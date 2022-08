El “nuevo capitalismo” y el compromiso de inversión: conversación con Kihara Seiji

Retos del Gobierno Kishida

Takenaka Harukata entrevista al subsecretario en jefe del Gabinete Kihara Seiji, con quien ha conversado de las principales líneas políticas del gobierno del primer ministro Kishida Fumio. Esta primera entrega de sus conversaciones se centra en los métodos que se siguen a la hora de tomar las decisiones en la Oficina del Primer Ministro y en el concepto de “nuevo capitalismo” enarbolado por este gabinete.

Un proceso de toma de decisiones adaptado a las circunstancias

TAKENAKA HARUKATA Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el proceso de toma de decisiones en la Oficina del Primer Ministro. En asuntos de gran trascendencia, como lo relacionado con el nuevo capitalismo que preconiza, la respuesta a la crisis del nuevo coronavirus o la guerra de Ucrania, me gustaría saber si se sigue el método de canalizar las explicaciones primero hacia los tres subsecretarios, luego hacia el secretario en jefe Matsuno (Hirokazu), después hacia el secretario ejecutivo del primer ministro y, en su caso, al propio primer ministro. ¿O la toma de decisiones sigue caminos distintos según el campo del que se trate?

KIHARA SEIJI Se actúa de acuerdo con las circunstancias. Por ejemplo, cuando hay cosas urgentes en torno a la cuestión del coronavirus, podemos reunirnos todos con el primer ministro y tomar las decisiones allí mismo. Cuando disponemos de cierta holgura de tiempo, a veces se va de abajo arriba, de los subsecretarios, al secretario en jefe, y de él al primer ministro. Pero eso no quiere decir que los asuntos que no son aprobados al nivel de los subsecretarios ya no lleguen hasta arriba. Hay cosas que se han detenido al haberse topado con la oposición de un subsecretario después de haber llegado hasta el nivel del secretario en jefe. En el día a día, la realidad impone su ritmo y no siempre tienes tiempo de respetar escrupulosamente un orden determinado.

Se dan casos en que un asunto ha llegado al primer ministro a través de su secretario ejecutivo y se le ha dado luz verde, pero incluso entonces uno puede decir con franqueza lo que opina y ser escuchado. Pero, como es lógico, cuando finalmente el primer ministro toma una decisión, esa decisión se respeta.

Por supuesto, a veces no hay acuerdo entre el secretario en jefe y los subsecretarios, o entre estos. En esos casos el primer ministro emite su juicio y este es definitivo. Por ejemplo, en la cuestión de los controles fronterizos por el coronavirus, cuando hay que decidir cuándo y hasta qué punto pueden suavizarse las restricciones, etcétera, hay muchos puntos de vista y es difícil conseguir unanimidad. Habrá quien crea que es mejor esperar un poco más a ver cómo evoluciona la situación antes de tomar esas decisiones, y otros podrían decir que la situación permite ya ir hacia la reactivación de la campaña Go To (promoción del turismo nacional). Como es lógico, en estos casos en que no hay acuerdo, el primer ministro es el que decide.

La importancia de hacer ajustes entre el gabinete y el partido

TAKENAKA Y eso que se conoce como “reunión plenaria del primer ministro con su secretario ejecutivo, el secretario en jefe del Gabinete y los tres subsecretarios”, ¿con qué frecuencia se realiza? ¿De qué asuntos se habla?

KIHARA Son reuniones cortas y tratamos de hacerlas todos los días, siempre que podemos. Más que para tomar decisiones, son reuniones para confirmar la agenda, y para poner en común y llegar a un cierto consenso sobre las cuestiones que se mueven en el partido o en la sociedad. No suelen pasar de los 15 minutos. Es importante verse a diario. El primer ministro está terriblemente ocupado y si no se decidiera hacerlas con antelación, los secretarios podrían pasarse una semana sin ver al primer ministro ni una sola vez.

TAKENAKA La idea que se tiene es la de que un subsecretario en jefe del gabinete es el encargado de hacer las coordinaciones entre la Oficina del Primer Ministro y el comité del PLD que lleva los asuntos parlamentarios. Se entiende que también debe ocuparse de las coordinaciones entre los miembros de la coalición gubernamental. ¿Se dedica usted a estas cosas?

KIHARA Todas esas son funciones importantes. Al Comité de Asuntos Parlamentarios acudo todos los días. Pero en cuestiones como la fijación del orden en que se someten a discusión las proposiciones de ley, el Gobierno no interviene. Eso sería contravenir las normas. A veces ocurre que desde el comité se nos formula alguna pregunta sobre las intenciones del Gobierno, pero en ese caso el vicesecretario en jefe actúa puramente como ventanilla de recepción. Compartimos también en la Oficina del Primer Ministro las previsiones que existen sobre la agenda parlamentaria, y cómo van las relaciones con los partidos de la oposición. Aun en los casos en que queremos priorizar alguna proposición de ley en concreto, también hay que prestar oídos a la oposición y la Dieta [Parlamento] tiene su propia dinámica. Nosotros lo que podemos hacer es solicitar que un asunto se someta a deliberación. Y para encargarse de los ajustes con la oposición, el órgano más indicado es el Comité de Asuntos Parlamentarios. Luego, cuando hay una agenda diplomática que cumplir, resulta muy difícil que el primer ministro o el titular de Exteriores participe en los debates de la Dieta, y es importante que el Gobierno comparta con los partidos que forman la coalición todas estas circunstancias.

