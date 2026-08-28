Unko Museum, un parque temático sobre la caca y un nuevo estilo de la cultura ‘kawaii’

Guíade Japón

El Unko Museum es un centro interactivo de entretenimiento de temática escatológica, repleto de atracciones jocosas y escenarios fotogénicos perfectos para compartir en redes sociales. Ha recibido a cerca de tres millones de visitantes desde la inauguración de su primera sucursal, hace siete años. En agosto de 2026 se abrió una cuarta sucursal en Yokohama.

Una experiencia única sobre la caca

“Konnichi unko!”

El 1 de agosto se inauguró el Unko Museum Yokohama Bay (distrito de Naka, ciudad de Yokohama). En la entrada, los empleados recibían a los visitantes con una sonrisa. Se trata del cuarto parque permanente de esta cadena, que también tiene sucursales en Tokio, Nagoya y Okinawa. El Unko Museum, o “museo de la caca”, vuelve a casa, pues fue en 2019 en Yokohama cuando se abrió por primera vez este parque como instalación temporal.

Desde aquel entonces el museo, de nombre impactante y estética pop, ha roto con estereotipos y dado mucho de qué hablar, además de ganarse los corazones de muchas generaciones, familias, amigos y parejas. Para julio de 2026, un total de 3.000.000 de personas habían visitado las ocho instalaciones con las que cuenta en todo el país, incluidas las temporales. También se ha convertido en un destino popular entre los turistas extranjeros y su éxito no deja de crecer.

Un muro de color rosa y diseño pop con luces recibe a los visitantes. A partir de este momento cualquier imagen de suciedad o vergüenza desaparece y la emoción aumenta. En la primera sala, “My unko maker”, el visitante encontrará una fila de objetos con forma de inodoro. Al sentarse y empujar sale una colorida caca de plástico denominada “my unko”. También recibirá un palo donde insertarla, para que sea su compañera de recorrido.



Letreros de neón y la palabra “caca” en muchos idiomas, con el paisaje de Yokohama, en la entrada del Unko Museum Yokohama Bay.



“My unko maker”, una atracción en la que el visitante conocerá a su compañera de recorrido.

Después de “My unko maker” nos espera la sala principal, decorada con colores pastel. Esta zona está repleta de piezas con forma de caca, como “Unko love volcano”, un volcán del que brotan pelotas de colores suaves con forma de caca, o “Puritto Princess”, un lujoso salón de té lleno de dulces también con forma de caca. Fiel al concepto unko love (“amor por la caca”), todo el lugar es un espacio fotogénico que rebosa amor por lo escatológico.



“Unko love volcano”, una piscina de pelotas con forma de caca.



“Puritto Princess”, un lugar perfecto para una fotografía del recuerdo.



“Unko love galaxy”: cacas infinitas reflejadas en espejos.

Algunas de las atracciones por las que vale la pena esperar son aquellas que usan tecnología de proyecciones de mapping o sensores. Los niños se divierten mucho pisando o moviendo las cacas que aparecen en las paredes o el suelo.

Una de las áreas más populares entre los adultos es la zona de juegos llamada “Kusogē”. Aunque cuenta con juegos simples en los que se atrapan o interceptan cacas en un retrete, los gráficos son de alta calidad y la dificultad resulta muy adictiva.

Los niños, que al principio juegan con vergüenza, poco a poco cobran confianza y repiten con alegría frases como “naisu unko” (buena caca) o arigatō unko (gracias, caca). En este lugar, un objeto que normalmente nos hace apartar la mirada se convierte en algo bonito.



Minna de unko pyon pyon: saltar y atrapar las cacas.



Hop! Step! Jumpoo! NEO: divertirse aplastando cacas.



U.G.A. (Unko graffiti art) y Egake! Minna no unko: espacios para tomarse fotos y hacer grafiti en un retrete digital.



Unko journey!: al presionar la palanca se hacen volar las cacas.



Go! Go! Unko cart: recoger caca mientras se conduce por la ciudad.



“Kusogē Center”, una zona de videojuegos con temática escatológica.

Unko: ¿una parte de la cultura popular de Japón?

No es necesario hablar japonés para disfrutar del Unko Museum, ya que sus atracciones son muy intuitivas. Esta característica ha permitido que el parque goce de gran popularidad entre los extranjeros. Los museos temporales que se abrieron en Shanghái, China, y Melbourne, Australia, tuvieron mucho éxito; el periódico británico The Guardian lo presentó como un lugar fotogénico de temática escatológica, pero envuelto en una atmósfera kawaii, muy fotogénica para redes sociales, muestra de que su reputación como lugar divertido en el extranjero se sigue extendiendo.

El diseño de caca en forma de espiral se popularizó a través del manga japonés, principalmente, la serie Dr. Slump de Toriyama Akira. Posteriormente, al convertirse en uno de los emojis de los teléfonos celulares y smartphones, comenzó a ser reconocido en todo el mundo como icono universal. El humor escatológico es algo internacional, pero quizá fue gracias a la sensibilidad japonesa, capaz de encontrar elementos kawaii en todos lados, que consiguió convertirse en un elemento del entretenimiento pop.

Está previsto que se inauguren varias sedes permanentes de aquí a 2029, incluidas algunas en otros países. Los visitantes de todo el mundo podrán atreverse a gritar “¡caca!”, sacar fotos y jugar como cuando eran niños, desechando sus prejuicios en el inodoro y disfrutando de un mundo fuera de lo común.



No podemos olvidar comprar recuerdos a la salida. En primer plano, a la izquierda, el producto más popular: bolsas para llenar hasta el borde con las cacas suaves punipuni unko.



También podrá encontrar chaquetas sukajan, exclusivas de la sucursal de Yokohama (a la izquierda) y otras mercancías con motivos japoneses, recuerdos ideales de una visita a Japón.



Arriba, My Unko Maker Gummy, gomitas con forma de caca en divertidos empaques con forma de retrete. También recomendamos probar su suerte con las galletas de la fortuna típicas de Yokohama.

Unko Museum Yokohama Bay

Dirección: Shin Minato 2-2-1, distrito de Naka, ciudad de Yokohama, Yokohama World Porters.

Shin Minato 2-2-1, distrito de Naka, ciudad de Yokohama, Yokohama World Porters. Horario: de 10:30 a. m. a 9 p. m. Entrada hasta las 8 p. m.

de 10:30 a. m. a 9 p. m. Entrada hasta las 8 p. m. Abierto todo el año

Costo: Adultos a partir de 2.000 yenes, estudiantes de secundaria e instituto, a partir de 1.500 yenes, estudiantes de primaria y niños mayores de tres años, a partir de 1.100 yenes. Los precios varían según el día. *Ya que hay un número limitado de boletos para el mismo día, le recomendamos adquirirlos con anticipación en el sitio oficial.

Reportaje, texto y fotografías: equipo editorial de nippon.com.

(Traducido al español del original en japonés.)