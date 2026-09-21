‘Akabeko’, un juguete tradicional de Aizu que causa sensación en las redes sociales

Guíade Japón

Las vaquitas akabeko, un recuerdo típico de la prefectura de Fukushima, están ganando el corazón de todos en redes sociales. Repasamos los encantos de esta humilde artesanía, creada hace cerca de 400 años, que se ha transformado en un personaje viral.

Una vaquita roja, símbolo de una región

Las rechonchas vaquitas akabeko, de color rojo (aka) y adorables cabezas oscilantes son de la región de Aizu, en el oeste de la prefectura de Fukushima. Desde hace mucho son apreciadas como amuletos para atraer la buena fortuna y alejar el mal. En la región de Tōhoku, la palabra beko significa vaca.



La cabeza oscilante de estas vaquitas usa el principio del péndulo.

Se cree que se originaron en el histórico templo Enzōji, de la secta Rinzai, en el pueblo de Yanaizu, la puerta de entrada a la zona de Okuaizu. En 1611, a principios del periodo Edo (1603-1868), un potente terremoto destruyó los recintos del templo Enzōji. Para la reconstrucción de su edificio principal Kokūzōdō, que se hallaba en lo alto de un acantilado, la madera se transportaba por el río, una tarea dificultada por el empinado camino. Un buen día apareció de la espesura un grupo de vacas de pelaje rojo que ayudaron a los trabajadores a llevarla. Para beneficiarse de los poderes milagrosos de estas vacas rojas, fuertes y admirables, se empezaron a fabricar muñecos de papel maché en forma de vaca, como amuletos.

En 1713, durante una epidemia de viruela en la región de Aizu, existía la creencia de que los niños que tenían una akabeko no se contagiaban. Desde entonces se ha convertido también, al parecer, en amuleto para alejar el mal y mantener a raya las enfermedades. Los círculos negros que lleva en su cuerpo representan las cicatrices que deja la viruela, lo que representa que la vaquita carga con el mal de la enfermedad en lugar de la persona. En la ciudad de Aizu Wakamatsu, una localidad a los pies de un castillo, se fomentó la fabricación de akabeko de papel maché como trabajo secundario para los samuráis y se convirtió en otro producto típico de la zona, junto con los muñecos okiagari koboshi.



En el Parque Kiyohime de Yanaizu el visitante puede tomarse una foto conmemorativa con Fukutarō, una enorme akabeko. Se dice que las vacas rojas transportaron la madera desde el río Tadami, a la izquierda de la foto, hasta lo alto del acantilado, donde se levanta el Kokūzōdō.



En el recinto se encuentra Mitsuko, esposa de Fukutarō, para conmemorar el lugar donde se cree que se originaron las akabeko.

Hoy día las akabeko siguen siendo un símbolo local. En la ciudad de Aizu Wakamatsu su imagen decora el exterior de los autobuses, vallas y tapas de alcantarillas, entre muchos otros objetos. Además, en la estación de JR Aizu Wakamatsu, así como en el Parque Municipal del Castillo de Tsuruga, hay enormes estatuas de estas vaquitas.

La localidad de Yanaizu, cuna de las akabeko, no se queda atrás. Aquí también se pueden encontrar estatuas en el templo Enzōji y en la estación de servicio Michi no Eki. Estas fueron colocadas no solo para deleitar a los visitantes, sino como parte de un proyecto que da publicidad al lugar a través de las fotografías que se suben a redes sociales.



Un lugar perfecto para una foto frente al castillo de Tsuruga.



El Parque Akabeko, a las afueras de la ciudad de Aizu Wakamatsu. En él hay un bebedero y un trampolín, entre otros objetos, con forma de vaca roja.



En la estación de servicio está la tienda de productos locales Hotto in Yanaizu. En su entrada se encuentra Mōkun, el hijo de Fukutarō y Mitsuko.

Conquista a los jóvenes a través de las redes sociales

Hasta hace no mucho tiempo, las akabeko eran vistas como un recuerdo convencional, pero los jóvenes en redes sociales las consideran un personaje retro y tierno. Con sus inocentes ojos redondos y su oscilante cabeza no es extraño que se difunda fácilmente en las redes sociales como algo bonito y reconfortante. También ha influido que su figura ha traspasado el umbral de artesanía tradicional y ahora se pueden encontrar muñecos de peluche, llaveros y otros productos con forma de akabeko.

