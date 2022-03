Dannoura, el campo de batalla donde fue aniquilado el clan Taira

Guíade Japón

El clan Minamoto ganó las Guerras Genpei, que duraron seis años, y estableció el shogunato en Kamakura. El conflicto con el clan Taira terminó con la Batalla de Dannoura en 1185. Recorremos algunos lugares muy ligados con la batalla como las ruinas del campo de Batalla de Dannoura o el santuario de Akama.

Dannoura, una zona marítima complicada donde la corriente es muy rápida

El escenario final de las Guerra Genpei fue Dannoura. Este topónimo se conserva hoy en Dannoura-chō, dentro de la ciudad de Shimonoseki, en la prefectura de Yamaguchi. Se encuentra en concreto en el lado de Honshū del puente Kanmon, sobre el estecho homónimo, que conecta la isla principal de Japón con Kyūshū, y en la orilla norte de la zona conocida como Hayatomo-no-Seto.



Se puede ver el estrecho de Kanmon desde el Parque Hinoyama. La orilla del otro lado del estrecho, frente a Dannoura-chō, es la zona de Mekari, en el distrito de Moji de la ciudad de Kitakyūshū. La distancia entre los dos lugares es de 700 metros.

Las ruinas del antiguo campo de batalla de Dannoura se encuentran en el parque Mimosusogawa, junto a Dannoura-chō. Entre los puntos de referencia se encuentran las estatuas de Minamoto no Yoshitsune saltando entre ocho barcos y Taira no Tomomori sosteniendo un ancla. Junto a ellas hay un monumento de piedra que marca el lugar desde el que el Emperador Antoku se lanzó al mar. Este monumento tiene inscrito el poema de despedida compuesto por su abuela, la monja Nii (Taira No Tokiko).



Vista de la localidad de Dannoura-chō, al otro lado del estrecho, desde debajo del puente Kanmon, en el lado de Kyūshū. La zona que alberga el grupo de edificios de la derecha es Mimosusogawa-chō, donde se encuentran las ruinas del antiguo campo de batalla de Dannoura y la entrada al lado de Shimonoseki del túnel pedestre Kanmon.



Estatuas de Yoshitsune y Tomomori. La corriente del Hayatomo-no-Seto, que se ve detrás, puede alcanzar velocidades de hasta unos 10 nudos (18 km/h).



El monumento de piedra del lugar donde el Emperador Antoku se lanzó al mar. El poema de despedida de la monja Nii fue el origen del nombre de la aldea.

Las mareas cambian cuatro veces al día en el estrecho de Kanmon, especialmente en Hayatomo-no-Seto, donde la corriente es rápida, lo que la convierte en una zona marítima complicada. Las Guerras Genpei duraron seis años hasta la batalla de Dannoura en 1185, y los Taira llevaban una racha de pérdidas desde la batalla de Ichinotani del año anterior. Estaban acorralados, pero en Dannoura utilizaron las corrientes de la marea para llevar a cabo una batalla predominante en un principio. Los Minamoto fueron capaces de resistir un feroz ataque y pudieron mantener una larga batalla. Entonces, la marea cambió y la situación se invirtió rápidamente. Los del clan Taira, ahora totalmente derrotados, se terminaron lanzando al mar.

El hermanastro de Kiyomori, Noritsune, intentó llevar al mar al comandante enemigo Yoshitsune, pero éste saltó a un barco aliado que estaba a 6 metros de distancia y escapó. En el Heike Monogatari (Cantar de Heike), escrito en el periodo Kamakura (1185-1333), solo saltó una vez, pero más tarde se exageró a “ocho barcos uno tras otro”, dando lugar a la leyenda del “salto entre ocho barcos”.



Estatua de Yoshitsune saltando entre ocho barcos, de quien se dice que voló seis metros llevando puesta una pesada armadura.

El fin del clan Taira a través de las últimas palabras de despedida

La monja Nii fue la esposa de Taira Kiyomori y la abuela del emperador Antoku. Cuentan que abrazó al emperador Antoku, que solo tenía ocho años, y compuso un poema de despedida: “Ahora sabrá que hay una capital imperial bajo las olas para Ud. que tiene el linaje del Mimosusogawa”. El origen del nombre de la aldea, “Mimosusogawa”, es otro de los nombres con los que se conoce al río Isuzu, que fluye a través de la zona sagrada del Santuario de Ise. Los dos entraron juntos en el agua mientras ella le decía a su nieto, descendiente del Emperador y del clan Taira de Ise, que había “una capital imperial en el fondo del mar”.

