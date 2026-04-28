Una exposición de teamLab en Chiba combina la luz, la oscuridad, la naturaleza y una sensación de tiempo infinito

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Guíade Japón

El colectivo teamLab ofrece una exposición nocturna al aire libre que combina la tecnología de proyección y el sonido con la belleza natural del valle de Yōrō, en la prefectura de Chiba.

La eternidad expresada a través de la luz

El 17 de abril abrió sus puertas en el valle de Yōrō, un enclave turístico situado en el centro de la prefectura de Chiba, un museo nocturno al aire libre a modo de recorrido, a cargo del colectivo artístico de fama internacional teamLab. Hasta el 24 de mayo, el paseo Nakase, que discurre a lo largo del río Yōrō, servirá de escenario para una serie de instalaciones que combinan proyecciones visuales con tecnología acústica de última generación. Como parte de un proyecto impulsado por la prefectura para fomentar el turismo de estancia prolongada, la entrada será gratuita para quienes se alojen en establecimientos de la zona (para el público general, la tarifa de adulto en días laborables es de 1.500 yenes, entre otras modalidades).

El valle de Yōrō es, además de un paraje de gran belleza natural, el principal distrito de aguas termales de la península de Bōsō. En sus aguas cristalinas habitan diversas especies, y actividades como el senderismo y la pesca gozan de gran popularidad. En su cuenca afloran estratos geológicos correspondientes al denominado “Chibaniense”, datados entre hace 770.000 y 120.000 años, que conservan registros de la inversión del campo magnético terrestre.



El río Yōrō al atardecer. El recinto se encuentra tras el puente rojo de estilo taikobashi. (© nippon.com)



“Vida y muerte continuas en el ahora eterno”, una obra que proyecta flores sobre un acantilado de estratos expuestos. (© nippon.com)

Hasta la fecha, teamLab ha venido organizando exposiciones al aire libre en las que incorpora la naturaleza en enclaves como el Jardín Botánico Nagai (prefectura de Osaka) o las ruinas de Yūkoku Onden (prefectura de Ibaraki). Para esta muestra, el colectivo ha preparado diez obras que aprovechan al máximo el paisaje y la atmósfera del valle de Yōrō.

El recorrido consiste en una ruta de senderismo de aproximadamente un kilómetro, que incluye tramos en los que se atraviesan zonas poco profundas del río. A modo de bienvenida, una instalación proyecta imágenes en las que innumerables flores brotan y se marchitan, utilizando como lienzo tanto el propio río como una imponente pared rocosa de varias decenas de metros. Asimismo, se han incorporado directamente a las obras elementos naturales como el liquen umenokigoke (Parmotrema tinctorum), capaz de vivir entre varias décadas y un siglo en entornos de aire puro, o grandes árboles caídos en el río en proceso de descomposición.

Inoko Toshiyuki, representante de teamLab, invita a los asistentes a sumergirse en la “memoria de la Tierra”, y señala: “Al percibir la vasta acumulación de tiempo a través de las formas del valle de Yōrō, el visitante puede experimentar que su propia existencia se asienta sobre ese pasado”.



“El valle de Yōrō y el bosque resonante”, donde los árboles cambian de color instante a instante al reaccionar ante las personas. (© nippon.com)



“Cristal de tiempo acumulado”, donde el liquen umenokigoke —una simbiosis de hongos y algas— brilla intensamente en tonos amarillos y azules. (© nippon.com)



“Cuerpo de vida y muerte inseparables”, donde un árbol caído expresa la continuidad de la existencia. (© nippon.com)



“Bosque de vida autónoma y resonante”, donde objetos con forma de huevo cambian de color cuando la gente los toca. (© nippon.com)



“Huellas estratificadas del valle”, donde una materia que alberga luz en las profundidades de la oscuridad cubre las cabezas de los visitantes. (© nippon.com)



“Cascada que posee el bosque del valle”, donde una cortina de agua aparece de repente en medio de la espesura. (© nippon.com)



“Pilar del ciclo continuo de la vida”, donde una columna de luz se ondula como si tuviera vida propia. (© nippon.com)



“Oración eterna de la gruta”, donde palabras de plegaria llenan una cavidad rocosa. (© nippon.com)



“Fragmento de vida continua”, donde la luz hace que un sendero recto del bosque parezca una fotografía. (© nippon.com)

teamLab en el valle de Yōrō

Lugar: Alrededores del paseo Nakase en el valle de Yōrō (Kuzufuji, localidad de Ōtaki, prefectura de Chiba).

Alrededores del paseo Nakase en el valle de Yōrō (Kuzufuji, localidad de Ōtaki, prefectura de Chiba). Periodo: del 17 de abril al 24 de mayo

del 17 de abril al 24 de mayo Horario: desde las 18:45 horas hasta las 21:00 h (última entrada a las 20:20 h)

desde las 18:45 horas hasta las 21:00 h (última entrada a las 20:20 h) Precio de la entrada: 500 yenes para adultos (1.800 yenes los sábados, domingos y festivos), 800 yenes para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, y gratis para niños en edad preescolar

*Para más detalles y cómo reservar, consulte el sitio web oficial

Reportaje, texto y fotografía: Redacción de nippon.com

(Traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Imágenes de la presentación de teamLab Yōrō Keikoku.)