Combatiendo la información falsa sobre el coronavirus: entrevista con Yanai Hitofumi

Yanai Hitofumi YANAI Hitofumi

Trabaja para la organización no gubernamental FactCheck Initiative Japan. Nacido en 1980. Tras graduarse en la Universidad de Keiō, se une a la plantilla de periodistas de Sankei Shimbun. Deja el periódico para ingresar en una escuela de derecho y se colegia como abogado en 2008 (bufete legal Verybest, Primer Colegio de Abogados de Tokio). En 2012 establece Watchdog for Accuracy in News-reporting, Japan, una agencia que vela por la veracidad informativa. En 2017 funda FactCheck Initiative Japan, de la que es director general y presidente. Ocupa el cargo de editor jefe del Departamento de Verificación de Información de la organización no gubernamental INFACT desde octubre de 2019. Coautor de Fakuto chekku towa nani ka (Qué es la verificación de información; Iwanami Booklet), obra premiada como Libro del Año por la Fundación Conmemorativa Ozaki Yukio.