El museo de dinosaurios más grande de Japón, un paraje popular de la prefectura de Fukui

Uno de los sitios más populares de la prefectura de Fukui es el Museo de los Dinosaurios. Fue remodelado en 2023 con motivo de la extensión de la línea del tren bala Hokuriku Shinkansen. Ahora cuenta con salas con vídeos inmersivos y espacios para experimentar de cerca la investigación de los dinosaurios.

Los dinosaurios, pilar principal de la promoción turística

Seguramente, los turistas que bajan en la estación de Fukui del tren bala JR Hokuriku Shinkansen se sorprenden de la cantidad de dinosaurios que hay en el lugar. A la salida de la estación los recibe una reproducción de un enorme esqueleto completo de dinosaurio. Frente a esta hay cuatro dinosaurios robóticos, entre ellos un Fukuititan nipponensis, de 10 metros de largo y seis de altura, que rugen y mueven el cuerpo y el cuello para saludar a los visitantes.



A la izquierda, la réplica de un esqueleto de Fukuisaurus tetoriensis en el vestíbulo de la planta baja. A la derecha, un “dinosaurio que salta” que adorna la parte oeste de la estación. Abajo, en la plaza frente a la estación, se encuentran robots de Fukuiraptor kitadaniensis, Fukuisaurus tetoriensis y Fukutitan nipponensis instalados en 2015 y el de un tiranosaurio que fue colocado en marzo de 2024.

El suceso que hizo que la prefectura de Fukui se convirtiera en el “reino de los dinosaurios” fue el descubrimiento de dientes fosilizados de dinosaurios carnívoros en la colindante prefectura de Ishikawa. Tras esto, en 1989, comenzaron las excavaciones a gran escala en la ciudad de Katsuyama, que alberga la extensión del mismo estrato de tierra. Gracias a que en la superficie está expuesto el estrato que data del periodo Cretácico temprano (hace aproximadamente 120 millones de años), en los últimos 30 años se han encontrado algunos de los fósiles de dinosaurios más grandes de todo el país.

En el año 2000 se inauguró en la ciudad de Katsuyama el Museo de los Dinosaurios de la prefectura de Fukui, que cuenta con una de las cantidades más grandes de especímenes en todo el mundo. A pesar de que está a casi una hora en coche desde la estación, es un paraje sumamente popular que ha sido visitado por más de 13 millones de personas desde su inauguración.



Arriba, estatuas de madre e hijo de Fukuisaurus tetoriensis frente a la estación de Katsuyama. A la izquierda, a lo largo del camino que lleva al museo hay monumentos y maquetas de fósiles. A la derecha, el doctor Dinosaurio, mascota del museo. Es la tercera generación de esta mascota y se encuentra a la entrada, en un lugar perfecto para una foto conmemorativa.



El museo fue diseñado por Kurokawa Kishō y se caracteriza por sus formas esféricas y metálicas. El edificio principal, en el centro, cuenta con tres plantas sobre la superficie y una subterránea. El nuevo edificio (a la derecha) también tiene tres plantas sobre la superficie.

Impresionantes esqueletos completos y réplicas verosímiles

En el verano de 2023, el museo reabrió sus puertas tras una renovación a gran escala que incluyó una ampliación de 1,5 veces su superficie para acrecentar sus atractivos. El mayor de estos se encuentra en la sección El mundo de los dinosaurios, en la planta baja del edificio principal. Aquí hay hasta 50 esqueletos, de los cuales 10 cuentan con fósiles reales.



Un tiranosaurio robótico de tres cuartas partes de su tamaño real es el mayor atractivo del museo. Frente a la estación de Fukui, el visitante puede deleitarse con un robot de tamaño real hecho por el mismo fabricante.

Matsushita Junjō, director del departamento de tareas educativas del museo, nos dice que hay esqueletos cuyo 90 % son fósiles reales. De los especímenes con los que cuentan, 40 son totalmente réplicas, pero ya que los modelos se toman de fósiles reales, son muy realistas. Además de los esqueletos completos, al lado también hay réplicas en miniatura con las mismas poses, lo que nos permite imaginar cómo habrán sido en vida.