TAKENAKA ¿Cómo está gestionando los asuntos del Consejo para un Nuevo Capitalismo, del que es usted secretario general?

KIHARA Me encargo un poco de todo. Estoy en la fijación de los temas que van a ser tratados y del orden en que van a ser debatidos, dando el repaso final a los documentos, viendo el contenido de las propuestas que finalmente van a hacerse, etcétera. Este “nuevo capitalismo” no es un concepto que haya surgido de los ambientes burocráticos, sino del equipo que puso en marcha el gabinete Kishida y, por eso, aspectos como los temas o el orden de prioridades los fijamos todos en el secretariado.

TAKENAKA Además del tema del “nuevo capitalismo” están el de la respuesta a la pandemia, la vacunación, la guerra de Ucrania. ¿Está usted yendo a todas las reuniones en las que se tratan estos importantes temas?

KIHARA En general creo que estoy asistiendo a todas las importantes. Claro, en diplomacia tenemos por ejemplo muchas reuniones sobre las relaciones bilaterales con los diferentes países y, por supuesto, hay algunas en las que no participo.



De izquierda a derecha, Yamagiwa Daishirō (ministro encargado de Revitalización Económica), Kishida Fumio (primer ministro) y Kihara Seiji (subsecretario en jefe del Gabinete) muestran el letrero de presentación del Secretariado del Consejo para un Nuevo Capitalismo en Nagatachō (Tokio) el 15 de octubre de 2021. (Jiji Press)

¿En qué consiste el “nuevo capitalismo”?

TAKENAKA ¿Podría explicarnos cómo se gestó ese nuevo capitalismo, con qué trasfondo se formuló?

KIHARA En 2017, cuando celebramos los 60 años de la fundación de la Kōchikai o facción Kishida, presentamos una nueva política que bautizamos K-Wish, un “deseo” o “esperanza” con “K” de Kishida pero también de kind (amable, cercano a la gente). Wish era también un acrónimo formado por warm (la idea de la economía debe ir de abajo arriba, con la pequeña y mediana empresa, y las regiones como protagonistas), inclusive (una sociedad que respete la diversidad), sustainable (economía, finanzas públicas y seguridad social sostenibles) y humane (una política exterior para construir la paz). Desde entonces, venimos planteando ideas que han ido tomando la forma de un nuevo capitalismo.

TAKENAKA Y todo eso... ¿surgió espontáneamente dentro de la facción o hubo alguien en concreto que tomó la iniciativa? ¿De qué planteamientos se partía? ¿Era la ampliación de la brecha económica lo que se veía como problema?

KIHARA Yo creo que surgió espontáneamente, pero el planteamiento de partida no fue una reacción ante algo negativo como puede ser la brecha económica, porque en aquel momento la tendencia general en el mundo se había apartado ya del neoliberalismo. No basta con decirle al sector privado que salga a competir y gane, el Estado tiene que fijar unas metas y tiene que tomar la iniciativa en la inversión. El Estado tiene que señalar cuáles son los sectores con una perspectiva de crecimiento más promisoria. Sin esa guía las empresas no van a poder invertir. Sentíamos que la era en la que podíamos limitarnos a desregular y promover la competencia para obtener crecimiento económico había llegado a su fin y lo veíamos desde la perspectiva de lo que podría ser un nuevo capitalismo.

TAKENAKA De las explicaciones del primer ministro Kishida, los debates del Consejo para un Nuevo Capitalismo y la documentación existente, entiendo que las metas que se quieren alcanzar con esa idea son, en primer lugar, la elevación del promedio de ingresos de la gente y la reconstrucción de la clase media; en segundo lugar, la elevación de las capacidades científicas y tecnológicas de Japón, y en tercer lugar, la garantía de seguridad económica.

KIHARA Más o menos, de eso es de lo que se trata. Y lo más importante es la inversión en la persona. Pero son cosas en las que piensa cualquier Gobierno, no es que el de Kishida se disponga a hacer nada particularmente “dramático”.

La importancia de crear una atmósfera nueva

TAKENAKA Desde el Gobierno se está enviando ostensiblemente mensajes a la gran empresa. En concreto, se ha señalado que el porcentaje de los ingresos que se destina a salarios se ha reducido, que durante los últimos 20 años tanto las grandes empresas como las pequeñas y medianas están reteniendo los beneficios en su interior en medida cada vez mayor, que en ese mismo periodo se ha reducido también la tasa de inversión de las empresas en recursos humanos respecto al PIB, y que el incremento en inversión en tecnología se ha mantenido a niveles muy bajos durante los últimos 10 años. La impresión que se recibe es la de que se está recalcando el hecho de que las empresas están guardándose sus beneficios sin subir los salarios, y que tampoco están invirtiendo. ¿De qué forma se pueden fomentar en las empresas las subidas salariales y las nuevas inversiones?

