famosos”.



La tienda oficial de Tsukiji Honganji, donde se puede encontrar una amplia gama de productos especiales. Entre los artículos más populares están las toallas de mano y las bolsas de mano decoradas con el logotipo del templo, y el azúcar Tsukiji Honganji Wasanbon.



En la recepción, siempre hay un sacerdote de guardia para ofrecer asesoramiento sin necesidad de cita previa.

El Pabellón de Predicación N.º 1, situado a la derecha del pabellón principal, alberga también un salón de té, un restaurante japonés y un rincón de recuerdos, donde se puede disfrutar comiendo y comprando. Además, hay incluso instalaciones de alojamiento disponibles para todos. Las habitaciones tienen un precio razonable: 5.500 yenes la de estilo japonés y 6.600 yenes la de estilo occidental. El visitante puede alojarse junto al pabellón principal de un prestigioso templo, dar un paseo por el recinto de este y disfrutar del marisco en el mercado exterior de Tsukiji para comer. Es una experiencia de lujo.



El Pabellón de Predicación N.º 1 está situado cerca de la Puerta Sur. Hay 12 habitaciones de estilo japonés y 3 de estilo occidental disponibles para el alojamiento.



Amplias habitaciones de estilo occidental. No hay baños en las habitaciones, pero la relación calidad-precio es excelente.

Trabajar con la comunidad local para hacer el templo aún más atractivo

El servicio de tumbas conjuntas, que se puso en marcha al mismo tiempo que la apertura del centro de información, también está siendo muy popular. No importa a qué religión o secta se pertenezca antes de la muerte, tan solo unirse al Club Tsukiji Honganji, que no tiene cuota de afiliación anual ni cuotas de gestión, salvo los gastos iniciales y para los servicios conmemorativos. Se trata de una forma de gestión que responde a las necesidades de la sociedad actual, en la que las familias nucleares y el descenso de la natalidad han provocado el abandono de las tumbas y el alejamiento de estas.

Al sur de la puerta principal, además de la estatua de Shinran Shōnin, el fundador de la secta budista Jōdo Shinshū, también hay varios monumentos interesantes para los aficionados a la historia, como la tumba del primer señor de Tsukudajima, que tenía estrechos vínculos con Tsukiji Honganji, la tumba de Sakai Hōitsu, un pintor conocido por su estilo de pintura de finales del periodo Edo, y un monumento a Kujō Takeko, una poetisa y activista social que era hermana de Ōtani Kōzui.



Al tratarse de una tumba conjunta en el corazón de la ciudad, el diseño fue concebido para facilitar su visita en cualquier momento.



La cúpula en el centro del pabellón principal se puede ver desde la capilla, lo que hace que uno se sienta como si estuviera de la mano de la deidad principal.



La tumba de Sakai Hōitsu, que perfeccionó la escuela Edo Rimpa con su delicado lirismo, es un lugar histórico designado por el Gobierno Metropolitano de Tokio.

Tsukiji Honganji también participa activamente en el uso de internet. Para facilitar que la gente experimente el mundo del budismo, ofrece charlas gratuitas de 3 minutos sobre el dharma y conciertos de órgano de tubos. También tiene un canal de YouTube en el que transmite servicios budistas en directo.

“Intentamos contribuir a la comunidad local de cualquier manera que podamos, por ejemplo, publicando una sección ‘Tsukiji no Hito’ (Gente de Tsukiji) en nuestra revista mensual, Tsukiji Honganji Shinpō. Gracias a estos esfuerzos, el número de tiendas que ofrecen servicio de bebidas y descuentos a los miembros del Club Tsukiji Honganji ha aumentado a unas 30. Si un templo no es amado por la comunidad local, no puede hacer feliz a más gente. Seguiremos aprovechando al máximo nuestra ubicación en Tsukiji y las tradiciones de Honganji, así como utilizando Internet para que el templo sea más abierto”, dice Higashimori.



Shinran Shōnin vela por el Tsukiji Honganji mientras lo sigue desafiando para que sea un templo más abierto.



El pabellón principal se abre para la adoración de 6:00 a 16:00 horas, pero la puerta está abierta de 5:30 a 24:00 horas.

Reportaje, artículo y fotografías del Equipo Editorial de Nippon.com.

(Traducido al español del original en japonés.)