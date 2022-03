Charla con el ministro de Exteriores Hayashi Yoshimasa (I): La alianza con los Estados Unidos

Retos del Gobierno Kishida

El presidente del Comité de Planificación de la Redacción de nippon.com, Takenaka Harukata, que es al mismo tiempo profesor del GRIPS (Instituto Nacional de Posgrado para Estudios de Política) ha entrevistado a Hayashi Yoshimasa, ministro de Asuntos Exteriores, con el que ha hablado sobre los principios de la política exterior del gabinete Kishida. Para esta primera entrega hemos resumido todo lo tratado respecto a la alianza Japón - Estados Unidos.

Cambios rápidos e importantes a los que hay que responder

TAKENAKA HARUKATA Sobre las directrices básicas que seguiría su gabinete en política exterior, el primer ministro Kishida habló de una “diplomacia realista para una nueva época”. Usted, en su discurso sobre la política exterior en la Dieta, enfatizó la importancia de “tres principios irrenunciables” y una línea diplomática basada en una postura balanceada y estable con un alto nivel de preparación. ¿Podría explicarnos a dónde apuntan todas estas ideas?

HAYASHI YOSHIMASA La premisa de la que se parte es la realidad de que el mundo está experimentando cambios profundos y rápidos. Son cambios que están definiendo una nueva época. Hubo una etapa, terminada la Guerra Fría, en la que se mostraron perspectivas excesivamente optimistas sobre el futuro de la política internacional. Pero en realidad no se desarrolló así, y se ha incrementado la gravedad de los desafíos para los valores universales y el propio orden internacional que han venido sosteniendo la paz y la estabilidad del mundo. Por otra parte, hemos visto cómo los factores económicos acaban alterando considerablemente las condiciones de la seguridad nacional. Habida cuenta de esta realidad, lo que tratamos de hacer en el gabinete Kishida es, sobre la base de ese gran patrimonio diplomático, es decir, la credibilidad que se ha ganado Japón gracias a los ímprobos esfuerzos de los predecesores, desarrollar una diplomacia realista en base a los tres principios irrenunciables: el principio de defender a ultranza los valores universales, el principio de defender la paz y la estabilidad de Japón, y el principio de asumir el liderazgo en la comunidad internacional haciendo contribuciones a la humanidad. Yo, como ministro de Asuntos Exteriores, quiero abrir nuevos horizontes, teniendo una postura balanceada y estable con un alto nivel de preparación.

TAKENAKA ¿Qué significa para usted ese “realismo”?

HAYASHI El término es del primer ministro Kishida y no sé si servirá mi interpretación, pero él se remite a sus muchas lecturas de lo que dijeron o escribieron personas como los primeros ministros Ōhira [Masayoshi, en su cargo entre 1978-1980] e Ikeda [Hayato, 1960-1964]. Ōhira hablaba del eien no zenshinshugi (“incrementalismo permanente”), y decía que en cada momento se preguntaba qué era lo que podía hacer mientras buscaba sus ideales. Supongo que la palabra “realismo” implica tomar decisiones acordes con la realidad, y se puede decir lo mismo de la política exterior y de la interior.

En cuanto a mi idea de una postura balanceada y estable con un alto nivel de preparación, pensemos por ejemplo en el tenis. Para dar una buena respuesta a un servicio potente hay que plantarse con las piernas flexionadas, en posición baja, hacer acopio de energía para poder descargarla en el instante preciso. Con las piernas estiradas, en posición alta, es más fácil que nos tomen desprevenidos. Es la actitud para responder a los rápidos cambios que están ocurriendo en el mundo y así poder abrir nuevos horizontes.

Alianza nipoestadounidense: hacemos lo que podemos hacer por nosotros mismos

TAKENAKA Usted hace hincapié en la necesidad de reforzar la alianza entre Japón y EE. UU., y dice también que esa alianza es de vital importancia para la paz y la prosperidad del área indopacífica. Más en concreto, ¿de qué manera se va a reforzar esa alianza?

HAYASHI La idea es que “hacemos lo que podemos hacer por nosotros mismos”, considerando la situación internacional. Con este modo de pensar, se han realizado las reformas legales en materia de seguridad nacional desde que el gobierno de Abe [Shinzō] tomó la posesión. También, asignaremos cantidades necesarias a los gastos de defensa. Mediante estos esfuerzos, fomentaremos la fluidez comunicativa a todos los niveles, empezando por las cumbres bilaterales y las reuniones ministeriales.

La idea de hacer todo lo que se pueda hacer por sí mismo es aplicable tanto a la cuestión de reforzar las capacidades de defensa como al campo de la diplomacia. En la época en que conseguí un escaño por primera vez en la Dieta, se decía que Japón era el junior partner en la alianza nipoestadounidense. Pero ya ha quedado atrás la época en que EE. UU. era la gran superpotencia y se ha producido un declive relativo de su poderío nacional. Hay que considerar muy seriamente este cambio de era. Se dice que el gobierno del presidente Biden prioriza a sus aliados en su política exterior y nosotros tenemos que aprovechar la coyuntura para reforzar nuestra alianza.



