El santuario de Shimogamo, un Patrimonio de la Humanidad repleto de bendiciones

Rodeado de un bosque de hace más de dos milenios, el santuario de Shimogamo es el más antiguo de Kioto. Es un lugar repleto de atractivos, conocido por sus vistosas ceremonias, sus hermosas construcciones y sus deidades protectoras.

El santuario más antiguo de Kioto, sede del festival Aoi Matsuri, un paisaje típico del verano

El festival Aoi es una de las tres grandes celebraciones de Kioto, junto con los festivales Gion y Jidai. Su nombre oficial es festival Kamo y tiene su sede en los santuarios de Shimogamo y Kamigamo (distrito de Kita, Kioto). Con una historia de 1500 años, es considerado un festival imperial debido a que, desde el periodo Heian (794-1185), asiste un embajador o mensajero del emperador. Cada 15 de mayo, en la ceremonia Rotō-no-gi, se puede disfrutar de un paisaje que parece salido de algún rollo ilustrado del periodo Heian, con Saiōdai, la protagonista del festival, y cerca de 500 personas que desfilan ataviadas a la usanza de la corte imperial de ese entonces.



Saiō, una mujer de la familia imperial, servía para el santuario de Kamo. En la actualidad se elige una representante Saiōdai para que desfile en su lugar en la ceremonia.



Se utilizan ramas pequeñas de árboles de katsura (cercidiphyllum) con hojas de malva para adornar el peinado de la Saiōdai y la indumentaria de quienes desfilan. Para la ceremonia Rotō-no-gi se colocan butacas con costo tanto en el camino de acceso al santuario de Shimogamo como en el palacio imperial de Kioto.

La denominación Kamo-sha (santuario Kamo) hace referencia a dos santuarios consagrados a la deidad tutelar del poderoso clan Kamo que se encuentran a lo largo del río homónimo, lugar donde residía esta familia. El santuario de Shimogamo, cuyo nombre oficial es Kamo Mioya, se ubica río abajo y está consagrado a los ancestros del clan Kamo.

Cuentan que su fundación tuvo lugar en la era antes de Cristo. Dentro de su recinto se encuentra el Tadasu-no-mori, bosque en el que se descubrió un sitio ritual que data del periodo Jōmon (14.500 a. C.-300 a. C), por lo que no hay duda de que este lugar ha sido uno sagrado desde la antigüedad. Todos sus terrenos han sido designados sitio histórico de Japón y, en 1994, se convirtió en Patrimonio de la Humanidad bajo la denominación de Monumentos culturales de la antigua capital Kioto.



El santuario de Shimogamo se encuentra en la delta del río Kamo, donde confluyen los ríos Kamo y Takano. Cruce el puente del este para llegar a la estación de Demachiyanagi, la más cercana al santuario. (PIXTA)

Al ser uno de los santuarios más antiguos de Kioto, está repleto de atractivos y bendiciones. Se dice que Kamo Taketsunumi-no-mikoto, deidad consagrada en el santuario, se transformó en un cuervo mítico yatagarasu para guiar la expedición de Jinmu, primer emperador de Japón, a Yamato (ahora prefectura de Nara). Gracias a esta leyenda se relaciona a la deidad con la eliminación de los malos espíritus y la seguridad del tráfico. Aquí también está consagrada su hija, Tamayori-hime-no-mikoto, que es la madre de Kamo Wakeikazuchi-no-mikoto, deidad principal del santuario de Kamigamo. Esta es la razón por la cual se la relaciona con los partos seguros y la crianza de niños.

Los dos pabellones principales donde están consagradas estas dos deidades se encuentran del lado este y oeste. Ambos han sido designados Tesoro Nacional de Japón. Tienen techos de corteza de ciprés alargados hacia las entradas, características del estilo nagarezukuri, lo que transmite el estilo antiguo de la arquitectura de los santuarios hasta nuestros días. Normalmente está cerrado al público, pero de julio a septiembre hay un periodo en el que se puede visitar los pabellones principales y la cocina ōidono.



De izquierda a derecha, los pabellones principales oeste y este (ambos tesoros nacionales de Japón).

