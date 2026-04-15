Tras los pasos de Hanyū Yuzuru, patinador artístico y medallista olímpico, en Sendai

Guíade Japón

El patinador artístico japonés Hanyū Yuzuru logró alzarse con el oro en dos Juegos Olímpicos consecutivos. En Sendai, su lugar de origen, varias rutas turísticas en las que se pueden visitar sitios y monumentos relacionados con Hanyū fascinan a los fans de dentro y fuera de Japón.

Embajador turístico y rostro de Sendai

El patinador artístico Hanyū Yuzuru ganó la medalla de oro en la categoría individual masculina en dos Juegos Olímpicos consecutivos: Sochi 2014 y Pieonchang 2018. Cautivó al mundo entero con su impresionante expresividad, sus magníficos saltos y sus aspecto de príncipe salido de un manga. En el año 2022 dio un giro a su carrera al convertirse en profesional y, aunque ahora trabaja principalmente en Japón, numerosos aficionados de todo el mundo, especialmente de Asia, continúan admirándolo.



La ejecución de Hanyū en el programa libre de los Juegos Olímpicos de Pieonchang fue impresionante a pesar de una lesión en la pierna derecha. (© Jiji)

Sendai, famosa por sus bosques, es la tierra en la que nació y creció Hanyū. La zona está repleta de carteles y vídeos de este patinador. Tras los Juegos Olímpicos de Sochi fue designado embajador turístico del lugar y desde entonces se desempeña como “rostro de Sendai”. Para responder a las solicitudes de sus seguidores, deseosos de visitar sitios vinculados con Hanyū, la ciudad creó algunos modelos de rutas. Resultan perfectas para quienes acuden a disfrutar de sus presentaciones en Sendai o para aquellos turistas de otros países que, aprovechando su visita a Japón, quieren seguir los pasos de Hanyū, recorriendo lugares asociados, y sentir una mayor cercanía con este patinador mientras disfrutan de una especie de peregrinación para aficionados.

El punto de partida del recorrido es la estación de Sendai. Aquí se encuentran las líneas de tren de alta velocidad Tōhoku Shinkansen, las líneas locales de la JR, el metro de la ciudad de Sendai y los autobuses turísticos Loople Sendai. En el tercer piso de la estación se encuentra el Centro de Información Turística, donde se ofrecen mapas actualizados (disponibles también en inglés), así como tabletas con información en otros idiomas.



La estación de Sendai se encuentra a cerca de hora y media desde la estación de Tokio en el Tōhoku Shinkansen. (Redacción de nippon.com)

Monumentos al patinaje artístico en la estación Kokusai Center (ruta de medio día)

Un enclave de visita obligada son los monumentos al patinaje artístico que se encuentran en una explanada frente a la estación Kokusai Center, de la línea del metro Tōzai (a unos cinco minutos de la estación de Sendai). En el lugar hay un monumento de vidrio dedicado a Arakawa Shizuka, la primera patinadora artística japonesa en la historia en ganar una medalla de oro (en los Juegos Olímpicos de Turín 2006), así como dos a Hanyū Yuzuru.



Monumentos al patinaje artístico frente a la estación. (Redacción de nippon.com)



Arakawa Shizuka (derecha) y Hanyū Yuzuru en la inauguración de los monumentos en abril de 2017. (© Jiji)

Junto al monumento de Arakawa, en el que quedó inmortalizado su distintivo movimiento Ina Bauer, se encuentran los de Hanyū, quien ganó dos medallas de oro olímpico; en uno de ellos ejecuta un movimiento de su programa corto de Sochi musicalizado con Parisienne Walkways, de Gary Moore, y en el otro, aparece con una pose de su programa libre en Pieonchang, en el que encarnó al legendario místico Abe no Seimei. Durante la realización de este reportaje, se pudo ver a fans imitando las poses y poniendo sus manos sobre las huellas de estos patinadores en el panel explicativo mientras se tomaban fotografías.



En 2019 se creó un nuevo monumento en honor a su segundo oro consecutivo en unos Juegos Olímpicos (derecha). (Redacción de nippon.com)



Las huellas de ambos patinadores se ven un poco gastadas, quizá porque muchos fans ponen sus manos sobre ellas. (Redacción de nippon.com)

Estanque Goshiki, la cuna del patinaje artístico en Japón (ruta de medio día)

Los monumentos al patinaje artístico se colocaron frente a la estación Kokusai Center ya que es la más cercana al estanque Goshiki, lugar considerado la cuna del patinaje artístico en Japón. Caminando unos cinco minutos en dirección sur desde la estación, se llega al estanque que alguna vez formó parte del foso del castillo de Sendai.