La tonalidad de las réplicas fue imaginada por el creador. ¿De qué color habrán sido realmente?



Las réplicas de tamaño real son tan realistas que hacen llorar a los niños.

Se recomienda visitar la sección Los dinosaurios de la prefectura de Fukui. Aquí se encuentra la primera réplica en Japón de un Fukuisaurus tetoriensis completo. También la del Tyrannomimus fukuiensis, la decimoprimera nueva especie de dinosaurios japoneses que fue reconocida en septiembre de 2023, en total seis variedades de estas criaturas. Además, en la exposición permanente se exhibe el Fukuipteryx, un ave de las más primigenias.



El Fukuisaurus tetoriensis y el Fukuiraptor kitadaniensis, nuevas especies encontradas en la prefectura se miran desafiantes.

Tras la remodelación se añadió una pieza muy atractiva, un fósil momificado real de un braquilofosaurio. Los patrones de su piel y restos de músculos quedaron milagrosamente petrificados tal como eran hace 77 millones de años. Gracias a la buena condición en la que se conservan, está registrado en el Libro Guinness de los récords.



Un fósil momificado de siete metros de longitud. Es un préstamo de un museo de Estados Unidos y su costo es de 60 millones de yenes por década.

Los animales extintos revelan misterios de la vida

Al llegar aquí, el visitante se dará cuenta de que no se exponen dinosaurios voladores ni marinos. Matsushita nos cuenta que estos no son dinosaurios, por lo que se encuentran en otra zona del museo. Por definición general, un dinosaurio es un reptil con un esqueleto que le permite caminar erguido y no incluye a los que vuelan con alas de la piel de las patas delanteras, ni a aquellos que nadan con aletas. No muchas personas están al tanto de estos detalles.

Las investigaciones sobre los dinosaurios avanzan día por día. Ahora sabemos que los antepasados de las aves tenían plumas de colores brillantes o que existían los ornitomimosaurios, parecidos a las avestruces actuales, que corrían a una velocidad similar a la de un automóvil. La actualización de las teorías se ha visto reflejada incluso en la serie de películas “jurásicas”, y en el museo se expone un robot de tiranosaurio con labios.



Arriba, la exposición del primer piso del museo. A la derecha, al fondo, un tilosaurio (género de los mosasaurios), conocido como el “rey de los mares”, que se alimentaba incluso de dinosaurios. Abajo, una maqueta que explica la evolución de las aves. Sus antepasados no eran pterosaurios, sino terópodos bípedos que caminaban sobre la tierra.

En la sección La historia de la vida, en el primer piso, hay muchas criaturas extintas, como por ejemplo trilobites que aparecieron hace aproximadamente 500 millones de años, pterosaurios y plesiosaurios del periodo jurásico, así como mamíferos que colonizaron la tierra tras su extinción. Al final hay colocados esqueletos humanos.



A la izquierda, los antepasados de los mamíferos, que aparecieron a finales de la era paleozoica, se asemejaban a los hipopótamos o a las ratas. A la derecha, un antepasado de la ballena que tiene cuatro patas. Abajo, una ballena primigenia, un mamut y un ciervo de cuernos gigantes.

Experimentar en carne propia las investigaciones en una gran zona de fósiles

El nuevo edificio, inaugurado en 2023, está repleto de experiencias para disfrutar. En el centro del espacio frente al ascensor hay monumentos en honor de los cinco dinosaurios y el ave que llevan en su denominación científica el nombre de la prefectura de Fukui. Frente a este se extiende la zona de exposiciones especiales con vídeos y sonidos impresionantes que harán sentir al visitante como si viajase al periodo Cretácico. Los almacenes que dan a los pasillos del museo tienen paredes de cristal, por lo que se puede disfrutar veladamente de cómo se guardan las piezas tras las bambalinas.



