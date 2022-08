Un nuevo capitalismo para hacer frente a los autoritarismos: conversación con Kihara Seiji

Retos del Gobierno Kishida

Segunda y última parte de la entrevista que mantuvimos con el subsecretario en jefe del Gabinete, Kihara Seiji. Hablamos principalmente sobre la seguridad económica de Japón y sobre las directrices básicas del Gobierno de Kishida en política exterior.

Dos metas para un nuevo capitalismo

TAKENAKA HARUKATA Vayamos ahora al campo de la seguridad económica de Japón. En mayo, la Dieta aprobó una importante ley orientada a que Japón pueda asegurarse un suministro estable de materiales de especial importancia, seguir dotándose de las infraestructuras troncales o básicas, apoyar la cooperación público-privada en investigación y desarrollo de tecnologías de punta, y establecer un sistema de no publicación de ciertas patentes. En cuanto al apoyo a investigación y desarrollo en tecnologías de punta, ¿corresponde esto a los planes de inversión que tiene su Gobierno en ciencia y tecnología?

KIHARA SEIJI El nuevo capitalismo que preconiza este Gobierno tiene dos metas. Por un lado, queremos que el capitalismo siga evolucionando y desarrollándose en Japón. El capitalismo empezó con el laissez faire, luego adoptó la forma de estado de bienestar, de ahí pasó al neoliberalismo y ha llegado el momento de actualizarlo a una nueva versión. Hasta ahora ha basculado entre dar la primacía al Estado o dársela al mercado, pero queremos que esta nueva versión traiga un nuevo capitalismo en el que el Estado y el mercado se den la mano.

La idea es tomar la iniciativa a la hora de invertir, y vamos a empezar con la innovación verde, para que sirva de modelo. El Estado se compromete a invertir señalando cuáles van a ser los campos, como la mejora de la red de suministro de electricidad, el desarrollo de tecnologías para construir baterías de almacenamiento, el hidrógeno, el amoniaco, y una vez que las directrices del Gobierno están claras, esperamos a que llegue la inversión privada. Queremos conseguir un modelo económico en el que participen tanto el Estado como el mercado.

La segunda meta es derrotar a los regímenes autoritarios actualizando el capitalismo a una nueva versión. Si continuamos con el Estado democrático y la economía libre tal y como son en la actualidad, inevitablemente la brecha económica se va ensanchando. Y una de las consecuencias de esta brecha es que la democracia comienza a funcionar mal. Por ejemplo, se dice que en Estados Unidos está ocurriendo una grave fractura social. En los regímenes autoritarios es difícil que ocurra una fractura así porque el Estado se las arregla para contener estas situaciones.

Por eso, si nosotros mismos no vamos corrigiendo los malos efectos del capitalismo, cabe la posibilidad de que acabemos siendo derrotados por los autoritarismos. Tenemos que ser capaces de hacerles frente corrigiendo, entre el propio mercado y el Estado, los efectos negativos causados por aquel, y actualizando así el capitalismo a una nueva versión.

Al pensar en las medidas conducentes a dichas metas, una de ellas es, desde luego, la seguridad económica a la que se refería usted. Si hablamos de hacer frente a los regímenes autoritarios, es un contrasentido ser dependientes de esos mismos regímenes en áreas fundamentales de nuestra economía. De ahí la importancia de la seguridad económica. Los regímenes autoritarios pueden movilizar a sus empresas. Nosotros, no. Lo que podemos hacer como Estados es tomar la iniciativa, planificando e indicando a qué escala vamos a invertir. Las empresas pueden responder o no. Pero simplemente invitando a las empresas a que compitan entre ellas, no vamos a ser capaces de hacer frente a los autoritarismos.

Cooperación Japón - EE. UU. en desarrollo de tecnologías de punta en semiconductores

TAKENAKA En los regímenes autoritarios, las inversiones necesarias en los diversos campos de la ciencia y la tecnología pueden canalizarse rápidamente como metas estatales. ¿Hay que entender que, en adelante, también en Japón el Estado irá metiéndose en campos como los semiconductores como parte de su política de seguridad económica?