El estanque Goshiki se encuentra a unos 15 minutos a pie desde las ruinas del castillo de Sendai. En el lugar hay una escultura que representa el patinaje en pareja. (Redacción de nippon.com)

Se dice que todo comenzó a mediados del periodo Meiji (1868-1912). Cada invierno, este pequeño estanque se llenaba de residentes extranjeros que iban a patinar. A partir de 1909, los estudiantes de la Segunda Escuela Secundaria Superior del sistema antiguo (predecesora de la Facultad de Artes Liberales y Ciencias de la Universidad de Tōhoku) comenzaron a recibir lecciones de patinaje artístico de un profesor de lengua alemana. Cuentan que los egresados compartieron sus técnicas por todo Japón y lograron extender este deporte.



En la foto en blanco y negro se puede observar a estudiantes de la Segunda Escuela Secundaria Superior practicando patinaje sobre hielo. (Redacción de nippon.com)



Debido al calentamiento global, entre otros factores, ahora solo se forma una delgada capa de hielo y no se puede patinar en el estanque. (Redacción de nippon.com)

Santuario Ōsaki Hachimangū, tesoro nacional, y una tablilla votiva ema escrita a mano (ruta de medio día)

El último punto de la ruta de medio día es el santuario Ōsaki Hachimangū, construido por el primer líder del dominio de Sendai, Date Masamune. Se puede llegar al sitio en el autobús Loople Sendai. El edificio principal del santuario, un magnífico ejemplo de la arquitectura Momoyama que ha sido designado tesoro nacional, es conocido por ayudar a alejar el mal y atraer la fortuna. Además, se dice que está consagrada la deidad de la victoria y de los partos sin complicaciones.

Muchos fans de Hanyū visitan este santuario para ver una tablilla votiva ema que él mismo escribió y colocó en 2017 para pedir por el éxito en los Juegos Olímpicos de Pieonchang. Se encuentra expuesta en una vitrina en el edificio de recepcion del santuario. Está prohibido hacer fotos del interior del santuario, y se recomienda echar un vistazo rápido a la tablilla para permitir que otros visitantes también puedan hacerlo.



El edificio principal del santuario Ōsaki Hachimangū de estilo arquitectónico Momoyama ha sido designado tesoro nacional. (© Sentia)



El festival Donto sai o Matsutaki matsuri del santuario Ōsaki Hachimangū, también conocido a nivel nacional como hadaka mairi. (© Sentia)

Avenida Jōzenji, iluminaciones populares en diciembre (ruta de un día)

Para los visitantes que deseen conocer más lugares relacionados con Hanyū Yuzuru, el recorrido de medio día se puede ampliar a un día completo con una visita a la zona de Izumi, en el norte de Sendai, a la que se puede llegar en metro por la línea Nanboku.

Se recomienda comenzar por la estación de Kōtōdai Kōen. Al oeste se extiende la avenida Jōzenji, repleta de árboles de zelkova. En una entrevista que una revista local hizo a Hanyū, el patinador recomendó especialmente la iluminación Sendai hikari no pageant, en diciembre. Esta avenida cruza Kokubunchō, el distrito comercial más bullicioso de Tōhoku. Vale la pena visitar la zona de noche.



En el centro de la avenida se encuentra la estatua Natsu no omoide (Recuerdos del verano), de Emilio Greco. (Redacción de nippon.com)



Sendai hikari no pageant ilumina los inviernos de Sendai desde 1986. (© Sentia)

El parque Nanakita y el cerezo “Yuzu zakura” (ruta de un día)

A unos cinco minutos a pie desde la estación Izumi Chūō, un poco más al norte en la línea de metro Nanboku, se encuentra el parque Nanakita, donde Hanyū entrenó durante su infancia. En el centro se encuentra el auditorio Toshi Ryokk, cerca del cual, en 2018, se plantó el cerezo denominado “Yuzu zakura”, en honor a los dos triunfos consecutivos de Hanyū en los Juegos Olímpicos. En primavera, sus flores de vivos colores reciben a los visitantes y por la noche brilla elegantemente con la iluminación.