Una torre de dinosaurios que se alza en el atrio.



La sala de exposiciones especiales que atraviesa la planta baja y el primer piso del museo. Aquí se proyectan imágenes del periodo de dinosaurios en tres enormes paredes de nueve metros de alto y 16 de ancho.

También hay zonas inmersivas, donde se puede experimentar el alma de Katsuyama, una de las zonas de excavación de fósiles más grandes de Japón. En esta sección se pueden analizar fósiles con piezas reales, usar herramientas de limpieza que se utilizaron en las investigaciones, disfrutar de la réplica de un cráneo de un tiranosaurio e imágenes de tomografías computarizadas de observación no destructiva. Matsushita recomienda ampliamente que el visitante participe en los paseos diarios que se hacen, de primavera a otoño, a un sitio montaña adentro donde fueron desenterrados fósiles de dinosaurios. Al poner los pies en ese territorio, el visitante quizás pueda imaginar cómo era la vida en el Cretácico.

Es un museo repleto de atractivos no solo para los niños que sueñan con convertirse en investigadores de dinosaurios, sino también para los adultos.



Arriba, piezas almacenadas que se pueden observar a través de los cristales en los pasillos del museo. A la izquierda, fósiles reales en un montón de piedras. A la derecha, una actividad en la que se puede desenterrar un diente de dinosaurio de una piedra.



La tienda del museo se encuentra al final del recorrido.

Museo de Dinosaurios de la prefectura de Fukui

Dirección: Terao 51-1, Muraoka-chō, ciudad de Katsuyama, prefectura de Fukui, al interior de Katsuyama Kyōryū no mori

Terao 51-1, Muraoka-chō, ciudad de Katsuyama, prefectura de Fukui, al interior de Katsuyama Kyōryū no mori Horario: de 9 a. m. a 5 p. m. (entrada hasta las 4:30 p. m.)

de 9 a. m. a 5 p. m. (entrada hasta las 4:30 p. m.) Cerrado el segundo y cuarto miércoles de cada mes (abre en el caso de que se trate un día festivo y cierra el siguiente día hábil. Abierto todos los días durante la temporada de vacaciones de verano). Cerrado en fin de año y Año Nuevo (31 de diciembre y 1 de enero).

Entrada: 1.000 yenes entrada general; 800 yenes, estudiantes de instituto y universidad; 500 yenes, estudiantes de primaria y secundaria, personas mayores de 70 años y gratis para niños preescolares. Hay pasaportes anuales y descuentos grupales.

1.000 yenes entrada general; 800 yenes, estudiantes de instituto y universidad; 500 yenes, estudiantes de primaria y secundaria, personas mayores de 70 años y gratis para niños preescolares. Hay pasaportes anuales y descuentos grupales. Cómo llegar: aproximadamente a una hora en autobús Kyōryū que sale directamente de la estación de JR Fukui (los sábados, domingos y días festivos). Un trayecto de cerca de una hora desde la estación de Fukui de Ferrocarriles de Echizen hasta la estación de Katsuyama (con excepción de la temporada invernal, los sábados, domingos y días festivos, así como en el periodo vacacional de verano, hay un tren especial llamado Kyōryū ressha. A unos 12 o 14 minutos en autobús desde la estación de Katsuyama.

aproximadamente a una hora en autobús Kyōryū que sale directamente de la estación de JR Fukui (los sábados, domingos y días festivos). Un trayecto de cerca de una hora desde la estación de Fukui de Ferrocarriles de Echizen hasta la estación de Katsuyama (con excepción de la temporada invernal, los sábados, domingos y días festivos, así como en el periodo vacacional de verano, hay un tren especial llamado Kyōryū ressha. A unos 12 o 14 minutos en autobús desde la estación de Katsuyama. Sitio web: https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/

Reportaje, texto y fotografías: redacción de nippon.com.

(Traducido al español del original en japonés.)