KIHARA Precisamente el de los semiconductores es un campo donde el Estado va a entrar con una fuerte inversión inicial. Igualmente, hay que ir dando respuestas también en el campo de la gestión de crisis pensando en la posibilidad de que una enfermedad infecciosa vuelva a causar una nueva pandemia, en cuyo caso va a ser importante establecer en las farmacéuticas líneas de desarrollo de vacunas y el Estado tiene también ahí su cuota de responsabilidad.

TAKENAKA En cuanto a los semiconductores, el Estado les concede gran importancia y se ha posicionado ya de forma muy clara con un desembolso de 400.000 millones de yenes para atraer a Kumamoto una planta de la fabricante taiwanesa TSMC. Se ha informado también de que habrá cooperación entre Japón y Estados Unidos para estar a los niveles más altos en esta tecnología, con circuitos integrados de dos nanómetros. ¿Va a conseguirse eso?

KIHARA Se va a seguir adelante con la cooperación entre Japón y Estados Unidos. Tenemos el asunto de la planta de Kumamoto, pero, por supuesto, hay que ir también a por la tecnología de punta. Este es un asunto en el que, para ser sinceros, no se puede hacer una previsión fiable de costos ni de probabilidades de éxito, y eso entraña un riesgo demasiado grande para que sea solo el sector privado el que cargue con él. Aquí también es necesario que el Estado haga su parte.



El subsecretario en jefe del Gabinete Kihara Seiji.

Cómo responder a China, una cuestión apremiante

TAKENAKA El Gobierno de Kishida ha enarbolado lo que denomina “Política exterior realista para una nueva era”, que se sustenta en tres pilares: la defensa de valores universales como la libertad, la democracia y el imperio de la ley; la respuesta a desafíos globales como el problema del cambio climático, y la protección de las vidas e intereses de los ciudadanos mediante la política exterior y la seguridad nacional. ¿Cómo se ha llegado a fijar esas directrices?

KIHARA El primer ministro ha sido titular de Exteriores durante cuatro años y ocho meses, y la orientación de la política exterior de este gabinete se fundamenta en su firme voluntad y en sus convicciones. Los puntos fundamentales son defender los valores universales, hacer de la relación Japón - Estados Unidos el eje de la política exterior y contribuir activamente a resolver los desafíos globales. La defensa de los valores universales, por supuesto, se remonta ya al gabinete de Asō Tarō y fue heredada por los de Abe y Suga. Lo que ocurre es que China está cobrando cada vez más fuerza y va a seguir haciéndolo en el futuro. La postura de Japón y su respuesta dependerá de cómo se posicionen los otros países y de la fuerza que vayan adquiriendo. Este gabinete de Kishida se encuentra con que China está pisando los talones a Estados Unidos en muchas áreas y su respuesta va a tener que ser muy firme. Por eso decimos que hay que modificar las estructuras económicas y que el Estado y el sector privado tienen que darse la mano para hacer frente a esta situación. El gabinete de Kishida es plenamente consciente de lo apremiante de la situación.

TAKENAKA Mi siguiente pregunta es sobre la guerra en Ucrania. El presidente norteamericano Joe Biden habla de una guerra entre la democracia y el autoritarismo. ¿Cómo se ven las cosas desde Japón? Explíquenos cuál es su visión como subsecretario en jefe.

KIHARA Japón no ha llegado a pronunciarse en esos términos. En mi opinión, entender esta guerra en términos de democracia contra autoritarismo es un error. El problema es si se va a castigar o no a quienes infrinjan las normas. Es decir, que la lucha es entre respetar las normas del derecho internacional y no respetarlas. No diré nombres, pero en Asia también hay regímenes autoritarios. Sobre ellos, no decimos que haya que obligarlos a convertirse en democracias. Pero tenemos que conseguir que respeten las normas.