KIHARA Lógicamente, somos conscientes de todos esos problemas. Hay que ofrecer incentivos fiscales a las subidas salariales y estamos tratando de adecuar también ciertas prácticas comunes en las subcontratas, pero junto a eso, a mi entender, es muy importante crear una atmósfera nueva. Antes, todos pensaban que las empresas buenas eran las empresas que subían los salarios. Y se pensaba también que lo normal era que los salarios fueran subiendo. En las empresas había un acuerdo en cuanto a la importancia del bienestar de los trabajadores, de invertir en ellos de diferentes maneras. Pero en algún momento, eso cambió.

Tenemos que conseguir, una vez más, una atmósfera en la que se reconozca la importancia de ir subiendo los salarios. Y para lograrlo hay que conseguir que cale una nueva mentalidad. Hace tiempo se entendía que para las empresas era importante acumular capital para cuando llegasen las vacas flacas, pero lo que hay que hacer en estos momentos es ir usando esas reservas para subir los salarios y para invertir. Hay que dar un giro y conseguir, a través de instrumentos como el reforzamiento de la apertura informativa para asuntos no financieros, que las empresas que usen esas reservas correctamente obtengan un reconocimiento.

Fijar la escala, labor del Gobierno

TAKENAKA Se recibe la impresión de que el gabinete Kishida concede gran importancia a la ciencia y tecnología. En una entrevista con el periódico Nihon Keizai Shimbun, el propio Kishida dijo que aspiraba a que su Gobierno, en conjunto, invirtiera en investigación y desarrollo 30 billones de yenes en cinco años a contar desde 2021, y que sumando la inversión pública con la privada en ese campo esperaba que se llegase a los 120 billones. El presupuesto gubernamental para ciencia y tecnología, tal como lo presenta la Oficina del Gabinete, era en principio de 4,2 billones de yenes para el año fiscal 2022. ¿Se va a aumentar esa cuantía? Los presupuestos rectificativos (complementarios) sirven para asignar más fondos, pero con esta fórmula se dificulta que los institutos de investigación puedan hacer una planificación a largo plazo. ¿No han pensado en asignar más fondos desde el principio?

KIHARA Lo que pretendemos hacer en el campo de la ciencia y tecnología es concentrar dinero y hacer planes de inversión en tres campos principales: inteligencia artificial, tecnología cuántica y biotecnología, así como en el campo anexo de la tecnología de los semiconductores. También potenciaremos los campos de la innovación verde y la transformación digital.

Planificando debidamente estas inversiones estamos haciendo llegar a las empresas el mensaje de que Japón está comprometiéndose, y que ellas tienen que comprometerse también. Discutir si se hace ampliando el presupuesto inicial o mediante presupuestos rectificativos entra dentro de una mentalidad “anualista” y, en mi opinión, no es lo importante. Yo creo que lo importante es hasta qué punto se compromete el país para esos 10 años, cinco años o los que sean, hay que dar una idea clara de la escala de la que estamos hablando. Para los cinco campos a los que me he referido, tenemos que clarificar en qué dimensiones de inversión, incluyendo el presupuesto destinado a ello, vamos a movernos durante un plazo de diez años. Según lo veo yo, eso es lo importante.

Hemos empezado abordando el campo de la innovación verde, con un plan para conseguir una inversión de 150 billones de yenes a lo largo de 10 años. Las cifras concretas no las tenemos todavía, pero estaríamos hablando de que el Gobierno podría aportar un presupuesto de alrededor de 20 billones. No me preocupa demasiado si ese dinero forma parte del presupuesto inicial o de los rectificativos, ni si se hace estableciendo un fondo o no. Lo importante es el compromiso.

TAKENAKA Poco después de constituirse su gabinete, el primer ministro Kishida manifestó en televisión que la palabra “reforma” le daba una impresión de frialdad. Pero en la práctica está haciendo varias, como las que promueve el consejo encargado de agilizar la digitalización de los trámites administrativos. ¿A qué se debió ese primer posicionamiento contrario a las reformas?

KIHARA Se van a cumplir los ocho meses desde que el nuevo gabinete echara a andar y Kishida ve el “nuevo capitalismo” como el principal asunto sobre la mesa. Pero en su fase inicial, se pensó que recalcar demasiado la importancia de “reformar” acabaría difuminando la idea del “nuevo capitalismo”. Supongo que, si tomó esa actitud, fue porque lo que quería transmitir era que ha llegado la era de instaurar un nuevo capitalismo. Pero la verdad es que el gabinete Kishida está haciendo reformas muy drásticas, como revisar los procedimientos administrativos analógicos, para lo que es necesario cambiar cerca de 40.000 disposiciones.

(Entrevista realizada el 27 de mayo de 2022. Traducido al español del original en japonés.)

La presente entrevista ha sido editada y escrita por Ishii Masato, de la redacción de nippon.com

Fotografía del encabezado: El subsecretario en jefe del Gabinete Kihara Seiji en Nagatachō (Tokio), el 27 de mayo de 2022. (Fotografía: Kawamoto Seiya)