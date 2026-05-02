El Museo Edo-Tokio reabre tras su remodelación con un homenaje al “Gran Edo”

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La exposición conmemorativa Elogio al Gran Edo invita a sumergirse en la vibrante cultura de la antigua capital japonesa a través de una cuidada selección de piezas, ofreciendo un recorrido único por el legado de sus habitantes.

Un viaje por el antiguo Edo a través del ukiyo-e y el arte clásico

El Museo Edo-Tokio, ubicado en el distrito de Sumida de la capital japonesa, ha finalizado a finales de marzo sus obras de remodelación y reabre ahora sus puertas tras cerca de cuatro años de cierre. Se espera que la reapertura de este emblemático espacio, que antes de la pandemia atraía a alrededor de un millón de visitantes anuales, impulse aún más la afluencia turística en la popular zona de Ryōgoku, conocida por su ambiente tradicional de la época de Edo y donde se encuentran también el estadio Kokugikan, sede de los torneos de sumo, y el Museo Sumida Hokusai.



El Museo Edo-Tokio tras su renovación.

La renovación ha reforzado los recursos visuales. Desde la entrada, una animación de las calles de Edo y Tokio da la bienvenida al visitante, mientras que en los pilotis abiertos se proyectan imágenes envolventes. En la sala de exposición permanente se han incorporado maquetas de reconstrucción a gran escala, como la de la relojería Hattori (actual Wakō), en Ginza durante la era Meiji, que permiten al público sumergirse en el recorrido con la sensación de viajar al pasado. Además, se ha implementado un sistema que permite escuchar la audioguía en 13 idiomas a través del propio teléfono inteligente, lo que mejora la accesibilidad para los turistas extranjeros.



Puerta inspirada en un torii.

La exposición especial conmemorativa Elogio al Gran Edo, que se celebra del 25 de abril al 24 de mayo, reúne una selección de unas 160 piezas de entre los más de 350.000 objetos de la colección del museo para explorar la cultura creada por los habitantes de Edo, como el kabuki, el sumo o el barrio de placer de Yoshiwara. La muestra incluye abundante material original (armaduras, espadas, kimonos y atuendos de bomberos de la época) que permite apreciar de forma intuitiva la vida y la cultura tanto de la clase samurái como de los plebeyos. Además, ofrece la oportunidad de contemplar obras maestras del ukiyo-e de Tōshūsai Sharaku, Kitagawa Utamaro y Katsushika Hokusai, en una cita que sin duda merece la visita.



Una lujosa exposición en la que se pueden comparar las obras de Sharaku, Hokusai y Utamaro.



Un rincón fotográfico donde se proyectan fuegos artificiales en el cielo nocturno de los ukiyo-e.



Herramientas y vestimentas de los bomberos, quienes eran los héroes de la ciudad de Edo.



Las “muñecas de nacimiento”, ajuar nupcial de los samuráis, son encantadoras.



El best-seller publicado en la última etapa del periodo Edo, Nansō Satomi Hakkenden (La crónica de los ocho perros guerreros del clan Satomi de Nansō).

Exposición especial conmemorativa de la reapertura del Museo Edo-Tokio: Elogio al Gran Edo

Lugar: Museo Edo-Tokio (1-4-1 Yokoami, distrito de Sumida, Tokio), sala de exposiciones especiales de la primera planta.

Museo Edo-Tokio (1-4-1 Yokoami, distrito de Sumida, Tokio), sala de exposiciones especiales de la primera planta. Fechas: del 25 de abril al 24 de mayo de 2026.

del 25 de abril al 24 de mayo de 2026. Horario: de 9:30 a 17:30 (los sábados hasta las 19:30) *La entrada se permite hasta 30 minutos antes del cierre.

de 9:30 a 17:30 (los sábados hasta las 19:30) *La entrada se permite hasta 30 minutos antes del cierre. Días de cierre: todos los lunes (excepto el 4 de mayo, que permanecerá abierto) y el 7 de mayo.

todos los lunes (excepto el 4 de mayo, que permanecerá abierto) y el 7 de mayo. Precio: 300 yenes (general), 1.040 yenes (estudiantes universitarios y de escuelas profesionales), 650 yenes (mayores de 65 años), gratuito para estudiantes de bachillerato y menores.

*Para más detalles, consulte la página web oficial

Reportaje, texto y fotografía: redacción de nippon.com

Imagen del encabezado: escena de la exposición Elogio al gran Edo en el Museo Edo-Tokio.

(Traducido al español del original en japonés.)