El cerezo “Yuzu zakura” (centro) en el parque Nanakita que Hanyū visitó en repetidas ocasiones en eventos escolares. (Redacción de nippon.com)



Junto al cerezo, en un banco del parque, hay una foto autografiada por Hanyū. (Redacción de nippon.com)

Patinar en la pista de entrenamiento de Hanyū (ruta de un día)

El punto central de este paseo de un día se encuentra a 20 minutos a pie del parque Nanakita. A unos 10 minutos en el autobús Miyagi Kōtsū desde la estación Izumi Chūo está la pista Ice Rink Sendai. Hanyū comenzó a entrenar aquí a los 4 años y fue el lugar en el que vivió el Gran terremoto del este de Japón, ocurrido el 11 de marzo de 2011, cuando tenía 16 años. Cuenta que estaba en pleno entrenamiento cuando la pista empezó a temblar violentamente y que se arrastró hasta un lugar seguro sin quitarse los patines.

Posteriormente, el patinador reanudó sus entrenamientos en otra prefectura, pero durante un tiempo se preguntó si debía seguir patinando cuando tanta gente había sufrido o había fallecido a causa de la catástrofe en la ciudad de Sendai. Sin embargo, al siguiente año se convirtió en medallista en el Campeonato Mundial y tres años después en el primero que conseguía una medalla de oro en la historia de Japón en la categoría individual masculina de unos Juegos Olímpicos de Invierno. Su éxito se convirtió en esperanza para la gente de Tōhoku, que trabajaba en la reconstrucción de la región.



Ice Rink Sendai, donde se puede disfrutar del patinaje sobre hielo durante todo el año. (Redacción de nippon.com)



En esta pista pasaron muchas horas practicando Hanyū y Arakawa. (© Ice Rink Sendai)

La oportunidad de patinar en la misma pista que formó a Hanyū es una experiencia incomparable para sus fans. Las exposiciones del interior destacan las carreras de Hanyū y Arakawa, y se pueden visitar de forma gratuita durante el horario de apertura de la pista. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esto no es posible cuando hay sesiones de entrenamiento o eventos privados.



Una práctica de Hanyū en la pista Ice Rink Sendai abierta al público después de convertirse en profesional el 10 de agosto de 2022. (© Jiji)



La zona de exposición de la pista cuenta con paneles de Hanyū y es un lugar perfecto para una fotografía. (© Ice Rink Sendai)

Aguas termales, el santuario Akiu y el templo Jōgi Nyorai Saihōji (ruta de una noche y dos días)

Después de disfrutar la ruta de medio día, se puede pasar la noche en las aguas termales de Akiu o Sakunami, conocidas como el “rincón más profundo” de Sendai y situadas en el oeste de dicha ciudad. Se trata de un trayecto de entre media y una hora desde la estación de Sendai en autobús o coche, y forma un itinerario de una noche y dos días. Cerca de las aguas termales de Akiu se encuentra el santuario homónimo, en el que está consagrada la deidad de la victoria. Además de los hermosos banderines blancos votivos que se alinean en el pabellón, una vista impresionante, otro de los atractivos de este paraje es que Hanyū lo visitó como agradecimiento tras su triunfo en Sochi.

Por otra parte, desde las aguas termales de Sakunami se puede llegar al templo Jōgi Nyorai Saihōji, situado en una zona montañosa del distrito de Aoba. Es un templo de la secta Jōdo con una historia de 800 años y relacionado con el clan Taira. En la zona es conocido por el nombre Jōgesan y es un lugar frecuentado por Hanyū y su familia.



La pagoda de cinco pisos símbolo del templo Jōgi Nyorai. (© Sentia)

En la zona frente al templo se encuentra la tienda de Jōgi Tōfu, donde hay un autógrafo de Hanyū con un mensaje de agradecimiento al local. Al parecer, uno de sus productos favoritos es el tofu frito jōgi age. Al final del viaje, resultamente especialmente agradable saborear uno de estos tentempiés mientras se recuerdan los esfuerzos y las dificultades que Hanyū Yuzuru atravesó a lo largo de su carrera.



En la tienda Jōgi tōfu se puede disfrutar de un tofu frito con forma triangular sankaku jōgi age recién hecho. (Redacción de nippon.com)



Se recomienda condimentarlo con salsa de soja y chile shichimi con ajo. (Redacción de nippon.com)

Reportaje, texto y fotografías: redacción de nippon.com.

Imagen del encabezado: Hanyū Yuzuru en su pose “Seimei” durante su participación en los Juegos Olímpicos de Pieonchang 2018 (izquierda: © Jiji) y los monumentos al patinaje artístico (redacción de nippon.com).

(Traducido al español del original en japonés.)