El japonés al alcance de la mano: el aprendizaje de idiomas con tabletas en las aulas japonesas

¿Cómo abordar la enseñanza del japonés para niños extranjeros?

Los menores extranjeros que aprenden japonés pueden tener experiencias muy diferentes según la escuela en la que se encuentren. Soluciones tecnológicas como la aplicación para tabletas Surala Nihongo contribuyen a aportar más uniformidad al aprendizaje del idioma.

Japonés desde cero con el anime y los subtítulos

Las tecnologías de la información y la comunicación han tenido un gran impacto en todos los sectores, y la enseñanza de idiomas no es una excepción. Surala Nihongo, una plataforma para la enseñanza de la lengua japonesa lanzada por la empresa Surala Net en abril de 2023, es un claro ejemplo de ello. Esta aplicación para tabletas y sus materiales didácticos asociados se desarrollaron bajo la supervisión de expertos en la enseñanza de idiomas. Al combinar la locución en japonés con subtítulos en la lengua materna de los usuarios e incorporar animaciones, Surala Nihongo permite aprender japonés en tabletas desde cero, incluso a quienes no tienen experiencia previa con el idioma.



Una captura de pantalla de Surala Nihongo. Los usuarios pueden practicar la conversación con los personajes que aparecen. En la parte inferior se muestran subtítulos en los idiomas de los alumnos (en la imagen, en jemer) para facilitar la comprensión. (Cortesía de Surala Net)

La sección “Lecciones” abarca la escritura, el vocabulario y la gramática del japonés, con personajes digitales que se dirigen a los alumnos en japonés a medida que avanzan las lecciones. Tras completarlas, los usuarios pasan a la sección “Ejercicios”, donde resuelven preguntas de opción múltiple y realizan ejercicios para reordenar conversaciones. En la sección “Pruebas”, herramientas de IA analizan el progreso de los alumnos y presentan preguntas de mayor dificultad a medida que mejoran sus competencias. Si encuentran dificultades, se repiten las preguntas de repaso sobre las mismas áreas.

A través de lecciones animadas, retroalimentación y un aprendizaje repetido mediante pequeños pasos, los usuarios pueden estudiar a su propio ritmo. El sistema también busca reforzar el aprendizaje mediante ciclos repetidos de asimilación y producción (input y output). El programa cuenta con unas 500 unidades de aprendizaje y 10.000 preguntas.



Sección de “Pruebas” de la aplicación. (Cortesía de Surala Net)

El reto consiste en mantener concentrados a los alumnos y garantizar que continúen aprendiendo. Cuando la aplicación se utiliza en las aulas, la clave está en no dejar el aprendizaje totalmente en manos de las tabletas. En su lugar, se facilitan a los docentes manuales y materiales didácticos para que puedan complementar las lecciones con sus propias aportaciones.

La plataforma también incluye funciones que hacen que el aprendizaje resulte más ameno, como elementos lúdicos que asignan a los usuarios una clasificación basada en el tiempo de estudio entre quienes trabajan en la misma unidad de aprendizaje. Al completar las unidades, los usuarios pueden obtener objetos y títulos, y los personajes “crecen” en función del nivel de avance del alumno.

En la actualidad, los subtítulos están disponibles en inglés, jemer e indonesio. Los estudiantes pueden escuchar el audio en japonés mientras siguen los subtítulos para facilitar la comprensión. Para el otoño de 2026, está previsto que Surala Nihongo admita 12 idiomas adicionales, entre ellos el nepalí y el chino. En total, unas 8.000 personas tanto en Japón como en el extranjero utilizan este sistema, y su adopción se está extendiendo entre escuelas de idioma japonés, centros públicos de educación primaria y secundaria básica, y una variedad de otros centros educativos.

De la escuela pública a las aulas nocturnas

El instituto nocturno prefectural Fujinokuni, en Shizuoka, que cuenta con numerosos alumnos extranjeros, implantó Surala Nihongo en abril de 2025. En el primer año, unos 20 estudiantes que requerían formación en idioma japonés utilizaron la aplicación. Este nuevo enfoque permitió a los alumnos del centro aprender a su propio ritmo durante los periodos libres y en sus hogares, complementando las clases grupales ordinarias.

Aoki Masafumi, docente del instituto Fujinokuni, señala que los niveles de japonés de los alumnos varían enormemente: algunos aún se encuentran en la etapa de aprender hiragana (uno de los dos silabarios del japonés), mientras que otros hablan japonés con soltura pero necesitan desarrollar sus competencias de lectura y escritura. “Habíamos estado buscando formas de ayudar a estos estudiantes a adquirir el japonés incluso cuando no hay profesores especializados disponibles. Como Surala Nihongo permite a los alumnos estudiar de manera individual siempre que dispongan de un dispositivo, algunos han empezado a utilizarlo no solo durante nuestras clases, sino también para estudiar y repasar en casa. Estamos empezando a ver resultados positivos”. Respaldan esta afirmación los resultados de un cuestionario realizado por el centro dos meses después de introducir la plataforma, en el que casi el 90 % de los alumnos afirmó que el aprendizaje se había vuelto más ameno y que su comprensión había mejorado.