El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa (izquierda) y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se saludan durante la reunión del G7 en Liverpool (Reino Unido), el 11 de noviembre de 2021. (Jiji Press)

El futuro de la política de seguridad económica

TAKENAKA Priorizar la política de seguridad económica es otra de las directrices principales trazadas por el Gobierno de Kishida. En cuanto al suministro de tecnologías y materiales estratégicos, ¿cómo se va a negociar con los países aliados o amigos, como es el caso de Estados Unidos, para seguir estableciendo nuevos ámbitos o marcos de cooperación?

HAYASHI En el Partido Liberal Democrático (PLD) estamos trabajando en estos asuntos desde hace tres años, cuando establecimos dentro de nuestra estructura la Sede Estratégica para la Creación de un Nuevo Orden Internacional, presidido por el Sr. Amari Akira, del que yo fui vicepresidente. Su secretario en jefe era el Sr. Yamagiwa Daishirō (ministro encargado de Revitalización Económica) y su secretario general, el Sr. Kobayashi Takayuki (ministro de Seguridad Económica). Partimos de ahí. En mayo del año pasado emitimos un “informe intermedio” (propuesta para el documento Directrices básicas de gestión y reforma económica y fiscal 2021), que era muy similar al documento final. En él, hablábamos de que es necesario asegurar las dotaciones básicas para mantener nuestra autonomía estratégica y lo que llamamos “indispensabilidad estratégica”, y la iniciativa se ha plasmado en un proyecto de ley que pasará el trámite parlamentario en el presente periodo de sesiones.

Primero, debemos tener un marco legal vigente. Necesitamos una ley básica, como ya se adelantaba en la propuesta previa a dicho documento, y sobre esa base hay que emprender otras tareas, como robustecer la cadena de suministros o reforzar la fiabilidad de las infraestructuras troncales. Creo que todavía no podemos decir cuáles van a ser los puntos concretos que serán objeto de negociación con EE. UU. Pero en la cuestión de la “indispensabilidad estratégica” tenemos que asegurarnos unas capacidades científico-tecnológicas y una competitividad industrial que hagan pensar al resto de los países que tienen mucho que perder si no consiguen una buena relación con Japón. Creo que, además de trabajar en la seguridad económica nacional, tenemos que fortalecer nuestro poderío como país. Porque no tiene sentido preocuparnos por cómo proteger, si cada vez tenemos menos que proteger.

Una premisa básica es impulsar la investigación en nuevas tecnologías y en tecnologías de alto nivel, y hay que proteger todo eso mediante un sistema de secreto de patentes y otros medios. Sería deseable, asimismo, ir hacia una armonización de normas y criterios con los países aliados y socios. Por ejemplo, con ocasión de la cumbre bilateral del año pasado, lanzamos la Asociación de Competitividad y Resiliencia Japón-Estados Unidos (CoRe), que es un acuerdo para fortalecer la competitividad en tecnologías tan importantes como la digital, para avanzar en innovación o para robustecer la cadena de suministros. Una vez tengamos una ley básica, nos gustaría seguir cooperando también con otros países socios, como Australia o las naciones europeas, para coordinar todas estas iniciativas que se vienen tomando.

Contactos Japón - EE. UU. sobre la creación de un marco económico

TAKENAKA La representante comercial de EE. UU., Katherine Tai, ha mostrado la disposición de su país a construir un nuevo marco económico con los países aliados y amigos del espacio indopacífico. ¿Cómo prevé el Gobierno de Japón que sea ese marco? ¿Está esto relacionado con nuestra seguridad económica? Finalmente, ¿está tratando Japón de que Estados Unidos regrese al TPP [Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, por sus siglas inglesas]?

HAYASHI Me reuní con la representante comercial de EE. UU. en noviembre del año pasado y hablamos de este tema. Nos fastisface la postura comprometida de EE. UU. en el mantenimiento y desarrollo del orden económico en la región del Indo-Pacífico. Dentro de ese marco, EE. UU. habla, por ejemplo, de digitalización, o de robustecer las infraestructuras y la cadena de suministro, pero todavía estamos en una fase de aportar ideas. Esperamos que pronto tengamos propuestas concretas. Desde la perspectiva de la seguridad económica, creo que también de nuestra parte habrá propuestas.

Sobre animar a EE. UU. a que regrese al TPP, lo estamos haciendo de forma coherente a todos los niveles. En mis conversaciones con la representante comercial Tai, hablamos largo y tendido, empezando por las dificultades que sufrí (risas) cuando yo ocupaba la cartera de Agricultura, Silvicultura y Pesca. También a la secretaria de Comercio Raimondo y al secretario de Estado Blinken les he hablado del tema. Y tendremos que seguir trabajando en esa línea.

(Entrevista realizada el 19 de enero de 2022. El artículo ha sido traducido al español del original japonés.)

Resumen a cargo de Ishii Masato, de la redacción de nippon.com

Fotografía del encabezado: El ministro de Asuntos Exteriores, Hayashi Yoshimasa, durante la entrevista que sostuvimos en Kasumigaseki (Tokio) el 19 de enero de 2022. (Fotografía: Hanai Tomoko)