Los pabellones principales son el mayor atractivo arquitectónico del lugar, pero también hay otras 53 construcciones que son propiedad cultural importante de Japón, tales como el portal rōmon o el pabellón de danza. Algunos de ellos fueron construidos con un estilo poco común en el que los pilares no están cimentados subterráneamente, sino que se alzan sobre bases de piedra en la superficie. Desde hace cerca de un milenio se lleva a cabo una ceremonia para reconstruir los edificios cada 21 años. Esta es la razón por la cual tienen una estructura fácil de desmontar.

El recinto tiene una extensión de 124.000 metros cuadrados en los que se encuentran muchos santuarios auxiliares y secundarios consagrados a una gran variedad de deidades. El visitante puede disfrutar aquí de fuentes de energía espiritual como árboles y manantiales sagrados, además de amuletos populares.



El portal rōmon (propiedad cultural importante) de color bermellón brillante. Tiene una altura de 13 metros.

Santuarios Kotosha



En los santuarios Kotosha (propiedad cultural de importancia) están consagradas las deidades protectoras del zodiaco chino.

Frente al pabellón principal se alinean siete santuarios Kotosha en los que están consagrados las deidades protectoras de cada año de nacimiento del horóscopo chino, donde los visitantes pueden rezar en el que corresponde a su año de nacimiento.

La deidad consagrada en los siete santuarios es Ōkuninushi-no-mikoto, que aparece en el mito de la fundación de Japón, con distintos nombres. Dependiendo de su alias se le asignan funciones y cualidades divinas diferentes y cada uno está protegido por uno o dos signos del zodiaco chino.

Casilla de amuletos



Cada amuleto himemamori tiene un diseño diferente.

A mano izquierda del portal chūmon se encuentra la casilla más grande de amuletos del recinto, donde hay una gran variedad. Entre las mujeres es popular el amuleto para atraer la buena suerte, con bordado de hilo de plata, o el himemamori, hecho de tela chirimen, que ayuda a hacer realidad los deseos. Para los hombres está el amuleto hikomamori hecho con tela de vaqueros que le da un toque de gran estilo.

Santuario Inoue



Al este del pabellón principal se encuentra el estanque Mitarashi. Se puede reconocer porque el puente de arcos Sorihashi, de color bermellón. (PIXTA)

Al oeste del portal chūmon se encuentra el santuario Inoue, donde está consagrada una deidad protectora de los desastres. Frente al santuario está el estanque Mitarashi. Se dice que si el visitante se lava los pies en sus aguas el día de la vaca (doyō ushi no hi) de julio, no contraerá enfermedades infecciosas. Por esa razón, en las fechas cercanas se celebra el festival Mitarashi, al que las personas entran con los pies descalzos al estanque. El sacerdote Ōtsuka comenta que en dicho estanque hace abluciones la Saiōdai antes del festival Aoi, y recomienda pasar por aquí antes de visitar y orar en el pabellón principal.

Los dulces tradicionales japoneses mitarashi dango eran originalmente una golosina que se vendía frente al santuario de Shimogamo. Se cree que su forma está inspirada en las burbujas de agua que brotan del fondo del estanque Mitarashi.



En la casilla de amuletos se puede adquirir un mizumikuji para conocer la fortuna. Este papel de la suerte tiene el emblema del santuario, dos hojas de malva, y el mensaje aparece al sumergirlo en el agua. Es emocionante esperar a que aparezca el resultado.

Santuario Aioi



El santuario Aioi es popular porque se dice que atrae el amor. Se deben seguir instrucciones específicas dependiendo del sexo para ofrendar las tablillas votivas ema.

Al lado del portal rōmon está el santuario secundario de Aioi. Aquí están consagradas deidades del amor, los partos seguros, la crianza y el bienestar familiar. Los dos árboles sagrados renri no sakaki, que unen sus troncos de una forma poco común, son conocidos por su energía espiritual que atrae el amor.



Son populares las fortunas enmusubi-mikuji que tienen poemas que aparecen en La historia de Genji y los amuletos aoi-himo con motivos de hojas de malva y diseños atractivos. (PIXTA)

Santuario Kawai



Kamo no Chōmei, autor del Hōjōki, uno de los tres grandes ensayos de la literatura japonesa, pasó su infancia en este santuario.

Este santuario se encuentra en el extremo sur del recinto. Aquí está consagrada la madre del emperador Jinmu. Se dice que su hermosura se asemejaba a la de una joya y por eso se la relaciona con la belleza, los partos seguros, la crianza y el amor. Es venerada como una deidad protectora de las mujeres.