En otros centros educativos se registran experiencias similares. Algunos educadores han informado de que estudiantes que antes solo se comunicaban con otros en su lengua materna empezaron a hablar en japonés tras utilizar la sección “Conversación” de la aplicación. Por su parte, la Junta Municipal de Educación de Kurume, en la prefectura de Fukuoka, que adoptó Surala Nihongo en septiembre de 2025, destaca como uno de los principales beneficios de la plataforma el hecho de que ofrece a los alumnos la oportunidad de estudiar de forma independiente, tanto en la escuela como en casa, cuando antes su aprendizaje se limitaba en gran medida a las horas de clase de idioma japonés.



Surala Nihongo también se utiliza en un número cada vez mayor de academias que admiten a estudiantes extranjeros. En Shingaku Juku Quest, en Tatebayashi (Gunma), se introdujo Surala Nihongo para los alumnos de origen birmano. (Cortesía de Shingaku Juku Quest)

“Parece que se valora la fortaleza de herramientas tecnológicas como la nuestra para ofrecer un entorno en el que más niños puedan estudiar cuando lo deseen”, señala Masunaga Rina, de Surala Net, quien presta apoyo para la implantación del sistema como parte del departamento de marketing.

Convertir la resolución de problemas en un negocio

Surala Net lanzó en 2007 su primer programa educativo para tabletas destinado a estudiantes japoneses, incluidos aquellos que habían dejado de asistir a la escuela. La empresa comenzó a desarrollar Surala Nihongo tras conocer un desafío creciente en Japón: a medida que aumentaba el número de residentes extranjeros, a muchos gobiernos locales y escuelas les resultaba difícil contar con suficiente personal para enseñarles las competencias lingüísticas necesarias para desenvolverse y prosperar.

No es infrecuente que los alumnos se queden rezagados en clase, dejen de acudir a la escuela a diario o abandonen los estudios por completo debido a su falta de dominio del japonés. “Queríamos aprovechar el punto fuerte del Surala original, diseñado para ayudar a cualquiera a aprender desde el principio, para apoyar el trabajo en primera línea de la enseñanza de la lengua japonesa”, recuerda Tsubota Miho, responsable de planificación y desarrollo.



Un empleado de Surala Net probando la interfaz de Surala Nihongo. (© Matsumoto Sōichi)

Profundizar en los detalles: entonación, señales no verbales, etc.

Surala Nihongo va más allá de la gramática y el vocabulario para enseñar también la entonación correcta del japonés. Algunos materiales didácticos en línea o en aplicaciones utilizan voces automatizadas, pero la entonación resulta en ocasiones antinatural. Para ofrecer una mejor experiencia de aprendizaje, Surala Nihongo emplea grabaciones de japonés estándar realizadas por actores de voz profesionales. Los alumnos pueden mejorar su nivel escuchando repetidamente el japonés hablado por nativos y familiarizándose con él.

Otra característica de la aplicación es su método para transmitir los matices del japonés. Por ejemplo, resulta difícil explicar solo con palabras la diferencia entre taberu tokoro desu (a punto de comer), tabete iru tokoro desu (en medio de la comida) y tabeta tokoro desu (acabar de comer). Surala Nihongo utiliza animaciones y pictogramas para ayudar a los estudiantes a comprender estos matices sutiles.

Tsubota explica que las personas de otros países que aprenden japonés carecen esencialmente de una base para comprender aspectos que los hablantes nativos captan de forma intuitiva. “Si el japonés se enseña de la misma manera que a los nativos japoneses, es difícil lograr que los alumnos comprendan del todo los matices. Tuvimos que esforzarnos mucho para encontrar la forma de comunicar esos matices por medios no verbales”.

Apoyo para la preparación del examen JLPT

Surala Nihongo abarca los dos primeros niveles del Examen de Aptitud del Idioma Japonés (JLPT), el N5 y el N4, cubriendo hasta el nivel necesario para mantener una conversación cotidiana. En noviembre de 2025, se añadió un curso de preparación para el JLPT que permite a los estudiantes practicar preguntas con un formato similar al del examen real. Surala Net tiene previsto seguir desarrollando el servicio para dar cabida a niveles más altos del JLPT en el futuro. A partir de abril de 2026, la empresa comenzó a ofrecer también Surala-i, una herramienta didáctica digital que permite a los alumnos realizar ejercicios específicos por asignaturas. Al combinarla con Surala Nihongo, la empresa busca facilitar que los estudiantes pasen de aprender japonés a estudiar otras materias escolares en este idioma.

Surala Net planea continuar desarrollando materiales educativos en colaboración con los gobiernos locales y los centros educativos. Y no es la única: otros recursos de aprendizaje basados en la tecnología están en auge. El curso en línea Irodori, por ejemplo, ayuda a los extranjeros que residen y trabajan en Japón a adquirir competencias básicas de comunicación en japonés, y les proporciona materiales didácticos digitales y recursos de audio en su sitio web. El programa de la NHK Erin’s Challenge! I Can Speak Japanese (“El desafío de Erin: ¡puedo hablar japonés!”), que comenzó a emitirse en 2006, sigue estando disponible de forma gratuita como una plataforma de aprendizaje en vídeo de estilo karaoke que permite a los usuarios aprender japonés leyendo los subtítulos en voz alta junto con los vídeos. La oferta de atractivas opciones de aprendizaje digital sigue aumentando.

(Imagen del encabezado: el instituto Fujinokuni de la prefectura de Shizuoka utiliza la aplicación Surala Nihongo. © Tanaka Keitarō.)