Las últimas palabras de Tomomori son famosas también. Después de ver cómo su madre, su sobrino, su hermana Kenreimonin (madre del emperador Antoku) y muchos de sus vasallos se arrojaban al mar, se preparó para suicidarse diciendo que ya había visto todo lo que debería ver en vida. Hoy en día, la palabra se ha convertido en un aforismo para expresar la sensación de haber gozado de toda la vida. El Cantar de Heike narra que Tomomori llevaba una pesada armadura de doble capa para evitar que su cuerpo flotara y fuera humillado. Con el tiempo, esto también se ha transformado en una famosa escena en el mundo del teatro nō y del kabuki, donde se hunde con un ancla.



La imagen de Tomomori con el ancla. Es una escena famosa conocida por la obra Yoshitsune Senbon Zakura del teatro de marionetas bunraku y también del teatro kabuki.



El arroyo que fluía esta zona se llamaba Mimosusogawa. Ahora solo queda el puente junto a las estatuas de Yoshitsune y Tomomori, ya que el arroyo pasa por debajo del parque.

En el parque de Mimosusoga hay unos enormes cañones Chōshū. A finales de la era Edo, se construyó en este lugar la fortaleza de Dannoura, escenario de la Guerra de Shimonoseki que comenzó en 1863. El feudo de Chōshū sucumbió al ser bombardeado por la flota combinada de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Holanda. Este dominio fue testigo del poder de la civilización occidental y cambió su postura de espantar las fuerzas extranjeras a abrir el país, lo que condujo a la Restauración Meiji centrada en la alianza Satchō (entre los dominios feudales de Satsuma y Chōshū). Dannoura fue la escena que abrió el mundo de los samuráis, pero también fue el lugar que tiene una relación estrecha con el fin de este.



Los cañones Chōshū apuntando hacia el estrecho de Kanmon.

Visitando lugares relacionados con la batalla

A 1 kilómetro desde las ruinas del antiguo campo de batalla de Dannoura al oeste de la Ruta Nacional 9, se encuentra el santuario de Akama (Amidaji-chō, ciudad de Shimonoseki) dedicado al emperador Antoku. La Puerta de Suitenmon, que parece sacada del cuento de Urashima Tarō, recuerda a la capital imperial del fondo del mar del poema de despedida de la monja Nii. Dentro del terreno del santuario encontramos Nanamorizuka, una tumba que rinde homenaje al clan Taira. Junto al santuario de Akama está la tumba del Emperador Antoku, el mausoleo de Amida, el único mausoleo imperial de la región de Chūgoku.

Al este de las ruinas de la batalla de Dannoura hay un monumento de piedra en la Ruta Nacional 9 que reza “Heike no Ippaimizu”, y al bajar a la costa hay un pequeño torii y un santuario en la orilla del mar. Un guerrero Taira que consiguió llegar a la orilla encontró un manantial en este lugar. Se cuenta que después de beber con frenesí el primer sorbo de una deliciosa agua dulce, el segundo se convirtió en agua de mar.



La magnífica Puerta de Suitenmon puede verse desde la Ruta Nacional 9. La vista del estrecho de Kanmon desde el lado interior de la puerta es espectacular.



El mausoleo de Amida del Emperador Antoku, bajo la jurisdicción de la Agencia de la Casa Imperial, al oeste del Santuario de Akama.



Heike no Ippaimizu se sumerge en agua de mar durante la marea alta. En el lado de Kyūshū de la orilla opuesta, también hay un pozo seco con el mismo nombre.

En el segundo mirador del Parque Mekari se encuentra un enorme mural llamado “Rollo de pintura de la batalla de Genpei Dannoura”. Por la noche se ilumina y se puede disfrutar de la hermosa vista nocturna del estrecho de Kanmon.



El “Rollo de pintura de la batalla de Genpei Dannoura” está hecho con tablas de porcelana de Arita. Mide 50 metros de ancho.



Kenreimonin se lanza desde la barca en el extremo izquierdo, mientras que a su derecha, la monja Nii sostiene al emperador Antoku. En la parte superior derecha aparece Yoshitsune saltando entre ocho barcos.



La hermosa vista nocturna del estrecho de Kanmon desde el segundo mirador del Parque Mekari no hace pensar que tiempo atrás fue un campo de batalla.

(Traducido al español del original en japonés. Reportaje, artículo y fotografías del Departamento Editorial de nippon.com.)