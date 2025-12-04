Un refuerzo de las políticas para residentes extranjeros: entrevista a Suzuki Yasutomo, gobernador de Shizuoka

¿Cómo abordar la enseñanza del japonés para niños extranjeros?

La Asociación Nacional de Gobernadores presentó al Gobierno central una propuesta para la acogida de extranjeros y la promoción de la convivencia multicultural. Entre otras medidas, piden apoyo para la enseñanza del idioma japonés.

Gobernador de la prefectura de Shizuoka. Nació en Hamamatsu, prefectura de Shizuoka, en 1957. Graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Keio, tras estudiar en el Instituto Matsushita de Gobierno y Gestión dirigió una empresa de planificación y ocupó puestos de directivo en varias organizaciones políticas. En el año 2000 fue elegido por primera vez miembro de la Cámara de Representantes por el octavo distrito de Shizuoka. Después de dos mandatos como diputado, fue electo como alcalde de Hamamatsu en 2007, cargo que desempeñó durante cuatro mandatos. En 2024 ganó las elecciones a gobernador de Shizuoka tras derrotar al candidato respaldado por el Partido Liberal Democrático.

Una ley básica y un organismo coordinador

ENTREVISTADOR La propuesta de la Asociación Nacional de Gobernadores sobre las políticas para extranjeros señala que es responsabilidad del Gobierno reforzar las medidas en este ámbito. ¿Qué significa esto exactamente?

SUZUKI YASUTOMO La propuesta insta al Gobierno a definir a los extranjeros residentes en Japón como “habitantes de la región y residentes locales”, y aboga por que el Gobierno incorpore en sus políticas, de forma sistemática, la recepción de los extranjeros, su inserción como fuerza laboral en las comunidades locales y todo el proceso que va hasta su integración en la sociedad.

Del mismo modo, señala la necesidad de una ley básica que aclare los principios de la acogida de extranjeros, así como la creación de un organismo central de control que unifique las políticas de los distintos ministerios y agencias. La idea de este organismo sería que actuara como un centro de mando único encargado de ámbitos como la enseñanza del idioma japonés, el empleo y la mejora del entorno de vida. También se pide que el Estado desempeñe un papel activo en el desarrollo de estos sistemas que buscan crear un entorno propicio. Solicitamos, además, que se considere la posibilidad de añadir nuevos sectores al sistema de Empleo para la Formación (ikusei shūrō) que se implementará próximamente, basadas en las circunstancias de cada región. La Asociación de Gobernadores presenta esta propuesta en un contexto en el que la convivencia entre culturas se ha vuelto en un tema pendiente en todo el país, debido al aumento del número de extranjeros causado por el descenso demográfico y la escasez de mano de obra.

ENTREVISTADOR ¿Por qué en su propuesta se refiere a los extranjeros como “residentes”?

SUZUKI Porque en los debates del Gobierno se tiende demasiado a considerar a los extranjeros como simple mano de obra. Es cierto que Japón los recibe como trabajadores, pero no son robots. En las zonas rurales, los extranjeros son residentes que viven con sus preocupaciones y problemas al igual que los japoneses, y los funcionarios locales los atienden a diario. En los debates de la Dieta y el Gobierno se suele olvidar este punto.

Puntos principales de la propuesta de la Asociación Nacional de Gobernadores sobre políticas para residentes extranjeros Reconocimiento de los extranjeros como “habitantes” o “residentes”.

Asunción de la responsabilidad por parte del Gobierno en lugar de delegarla en los gobiernos locales.

Medidas financieras permanentes para la enseñanza del japonés y la mejora general del entorno de acogida de los extranjeros.

Ampliación de los sectores del Empleo para la Formación adaptada a las necesidades locales.

Promulgación de una ley básica y establecimiento de un centro de mando.

Una brecha creada por la doble moral del Estado

ENTREVISTADOR Usted también fue diputado en la Cámara Baja de la Dieta. ¿Por qué el Gobierno no ha prestado atención a los extranjeros en su faceta de residentes locales?

SUZUKI Creo que lo que hay tras esto es una actitud de doble moral. Mientras el Gobierno afirma de cara al público que no va a adoptar ninguna política de inmigración, en realidad está aceptando a extranjeros para paliar la escasez de mano de obra. El resultado es que los sistemas y fuentes de financiación pertinentes quedan en la ambigüedad. Y los que acaban teniendo que lidiar con esta brecha son los gobiernos locales.

ENTREVISTADOR ¿Qué tipo de desafíos surgen en las zonas rurales?

SUZUKI Por ejemplo, una proporción cada vez mayor de los gastos en servicios como la enseñanza del idioma japonés o la atención a los extranjeros se financia con los ingresos generales municipales. Esto supone una gran carga, especialmente para los municipios más pequeños. El número de trabajadores extranjeros seguirá aumentando con la expansión del sistema de Habilidades Específicas (tokutei ginō) y la introducción del sistema del Empleo para la Formación. El personal extranjero podrá cambiar de trabajo, lo que puede generar una sobreabundancia de extranjeros en las ciudades, o al contrario, una escasez en las zonas rurales. Las políticas relativas a los extranjeros ya no son un asunto regional; son una cuestión que compete a todo el país. Creo que el Gobierno debe afrontar esta realidad y asumir la responsabilidad, estableciendo un organismo de control y una ley básica, y garantizando un apoyo financiero permanente.

