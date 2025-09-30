Bandai Hobby Center: nace un museo donde experimentar con los modelos de plástico de Gundam

Japón en fotos

Las maquetas de plástico Gundam, conocidas popularmente como “Gunpla”, cuentan con una ferviente base de aficionados en todo el mundo y unas ventas acumuladas que superan los 800 millones de unidades. El 2 de septiembre se inauguró un museo experiencial dentro de su nueva fábrica, el BHCPDII (Bandai Hobby Center Plamo Design Industrial Institute), del centro de producción Bandai Hobby Center, en la ciudad de Shizuoka.



El museo BHCPDII, a pocos pasos de la estación Naganuma del ferrocarril Shizuoka (nombre alternativo de la estación: Bandai Hobī Sentā-mae).

La ciudad de Shizuoka no solo es la sede de Bandai, sino también de Tamiya, famosa internacionalmente por sus modelos Mini 4WD y de radiocontrol, que representan el 80 % de los envíos de modelos de plástico de Japón. Para promocionarse como “capital mundial de los modelos” la ciudad ha instalado monumentos de modelos de plástico en estaciones y lugares turísticos. Los paneles informativos, los teléfonos públicos y los buzones, inspirados en las piezas aún unidas a los moldes (conocidos como runners), son muy populares por su atractivo fotogénico.

La entrada al museo BHCPDII cuenta con un monumento de plástico a tamaño real de Gundam. Solo la cabeza ya mide 14 metros de ancho por 3,5 metros de alto: el lugar promete desde la entrada ser un enclave turístico imprescindible para los entusiastas de los modelos de plástico.



El nombre oficial del imponente modelo de plástico del monumento es “Fuerzas Federales Terrestres, traje móvil de combate cercano RX-78-2 Gundam Ver.2.0. Modelo Master Grade a escala 1/1”.



La lista de piezas y el panel con las instrucciones de montaje en el pasillo trasero. Está repleta de humor: entre la lista de herramientas necesarias aparecen unas “tenazas de 4 metros”.



(Arriba) El monumento de plástico “Shizuoka: Capital mundial de los modelos”, en la salida sur de la estación de Shizuoka. (Abajo) Teléfonos públicos dentro del vestíbulo de la estación, diseñados al estilo de un runner; por toda la ciudad se encuentran instaladas 15 variedades.

Aprender el proceso de fabricación y experimentar el diseño de los modelos

BHCPDII tiene el lema “Diseñando el valor de los modelos de plástico”, con el objetivo de que el museo transmita el atractivo de la artesanía a un amplio abanico de edades.

La exposición incluye explicaciones sobre los procesos de fabricación de modelos de plástico y la tecnología de moldeo multicolor patentada por Bandai, que permite moldear simultáneamente piezas con hasta cuatro colores en una sola lámina. También se exhiben planos de diseño de modelos poco comunes, bocetos conceptuales y moldes. Cualquier entusiasta del Gunpla perderá la noción del tiempo contemplando estas piezas.



Una maqueta a tamaño real de una máquina de moldeo por inyección multicolor expuesta en la entrada.



Design Road, donde se muestran propuestas de productos y diseños de cajas.



Los modelos de plástico de moldeo multicolor eliminan la necesidad de pintarlos.



Una zona de exposición con los 4.000 kits de Gunpla que puede producir diariamente una máquina de moldeo multicolor.

La principal atracción es la prueba de diseñador de modelos de plástico en la “zona de laboratorio”. El visitante puede personalizar las piezas y los colores a su gusto, y después experimentar todo el proceso de diseño, desde el molde hasta el embalaje. Su trabajo terminado se evalúa en una escala de cinco puntos.

Las familias pueden disfrutar eligiendo no solo modelos de Gundam, sino también de Plasaurus o de Richetta. Es un placer, además, llevarse a casa recuerdos como pegatinas impresas con el diseño completo de la caja y los resultados de la puntuación, además de los runners fabricados durante la demostración de la máquina de moldeo por inyección.



El área del laboratorio tiene capacidad para 20 personas al mismo tiempo.



Gundam se puede personalizar en tamaño, longitud y grosor de la cabeza, brazos, torso, cintura y piernas.



Demostración del funcionamiento de un molde de inyección.



Pegatinas artísticas producidas a mano, ideales como recuerdo.

Las nuevas instalaciones, abiertas a visitas guiadas, fomentan el espíritu artesanal

El museo también sirve como ruta turística para la nueva fábrica, con paneles de cristal instalados en varios puntos a lo largo del recorrido de la exposición que permiten a los visitantes observar operaciones como el manejo de las máquinas de moldeo por inyección de cuatro colores, o los vehículos aéreos de transporte en funcionamiento. La nueva fábrica puede completar todo el proceso, desde el moldeo de plástico hasta la inserción del embalaje, logrando un aumento del 35 % en la producción en comparación con los niveles anteriores.

Sakakibara Hiroshi, presidente de Bandai Spirits, expresó así sus aspiraciones: “A través del BHCPDII nuestro objetivo es resolver la escasez mundial de kits de Gunpla y promover la cultura de los modelos de plástico desde Shizuoka a todo el mundo”. Las visitas y las experiencias prácticas funcionan con cita previa y de forma completamente reservada, y cada sesión dura aproximadamente 90 minutos. Dado que la exposición y la prueba de diseño de modelos de plástico también están disponibles en inglés, se espera que las instalaciones sean muy populares entre los visitantes extranjeros.



Se pueden realizar visitas guiadas a la fábrica desde la zona de exposición del museo. Las vitrinas de la parte delantera contienen un Tyrannosaurus de Planosaurus (izquierda), un Gundam (centro) y el personaje Richette de la serie 30 Minutes Sisters (derecha), todos ellos seleccionables en la prueba de diseño de modelos de plástico.



El orgullo de Bandai: una máquina de moldeo por inyección de cuatro colores. Delante se puede ver una combinación que recuerda al modelo Zaku, seguido de otra que recuerda al modelo básico blanco.



Ahora hay vehículos aéreos y almacenes automatizados para ahorrar mano de obra.



En la galería situada al final del museo los visitantes también pueden adquirir productos exclusivos.

Museo BHCPDII

Dirección: Shizuoka-shi, Aoi-ku, Naganuma 500-15

Horario: De 9:00 a 17:30 (solo con cita previa y en el horario designado)

Cerrado los domingos, lunes, en fin e inicio de año y festivos similares.

Precio de entrada: desde los 13 años, 2.860 yenes; entre 6 y 12 años, 1.100 yenes.

Página web oficial (en japonés): https://bhcpdii.bandai-hobby.net/

https://bhcpdii.bandai-hobby.net/ Acceso: A tres minutos andando desde la estación Naganuma del ferrocarril Shizuoka, y a ocho minutos de la estación Higashi Shizuoka de la línea JR Tōkaidō.

