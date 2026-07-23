Un referente del arte inmersivo de Tokio: teamLab Borderless reabre sus esculturas de luz

Guíade Japón

Las atracciones artísticas de teamLab se han convertido en paradas imprescindibles del circuito turístico de Tokio para visitantes de todo el mundo. Millones de aficionados se acercan cada año al Museo de Arte Digital Mori Building, situado en Azabudai Hills, Toranomon.

Un universo digital vivo cautiva a visitantes de todo el mundo

Desde su inauguración en Odaiba, en junio de 2018, teamLab Borderless se ha convertido en uno de los destinos culturales más atractivos de Tokio. El museo atrajo a 2,19 millones de visitantes el año siguiente (lo que le valió un récord Guinness) y su traslado a Azabudai Hills en febrero de 2024 no hizo sino aumentar su atractivo: más de 3,24 millones de personas lo han visitado en los últimos dos años, y los visitantes internacionales representan aproximadamente el 70 % del total. Esos visitantes proceden de más de 170 países y regiones, lo que consolida la posición del museo como un lugar de interés mundial de visita obligada.



“Universo de burbujas”, presentada tras el traslado del museo, cuenta con innumerables esferas que brillan en respuesta unas a otras. (© nippon.com)



Las superficies de espejos y los innumerables puntos de luz crean formas escultóricas en “Mundo infinito de cristal”. (© nippon.com)

Lo que hace que la gente realmente vuelva una y otra vez es la experiencia inmersiva característica del museo, creada mediante projection mapping, sonido e incluso aromas, que cambia a cada instante en respuesta a la presencia y los movimientos de cada uno. El visitante entra en una sala de espejos y observa cómo brillan las esferas a medida que se acerca. Roza con la mano una mariposa digital, y ve cómo se desintegra en pétalos. Los visitantes visitan el lugar varias veces, atraídos por la promesa de encuentros únicos que nunca se repiten.

El concepto del museo es sencillo: las obras de arte no tienen fronteras. Un cuervo de tres patas, inspirado en el mítico Yatagarasu japonés, vuela libremente de una sala a otra y, a medida que se desplaza, se convierte en parte de cada obra de arte: aparece en el reino brumoso de “Luz que se disuelve” y, a continuación, se adentra a toda velocidad en la brillante extensión de “Mundo infinito de cristal”.



“Las flores y las personas no se pueden controlar, viven juntas” es un paisaje floral que cambia con la presencia de cada visitante. (© nippon.com)



“Universo de partículas de agua en una roca donde se reúne la gente”. (© nippon.com)



La obra “Flores y gente” se mueve por el espacio de “Universo de partículas de agua”, mientras el vuelo del cuervo traza patrones en la pared. (© nippon.com)

Una experiencia única de colores y formas cambiantes

La reapertura de “Escultura de luz – flujo” promete ser una de las atracciones más destacadas de este verano. Innumerables haces de luz recorren paredes y techos, creando formas tridimensionales que parecen flotar en el aire. Con unos sistemas y una puesta en escena muy mejorados, la obra incluye ahora dos nuevas series. Para celebrar la reapertura, se presenta una exposición especial, que permanecerá abierta hasta el 8 de octubre, titulada “Sobre la asimetría del universo”, que ofrece una impactante experiencia visual de colores y formas cambiantes en la que se disuelve la frontera entre el espacio físico y la ilusión.

Como “museo sin mapa”, teamLab Borderless fomenta la exploración al no ofrecer un recorrido preestablecido. Los visitantes pueden encontrarse con extrañas criaturas en pasillos oscuros o toparse con salas ocultas: eso forma parte de la experiencia. Para aquellos que quieran sentarse y descansar, la tetería En Tea House ofrece té matcha con flores digitales que florecen en el interior de la taza.

Merece la pena visitar el museo Borderless varias veces, bajo la promesa de nuevas experiencias artísticas cada vez.



“Escultura de luz – flujo” cuenta con rayos de luz en eterno movimiento que crean formas esculturales dinámicas. (© nippon.com)



“Memoria de la topografía”, un viaje inmersivo a través de los ritmos estacionales (las luciérnagas parpadeantes y las espigas de arroz que se mecen al viento) de los paisajes rurales japoneses. (© nippon.com)



“Luz en disolución”, donde emergen de la niebla deslizante mariposas, llamas de fuego y otros motivos. (© nippon.com)



“Océano de bocetos”, donde los dibujos de los visitantes cobran vida y nadan a través de la sala. (© nippon.com)



“Nirvana”, inspirada por las plantas y animales que retrató el artista del periodo Edo (1603-1868) Itō Jakuchū. (© nippon.com)



Flores digitales que, dentro de una taza dé de En Tea House, florecen. (© nippon.com)

Museo de Arte Digital Mori Building: Epson TeamLab Borderless

Dirección: Azabudai Hills Garden Plaza B B1, 5‑9 Toranomon, Minato, Tokio.

Azabudai Hills Garden Plaza B B1, 5‑9 Toranomon, Minato, Tokio. Horario: De 8:30 am a 9:00 pm (sujeto a cambios; última admisión una hora antes del cierre).

De 8:30 am a 9:00 pm (sujeto a cambios; última admisión una hora antes del cierre). Cerrado: en festivos irregulares.

en festivos irregulares. Admisión: Adultos (18 años o más) desde 3.600 yenes.

(Los precios cambian según el día y la hora. Se requiere reserva por adelantado. Consulte la página oficial para obtener más detalles.)

(Artículo publicado originalmente en japonés el 11 de julio de 2026, y traducido al español de la versión en inglés. Reportaje, texto y fotografías de nippon.com.)