ENTREVISTADOR ¿Qué proyectos específicos necesitan los Gobiernos locales?

SUZUKI Para finales de 2024, en la prefectura de Shizuoka vivían más de 120.000 extranjeros procedentes de más de 120 países, principalmente en zonas densamente pobladas como la ciudad de Hamamatsu, al oeste de la prefectura. Es gente que trabaja en una amplia gama de sectores, como la industria manufacturera, el cuidado de los ancianos y el turismo. En la región hace falta atención a estos extranjeros en todo tipo de ámbitos: educación, salud, atención al ciudadano, impuestos, seguridad social… En la prefectura de Shizuoka, por ejemplo, hemos creado centros de consulta multilingües para extranjeros. Además, en el tema de la enseñanza del japonés, hemos implementado iniciativas como la estrategia de cero abandono escolar, el apoyo para la orientación profesional y educativa, la creación de currículos educativos especiales en las escuelas y un programa de coordinadores de enseñanza del japonés.

La enseñanza del japonés para niños, una carga pesada para los municipios pequeños

ENTREVISTADOR La propuesta también menciona la ampliación de la enseñanza del japonés para los trabajadores extranjeros y sus familias.

SUZUKI Lo primero en las políticas para extranjeros tiene que ser la enseñanza del japonés. Al fin y al cabo, el idioma es la base del trabajo y la vida diaria. Durante la crisis financiera del 2008 hubo casos de extranjeros que tras perder su empleo no pudieron encontrar trabajo debido a su falta de conocimiento de la lengua. También se dan situaciones en las que, por no poder comprender sistemas que no existen en sus países, algunos se pueden atrasar en obligaciones como el pago de impuestos. La falta de información, por lo tanto, puede crear inestabilidad. Lo preferible, claro, es que hayan aprendido suficiente japonés antes de venir al país; pero existen también países como Alemania donde, tras su llegada, durante un periodo establecido se les enseña el idioma y las costumbres locales. La enseñanza del japonés no solo beneficia a los extranjeros; también se hace por el bien de la sociedad japonesa.

ENTREVISTADOR ¿Qué opina sobre la importancia de la enseñanza del japonés para los niños?

SUZUKI Para los niños, el estudiar la lengua va más allá del simple aprendizaje: es una manera de no quedarse al margen de la sociedad. Descuidar a los niños que no entienden el idioma puede acarrear problemas sociales, mientras que con el apoyo adecuado los extranjeros pueden convertirse en miembros valiosos de la comunidad. Durante mis cuatro mandatos como alcalde de Hamamatsu pusimos en marcha la estrategia de cero abandono escolar para los niños de origen extranjero, utilizando un antiguo edificio del ayuntamiento como centro para el apoyo del aprendizaje del japonés. Pues bien, tenemos el caso de un niño llegado a Japón a los 10 años sin saber absolutamente nada de japonés, que tras recibir apoyo y aprender el idioma, trabaja ahora en el ámbito internacional y domina el japonés, el inglés y el portugués.

El Estado debe definir qué papel tiene cada uno en la enseñanza del japonés —a nivel nacional, a nivel regional y a nivel privado—, y establecer una base y un sistema de financiación estables. Como están las cosas ahora, existen municipios pequeños que quieren ofrecer clases de japonés pero no pueden. El Estado debería ayudar económicamente.

ENTREVISTADOR ¿Qué apoyo económico destina el Estado actualmente para la convivencia con extranjeros en las comunidades regionales ?

SUZUKI El presupuesto del Gobierno para proyectos de ayuda a los Gobiernos locales en asuntos relacionados con extranjeros es insuficiente, y las ayudas económicas se han reducido. En la propuesta de la Asociación de Gobernadores hemos pedido la ampliación y la consolidación del sistema nacional de subsidios. Durante este año fiscal, la prefectura de Shizuoka ha dado apoyo financiero a programas de enseñanza del idioma japonés en 16 municipios que no recibieron suficientes fondos nacionales para sus proyectos de enseñanza del japonés. Dado que es el Estado el que acepta a trabajadores extranjeros, es a este al que le corresponde definir claramente las políticas y fuentes de financiación.

Un sistema en el que el Estado se haga responsable de los extranjeros que acoge

ENTREVISTADOR La propuesta se publicó justo después de las elecciones a la Cámara Alta de julio. Uno de los temas candentes de la campaña electoral fue justamente las políticas en torno a los extranjeros.

SUZUKI El contenido de la propuesta ya había comenzado a debatirse en la Asociación de Gobernadores el noviembre pasado. Fue aprobada en la Reunión Nacional de Gobernadores a finales de julio y presentada a los ministerios y agencias pertinentes. Resultó coincidir por eso con las elecciones a la Cámara de Consejeros, en las que el tema de los extranjeros atrajo una gran atención pública.