Meisei Kikaku, mayorista de recuerdos con sede en la ciudad de Aizu Wakamatsu, comercializa diversos tipos de mercancía con la imagen de akabeko sin limitarse al color rojo. Entre ellos destacan los juguetes de cápsula que salieron a la venta en abril de 2023. Se trata de unas huchas o alcancías de diferentes colores. Fue todo un éxito: muchos clientes se mostraron deseosos de completar la colección, y se llegaron a vender más de 100.000 piezas. Se realizó una segunda versión con otros colores y una tercera, de colores metálicos. También fueron un éxito. En abril de 2026, aprovechando la fiebre de las pegatinas, lanzaron una serie de calcomanías de resina con relieve que se pueden pegar en agendas e teléfonos inteligentes, o intercambiar. En dos meses se agotaron 36.000 unidades.



Sus productos estrella: la segunda serie de huchas de akabeko de colores y calcomanías brillantes y tridimensionales. (Meisei Kikaku)



Una publicación sobre Akabeko Land que consiguió 45.000 “me gusta” y más de 2.400.000 visualizaciones en X (antigua Twitter).

La tienda Akabeko Land, en la ciudad de Aizu Wakamatsu, ha ayudado al aumento del número de fans de estas vaquitas. Además de contar con mercancía perfecta para compartir en redes sociales, también ofrece espacios para observar el trabajo de los artesanos y talleres para que el visitante pinte su propia akabeko. Este establecimiento abrió sus puertas por primera vez en abril de 2024 en Iimoriyama, lugar famoso por el pabellón budista Sazaedō, y ahora cuenta con sucursales en Nanokamachi, en el centro de la ciudad, y frente a la estación de JR Aizu Wakamatsu.

El taller para pintar la akabeko es especialmente popular entre los visitantes extranjeros y los jóvenes en viajes escolares. Se puede elegir entre vaquitas con base de color rojo o blanco, para colorearlas a gusto de cada uno, y crear una akabeko propia, única en el mundo. Muchos llevan a su akabeko empaquetada en una bolsa inflable transparente y se saca fotografías con ella.



En la sucursal de Iimoriyama de Akabeko Land hay cientos de coloridos artículos de akabeko.



Hay una gran variedad de productos inspirados en las akabeko. Algunos de los más populares son las figuritas crystal akabeko (arriba a la izquierda), originales de la tienda, así como populares colaboraciones regionales con personajes de Sanrio (abajo y al centro a la izquierda).



En las sucursales de Iimoriyama y Nanokamachi (arriba a la derecha) el visitante puede pintar su propia akabeko. Al parecer, la versión más popular es la de base color blanco, más aún que la tradicional, de base roja.

Kanome Mami, de Akabeko Land, nos dice que la popularidad de las akabeko aumentó notablemente desde que aparecieron en un programa de televisión, donde la personalidad televisiva Matsuko Deluxe confesó ser coleccionista de estas vaquitas, algo que llamó mucho la atención de los jóvenes. Kanome cree que también influyó la pandemia del coronavirus, debido a su condición como amuleto para evitar las enfermedades.

Estos productos de estética pop se han hecho muy populares entre los jóvenes, pero el fabricante, la casa matriz Shirakawa Daruma Sōhonpo, con sede en Shirakawa, es una empresa con cerca de 300 años de historia. Ha aprovechado su amplia experiencia en técnicas artesanales y sus conocimientos en fabricación para hacer akabeko. En sus tiendas se exhiben beko originales, respaldados por su larga historia; en ellos se puede observar la profundidad de las artesanías tradicionales.



Información básica de las akabeko (arriba a la izquierda) y algunas colaboraciones especiales (no a la venta) con Kitakata Ramen Kawakyō, entre otras marcas.



Aquí el visitante también podrá adquirir las etobeko, akabeko que representan el zodiaco chino (arriba), o los Shinkansen beko, colaboración con el Shinkansen de la empresa ferroviaria JR East (abajo a la izquierda). Entre los turistas extranjeros, especialmente los taiwaneses, se ha popularizado la combinación de rojo con dorado, porque la relacionan con la buena fortuna.

Una artesanía tradicional que se renueva

En el verano de 2026, la gran empresa de impresión Dai Nippon Printing fundó la marca An-Ippon. A través de ella comenzó a venderse una colaboración de akabeko con la popular animación Naruto en América del Norte. Esta marca busca aprovechar la propiedad intelectual de animaciones japonesas para crear artesanías con temáticas de las 47 prefecturas y venderlas en otros países. La primera fue esta colaboración con akabeko.

Las akabeko protegen la tradición, pero al mismo tiempo siguen renovándose con flexibilidad. Además de ser un personaje reconfortante para la gente de Aizu, también hacen sonreír a turistas extranjeros, así como a aficionados al anime y amantes de los personajes de otros países.



Colaboración de akabeko con la animación Naruto Shippuden, hechas por artesanos de Aizu. (Dai Nippon Printing)

Reportaje, texto y fotografías: equipo editorial de nippon.com.

(Imagen del encabezado: la zona de fotografías con akabeko del Parque Municipal del Castillo de Tsuruga, y mercancía original de Akabeko Land.)