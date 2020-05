Estafadores crean sitios para engañar a los solicitantes de la ayuda económica por la crisis de la COVID-19

Los grupos delictivos están utilizando un sinfín de artimañas para intentar conseguir datos como el número de la tarjeta de identidad My Number, necesario para hacer la solicitud de la ayuda económica de 100.000 yenes.

¡Cuidado con los sitios web falsos!

El presupuesto para la ayuda económica extraordinaria es de unos 12,88 billones de yenes. Ya que casi la totalidad de los ciudadanos podrá solicitar esta ayuda, los delincuentes tienen un gran número de oportunidades para robar información. Esta asignación económica se puede solicitar de dos formas: enviando vía correo postal los documentos que previamente se hayan recibido de parte de los Gobiernos locales, o vía internet utilizando la tarjeta de identidad My Number. Uno de los beneficios de la solicitud vía internet es la rapidez, aunque se debe tener mucho cuidado.

Los grupos delictivos son cada vez más astutos, la Agencia de Asuntos del Consumidor ha advertido que existen imitaciones perfectas de sitios web de municipalidades y otras instituciones oficiales a través de los cuales se hace el trámite para recibir la ayuda (Departamento de Políticas para los Consumidores). La Agencia alerta de la posibilidad de que sus datos, como la contraseña de la cuenta del banco o de la tarjeta de identidad, sean robados si los ingresa en un sitio falso y que después estos puedan ser usados de manera fraudulenta.

Según la empresa de seguridad Macnica Networks, de principios de febrero a principios de mayo ha aumentado de manera importante el número de sitios falsos que habría abierto un mismo grupo delictivo. Tomando en cuenta tan solo los casos confirmados, se detectaron hasta mil de esas páginas que imitaban las de Gobiernos locales, compañías o ministerios.

Masamoto Kenzō, director del centro de investigación en seguridad de Macnica Networks, ha señalado que aún no se ha registrado ningún daño real y que los objetivos por los que se crearon no son evidentes, aunque es probable que se trate de una plataforma para cometer algún delito, e incluso para robar la ayuda por la crisis del nuevo coronavirus. Para mediados de mayo, gran parte de una numerosa serie de sitios falsos se vieron obligados a cerrar debido a los avisos de parte de los implicados a las empresas gestoras, pero Masamoto nos advierte que no debemos bajar la guardia ya que en cualquier momento pueden volver a aparecer.

Dude de sitios que no tengan las terminaciones .jp o .com

En mayo, una agencia independiente descubrió una página web idéntica a la de la municipalidad de la ciudad de Kobe. Aunque el sitio no contenía software para robar información, la ciudad solicitó a la empresa gestora de la web que cerrara la página de inmediato. Esta vez, cuando la buscamos en internet, no aparece en los resultados de Google, entre otros sitios.



Página falsa de la ciudad de Kobe (no se muestra la dirección web)

Sin embargo, pueden utilizar distintas formas para llegar a las personas. Otra artimaña para engañar es hacerse pasar por una institución oficial y enviar correos electrónicos en los que se adjunta una dirección web falsa para persuadir a que la gente entre al sitio. La ciudad de Kobe ha informado que no envía ningún tipo de correo electrónico relacionado con esta ayuda económica y que, de recibirlo, se debe borrar de inmediato (Departamento de Publicidad de la ciudad de Kobe).

La dirección de la página verdadera de la ciudad de Kobe es https://www.city.kobe.lg.jp/, mientras que la que fue borrada era https://●●●●●.tk/. Si observamos cuidadosamente podemos ver la diferencia en las terminaciones. Sin embargo, como la pantalla luce exactamente igual es poco probable que se corrobore la dirección. Además, según la Agencia de Asuntos del Consumidor, los correos electrónicos fraudulentos suelen incluir frases como “recibirá su dinero antes que nadie” o “estamos a punto de cerrar la solicitud” que provocan que las personas se apresuren y pasen por alto algunos detalles.

Un método eficaz y rápido es revisar la terminación de la dirección URL. En Japón son comunes los sitios con terminación .jp, o el utilizado por empresas de todo el mundo .com. Si se trata de un dominio que nunca ha escuchado, dude, y aunque no compare la dirección completa con la original podrá discernir de inmediato si se trata de un sitio sospechoso, tal como nos sugiere un funcionario de la Agencia de Asuntos del Consumidor. El sitio falso de la ciudad de Kobe tenía la terminación .tk que corresponde al territorio de Tokelau en Nueva Zelanda, y los otros que se han descubierto, utilizaban los dominios .ga de Gabón o .ml de Mali.

El señor Masamoto, del centro de investigación en seguridad, nos dice que estos dominios tienen la ventaja de que se pueden conseguir gratis. Esto no los hace ilegales pero sí propensos a ser utilizados en actos delictivos. Además, al tratarse de dominios en el extranjero, es complicado que la policía de Japón pueda tener acceso a ellos o conseguir la cooperación necesaria para la investigación, algo que, sin duda, los grupos delictivos toman en cuenta.

Ignore los correos y las llamadas telefónicas

Tras el anuncio del apoyo económico extraordinario del Gobierno, el Centro Nacional de Asuntos del Consumidor de Japón estableció el 1 de mayo la línea telefónica de consultas gratuita 0120-213-188. Para el día 12 del mismo mes recibió 738 consultas.

Una de las personas que utilizaron el servicio dijo que, a pesar de que no se había registrado en ningún lugar, recibió un correo de parte del ayuntamiento en el que se le avisaba que había comenzado el periodo de solicitud de la ayuda económica. Otra dijo que recibió un correo electrónico que tenía como remitente una empresa de telefonía móvil. En la comunicación se le solicitaba entrar a un sitio para llenar la solicitud. A otra le ofrecían hacer el trámite en su lugar a cambio de una comisión de unas decenas de miles de yenes y así evitar gestiones engorrosas para las personas mayores.



Imagen de un correo sospechoso con información del apoyo económico. (Tomado de la cuenta de Twitter del Departamento de Previsión de Delitos de la Policía. Jiji Press)

Según las llamadas a la línea gratuita de consultas y a la Agencia de Asuntos del Consumidor, en estos casos aparecen un sinfín de ayuntamientos, empresas y representantes sospechosos. Incluso el autor de este artículo recibió un correo que tenía como remitente AU (empresa de telefonía móvil), en el que se ofrecía información sobre el apoyo económico extraordinario.

Cuando se trata de apoyos económicos, lo común es que los interesados hagan el trámite por sí mismos. Es poco probable que el Gobierno central, los ayuntamientos, bancos o empresas inviten a las personas a hacer la solicitud o les pidan datos personales como números de cuenta, etcétera.

Pero, en caso de que nos veamos en esa situación, ¿qué debemos hacer? La Agencia de Asuntos del Consumidor nos aconseja dudar de cualquier información que recibamos vía telefónica o correo electrónico. Debemos abstenernos de dar datos personales y cortar la comunicación de inmediato. Posteriormente hay que comprobar quién nos contactó o llamar a la línea del consumidor.

Fotografía del encabezado: imagen de un correo sospechoso en el que se ofrece información sobre el apoyo económico por la crisis del nuevo coronavirus (propiedad de KDDI. Jiji Press)