El gobernador de Shizuoka Suzuki Yasutomo (izquierda) entrega la propuesta sobre la aceptación de extranjeros de la Asociación Nacional de Gobernadores al vicesecretario jefe del Gabinete Aoki Kazuhiko. Nagatachō, Tokio, 20 de julio de 2025. (Jiji press)

ENTREVISTADOR Fue un tema candente en las elecciones a la Cámara de Consejeros. Su propuesta llegó a ser tildada por algunos críticos como “trato preferencial para los extranjeros”.

SUZUKI Sí, nuestra propuesta recibió muchas críticas. Sin embargo, el objetivo principal es instar al Gobierno nacional a tomar medidas firmes y no delegar excesivamente la política relativa a los extranjeros en los gobiernos locales. Yo soy de la opinión de que se deben aplicar reglas estrictas para la admisión de extranjeros y controlar su número. Con eso en mente, lo que apuntamos en la propuesta es que si se admiten a extranjeros, el Estado debe asumir la responsabilidad y tomar medidas para garantizar su convivencia en las comunidades locales.

ENTREVISTADOR También hay gente a la que le preocupa la seguridad pública en sus regiones.

SUZUKI Me gustaría pedir que se discuta el tema de los extranjeros con serenidad, con los datos correctos en la mano en vez de basarnos en impresiones. Japón sigue siendo uno de los países más estrictos en la admisión de extranjeros, y si resulta que se les está dando un trato preferencial, ya sea en materia de ayudas sociales o atención médica, entonces hay que examinar en detalle de qué manera se les está dando esa preferencia, pero basándose en hechos. Los delitos cometidos por extranjeros han disminuido significativamente a medio y largo plazo; no se deben interpretar los incidentes ocurridos en algunas zonas como un deterioro general de la seguridad pública.

ENTREVISTADOR En las recientes elecciones internas del Partido Liberal Democrático, se habló de endurecer la normativa sobre extranjeros. ¿Qué opina al respecto?

SUZUKI El estricto cumplimiento de normas y leyes es fundamental. Sin embargo, insistir en que “lo primero es endurecer los controles y sanciones” puede acabar sonando xenófobo. Antes de nada se debería definir claramente la postura básica del Estado respecto a la acogida de extranjeros, y establecer una organización centralizada. Después, se deben tomar medidas y sancionar a aquellos que no cumplan las normas. Incluso los políticos que durante las elecciones internas del PLD se mostraron intransigentes contra los extranjeros probablemente se verán obligados a adoptar medidas realistas cuando estén al mando del Gobierno. En la resolución de julio de la Asociación de Gobernadores declaramos nuestra oposición a la xenofobia. Tras esta declaración hay cierta sensación de alerta ante un clima que, después de haber estado aceptando a un número creciente de extranjeros, se está volviendo repentinamente xenófobo.

“Inmigrante” a partir de los 12 meses

ENTREVISTADOR Durante la anterior administración con Ishiba Shigeru, se iniciaron debates sobre temas como la integración de los extranjeros y el establecimiento de cupos de inmigración.

SUZUKI En los sectores del cuidado de los ancianos, el turismo o la manufactura la escasez de mano de obra es grave. Dejar de admitir a extranjeros afectaría a la economía de la región y a la vida de sus habitantes. Es lógicamente necesario que el Gobierno controle de forma rigurosa el número de extranjeros admitidos y que mejore el apoyo a la integración, para facilitar su adaptación al idioma y a las costumbres japonesas. Creo que precisamente implementando medidas estables es como se reducen las fricciones entre extranjeros y japoneses, lo que a su vez trae tranquilidad a las comunidades locales.

ENTREVISTADOR Tenemos un nuevo Gobierno. ¿Qué le gustaría ver en materia de política sobre extranjeros?

SUZUKI Que se pusiera fin a la doble moral que existe en el tema. La Organización Internacional para las Migraciones define al inmigrante como un ciudadano extranjero al que se le ha permitido residir en un país durante más de 12 meses. Según esta definición, muchos trabajadores extranjeros en Japón son inmigrantes de facto. La inmigración continúa y la sociedad japonesa se está volviendo más dependiente de los extranjeros; si a pesar de esto se insiste en la farsa de que “no aceptamos inmigrantes” y se siguen sin legislar políticas relacionadas con la vida de los extranjeros, solo conseguiremos confundir a la sociedad. Vuelvo a decir lo mismo: exigimos que se establezca un sistema en el que el Estado asuma la responsabilidad, en vez de dejar las políticas relativas a los extranjeros en manos de los gobiernos locales.

Entrevista: Matsumoto Sōichi, Departamento Editorial de nippon.com

Material de referencia

Página web de la Asociación Nacional de Gobernadores: Recomendaciones para la aceptación de extranjeros y la realización de una sociedad multicultural (PDF - en japonés)

(Traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: El gobernador de la prefectura de Shizuoka Suzuki Yasutomo, redactor de la propuesta para políticas sobre extranjeros de la Asociación Nacional de Gobernadores. Fotografía del equipo editorial de nippon.com.)