Aquí se pueden encontrar tablillas votivas ema con forma de espejo de mano, llamadas kagami-ema. Se dice que si uno dibuja su cara y en el reverso escribe su deseo, podrá conseguir su rostro ideal. Al ofrendar la tablilla también se recibe un paquetito de arroz que, mezclado con el que usa normalmente, puede ayudar a embellecer el cuerpo y el alma.



La habitación donde se maquillan las tablillas ema.

El bosque de Tadasu



Hay un gran número de árboles caducifolios de la familia de las ulmáceas, pero a raíz del cambio climático, en los últimos años han aumentado los árboles de hojas perennes como los robles. (PIXTA)

Más de la mitad del recinto está ocupado por el bosque de Tadasu, un enorme sitio considerado fuente de energía espiritual. Hay flora que data del periodo Jōmon como los árboles de zelkova y almez, entre otras ulmáceas, y árboles con más de 600 años. También hay aves silvestres como los patos o escarabajos mune-akakuro-kometsuki, en peligro de extinción.

El bosque de Tadasu ha sido admirado desde la antigüedad por los literatos. Cuando Hikaru Genji, protagonista de La historia de Genji, es acusado de un delito falsificado, se aleja de la capital y recita un poema en el que se lee “encomendaré la mala reputación a los dioses de Tadasu” (Tadasu no kami ni makasete). En el periodo Kamakura (1185-1392), Kamo no Chōmei, hijo del sacerdote del santuario de Kawai y famoso por su ensayo Hōjōki, escribió un poema sobre el agua cristalina del riachuelo Semi-no-ogawa que se encuentra en este bosque. Un lugar que es hogar de las deidades continúa inspirando y dando paz a quienes lo visitan.



A principios de junio se liberan cerca de 600 luciérnagas en el recinto como una ceremonia del té Hotarubi no Chakai.

Saruya, área de descanso



Dulce sarumochi y té caliente de sojas. Después de disfrutar del té se pueden sacar las sojas negras de la tetera y comerlas con sal.

Saruya es un lugar recomendado para tomar un descanso dentro del recinto. Se trata de una casa de té en la que se puede disfrutar de los paisajes de las cuatro estaciones, té y postres.

Su plato más famoso es el sarumochi, un pastelillo de arroz glutinoso que se caracteriza por su dulzor tenue y por el color hanezuiro que toma el cielo momentáneamente al amanecer, parecido al rosa salmón. La pasta de judías azuki dulces se prepara con judías de la variedad tanba dainagon típicas de la región de Tanba, donde se encontraba el terreno del santuario de Shimogamo. Esta se cubre con una pasta de arroz glutinoso mochi bañada en su caldo. Hasta el periodo moderno temprano, en el día del mono anterior al festival Aoi se solía agasajar con estos dulces a los enviados del emperador.

Este dulce combina muy bien con el sabor sencillo del té de sojas. Para esta bebida también se usan sojas negras de la región de Tanba. Se dice que, en la antigüedad, los encargados de las celebraciones sagradas lo bebían antes de estas por sus beneficios medicinales. Visitar estas fuentes de energía espiritual otorga mucha paz al cuerpo y el alma.



Los dulces sarumochi y el té se pueden comprar para llevar.

Santuario de Shimogamo

Dirección: Shimogamo Izumigawa-chō 59, distrito de Sakyō, Kioto, prefectura de Kioto

Shimogamo Izumigawa-chō 59, distrito de Sakyō, Kioto, prefectura de Kioto Horario: de 6:30 a 17:00. (las visitas especiales son de 10:00 a 16:00). La casa de té Saruya abre de 10:00 a 16:00.

de 6:30 a 17:00. (las visitas especiales son de 10:00 a 16:00). La casa de té Saruya abre de 10:00 a 16:00. Entrada: gratuita (el ingreso al pabellón principal, Okurumaya y al santuario Kawai es de 500 yenes en conjunto)

gratuita (el ingreso al pabellón principal, Okurumaya y al santuario Kawai es de 500 yenes en conjunto) Cómo llegar: desde la estación de JR Kioto tome la ruta Nishi Kamo Shako-mae de los autobuses metropolitanos de Kioto y baje en la parada Shimogamo Jinja.

Reportaje, texto y fotografías: Edit Plus.

(Traducido al español del original en japonés.)