TAKENAKA El Gobierno de Japón ha tomado una rápida serie de medidas punitivas contra Rusia. ¿Se están siguiendo aquí también directrices directamente emanadas del primer ministro Kishida?

KIHARA El primer ministro está hablando en muchos foros y piensa que respetar la normas es de extrema importancia. En este punto ha sido siempre muy claro y se ha manifestado de forma rápida y resuelta. Tiene claro que, si se deja a su aire a los que han infringido las normas, pronto saldrán más que sigan infringiéndolas. Y para evitarlo hay que ser duros. El desenlace de esta guerra tendrá consecuencias muy graves sobre toda la comunidad internacional. Es muy impactante y crea una grave sensación de crisis que un país que, como miembro del Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas, es uno de los que establecen las normas, las infrinja él mismo de este modo.

Quad, un marco para asuntos prácticos

TAKENAKA El presidente Biden visitó Japón, donde sostuvo, además de la cumbre bilateral, la del Diálogo de Seguridad Cuatrilateral (Quad), que incluye también a Australia e India, también en Tokio. Tenemos por una parte la visión de un Indo-Pacífico libre y abierto; por la otra, el Quad. ¿Cómo se va a colaborar entre estos dos foros?

KIHARA El Quad no se incluye en el marco de la seguridad nacional. Funciona a un nivel más práctico, se habla de cooperación en asuntos como las vacunas, las dotaciones de infraestructuras, las inversiones en start-ups (empresas emergentes), etc. Se trata de ir formando, a medida que acumulamos experiencias de colaboración en el terreno práctico, un área regida por normas, donde se compartan ciertos valores. No son cuestiones de seguridad nacional propiamente dicha, pero, a mi entender, este tipo de colaboración en diversos campos es lo que va a permitir crear un marco sólido. Y este marco va a contribuir a hacer realidad ese Indo-Pacífico libre y abierto al que aspiramos.

TAKENAKA ¿A dónde apunta el Marco Económico Indo-Pacífico (IPEF, por sus siglas en inglés) cuya creación fue anunciada públicamente por el presidente Biden?

KIHARA Tiene una significación muy honda, porque con él Estados Unidos expresa que va a comprometerse otra vez con Asia, que está otra vez en Asia. Me parece muy positivo. Además, el número de países participantes superó las previsiones que se hicieron en un primer momento y ascendió a 13. Me parece un número importante y me congratulo de ello. Ahora bien, desde la perspectiva japonesa, el objetivo último es conseguir que Estados Unidos regrese al Acuerdo Traspacífico de Cooperación Económica (TPP).

TAKENAKA Parece que la incorporación de Reino Unido al TPP es una realidad, y China y Taiwán están llamando a sus puertas. ¿Está entre sus planes invitar también a otros países de la OCDE, como Corea del Sur, Colombia o Israel?

KIHARA Yo creo que lo realmente importante es saber si se van a salvaguardar los altos estándares que se fijaron para el TPP.

TAKENAKA Este año se cumple medio siglo desde la normalización de las relaciones bilaterales entre Japón y China. El primer ministro Kishida ha dicho que Japón seguirá mostrando firmeza allí donde debe mostrarla y buscará la cooperación para afrontar los retos comunes. ¿Cuáles son los puntos en los que se va a mostrar firmeza?

KIHARA En primer lugar, frente a los movimientos unilaterales e intimidatorios que está haciendo en los mares de la China Meridional y Oriental, tenemos que pedir con firmeza una rectificación. Y está también el tema de las islas Senkaku, que históricamente son japonesas y lo son también según el derecho internacional. En estos puntos tenemos que ser claros. Además, China no muestra ninguna transparencia en la forma en que está aumentando sus capacidades bélicas aéreas y navales, especialmente sus misiles nucleares. Tenemos que exigirle transparencia. Y todo esto, manteniendo siempre abierta una vía de diálogo, ya que somos vecinos.

(27 de mayo de 2022)

