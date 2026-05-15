Tokyo Aqua Symphony, el mayor espectáculo de fuentes del mundo, en la bahía de Odaiba

Guíade Japón

Con el objetivo de revitalizar la zona costera de la ciudad, el Gobierno Metropolitano de Tokio inauguró el 28 de marzo la fuente gigante Tokyo Aqua Symphony en el parque costero de Odaiba (distrito de Minato). Presentamos a través de imágenes este arte acuático que cautiva día y noche a los turistas extranjeros.

Un impacto visual comparable a los fuegos artificiales sobre el agua

Con los rascacielos del centro de la ciudad como telón de fondo, el Tokyo Aqua Symphony es un espectáculo acuático protagonizado por una gran fuente de dimensiones colosales, con 150 metros de altura y 250 metros de ancho. Las piezas elegidas para su estreno fueron dos coreografías donde el agua danza al ritmo de la música de la Orquesta Sinfónica de Tokio: una inspirada en Dragon Quest y otra en la flor símbolo de la capital, la del cerezo de la variedad somei yoshino. El 27 de abril se incorporó el célebre “Canon” de Pachelbel como nuevo programa, y se prevé que se añadan o modifiquen más obras según la temporada. Los turistas extranjeros que visitan Odaiba elogian las funciones diurnas por su frescura reconfortante frente al calor, mientras que las nocturnas evocan la emoción propia de un castillo de fuegos artificiales.



La gran fuente con los rascacielos al fondo. Su altura parece competir con la de la Torre de Tokio al superponerse. (Fotografía de Shōji Takeshi)



Una columna de agua de 150 metros, sencillamente impresionante. (Fotografía de Shōji Takeshi)

En los días con más funciones se puede disfrutar de espectáculos de unos 10 minutos cada hora en punto, desde las 11:00 hasta las 21:00, a excepción de las 16:00. Dado que las funciones pueden suspenderse por condiciones meteorológicas o labores de mantenimiento, se recomienda consultar en la página web oficial el horario antes de acudir.

El mirador junto a la réplica de la Estatua de la Libertad es el punto de observación más emblemático. Desde allí, la fuente se despliega imponente en primer plano, con el Rainbow Bridge y la Torre de Tokio encuadrados perfectamente al fondo, garantizando una fotografía espectacular. Por otro lado, el observatorio esférico Hachitama, situado en la planta 25 del edificio de Fuji TV (edificio FCG), permite contemplar la zona desde las alturas, mientras que el hotel Hilton Tokyo Odaiba dispone de habitaciones para disfrutar de esta vista en exclusiva. Además, han comenzado a operar cruceros y barcos tradicionales yakatabune para ver el espectáculo desde el agua, ampliando las opciones de ocio en una zona de Odaiba que promete estar más concurrida que nunca.



También han comenzado los cruceros nocturnos para ver la fuente de cerca. (Fotografía de Shōji Takeshi)

Grabación y edición de vídeo: Shōji Takeshi.

Texto: comité editorial de nippon.com.

(Traducido al español del original en japonés.)