Una exposición de teamLab en Chiba combina la luz, la oscuridad, la naturaleza y una sensación de tiempo infinito
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La eternidad expresada a través de la luz
El 17 de abril abrió sus puertas en el valle de Yōrō, un enclave turístico situado en el centro de la prefectura de Chiba, un museo nocturno al aire libre a modo de recorrido, a cargo del colectivo artístico de fama internacional teamLab. Hasta el 24 de mayo, el paseo Nakase, que discurre a lo largo del río Yōrō, servirá de escenario para una serie de instalaciones que combinan proyecciones visuales con tecnología acústica de última generación. Como parte de un proyecto impulsado por la prefectura para fomentar el turismo de estancia prolongada, la entrada será gratuita para quienes se alojen en establecimientos de la zona (para el público general, la tarifa de adulto en días laborables es de 1.500 yenes, entre otras modalidades).
El valle de Yōrō es, además de un paraje de gran belleza natural, el principal distrito de aguas termales de la península de Bōsō. En sus aguas cristalinas habitan diversas especies, y actividades como el senderismo y la pesca gozan de gran popularidad. En su cuenca afloran estratos geológicos correspondientes al denominado “Chibaniense”, datados entre hace 770.000 y 120.000 años, que conservan registros de la inversión del campo magnético terrestre.
Hasta la fecha, teamLab ha venido organizando exposiciones al aire libre en las que incorpora la naturaleza en enclaves como el Jardín Botánico Nagai (prefectura de Osaka) o las ruinas de Yūkoku Onden (prefectura de Ibaraki). Para esta muestra, el colectivo ha preparado diez obras que aprovechan al máximo el paisaje y la atmósfera del valle de Yōrō.
El recorrido consiste en una ruta de senderismo de aproximadamente un kilómetro, que incluye tramos en los que se atraviesan zonas poco profundas del río. A modo de bienvenida, una instalación proyecta imágenes en las que innumerables flores brotan y se marchitan, utilizando como lienzo tanto el propio río como una imponente pared rocosa de varias decenas de metros. Asimismo, se han incorporado directamente a las obras elementos naturales como el liquen umenokigoke (Parmotrema tinctorum), capaz de vivir entre varias décadas y un siglo en entornos de aire puro, o grandes árboles caídos en el río en proceso de descomposición.
Inoko Toshiyuki, representante de teamLab, invita a los asistentes a sumergirse en la “memoria de la Tierra”, y señala: “Al percibir la vasta acumulación de tiempo a través de las formas del valle de Yōrō, el visitante puede experimentar que su propia existencia se asienta sobre ese pasado”.
teamLab en el valle de Yōrō
- Lugar: Alrededores del paseo Nakase en el valle de Yōrō (Kuzufuji, localidad de Ōtaki, prefectura de Chiba).
- Periodo: del 17 de abril al 24 de mayo
- Horario: desde las 18:45 horas hasta las 21:00 h (última entrada a las 20:20 h)
- Precio de la entrada: 500 yenes para adultos (1.800 yenes los sábados, domingos y festivos), 800 yenes para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, y gratis para niños en edad preescolar
*Para más detalles y cómo reservar, consulte el sitio web oficial
Reportaje, texto y fotografía: Redacción de nippon.com
(Traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Imágenes de la presentación de teamLab Yōrō Keikoku.)