El consumo después del coronavirus: de pasar el tiempo a disfrutarlo en el mismo hogar

El “consumo de confinamiento”, surgido por la crisis del coronavirus, ya ha empezado a evolucionar. Empezó como una necesidad debido a la crisis del nuevo coronavirus. Sin embargo, parece que está cambiando de un estilo para “pasar el tiempo en casa” a uno más dinámico para “disfrutar el tiempo en casa”.

Aumenta la demanda de vestimenta y alimentos que dan variedad a la monotonía de estar en casa

Las juntas de trabajo y las reuniones de amigos en línea hacen que, a pesar de que no salgamos de nuestras casas, sigamos siendo observados por otras personas. Conforme se ha extendido el tiempo que pasamos en nuestros hogares, cada vez más personas quieren expresar a través de internet que disfrutan de su tiempo en casa por medio de la moda.

DROBE (con sede en Shibuya, Tokio) es una empresa subsidiaria de los grandes almacenes Mitsukoshi Isetan Holdings. Esta firma ofrece un servicio vía internet en el que estilistas eligen de forma personalizada ropa para sus clientes. En abril, cuando se declaró el estado de emergencia, el número de nuevos suscriptores se duplicó con respecto a los de enero.

Cuando los clientes se registran en el sitio de DROBE pueden elegir sus marcas favoritas, su presupuesto mensual, así como subir fotos de su ropa preferida. Con esta información, un estilista utiliza la inteligencia artificial para elegir algunas piezas de ropa y enviarlas a sus casas. Posteriormente, el cliente compra solo las piezas que le convencen.

Como consecuencia del aumento del teletrabajo, ha disminuido la demanda de trajes y corbatas, pero gracias al diestro estilo de ventas de DROBE, donde un estilista personal recomienda ropa, está abriéndose un nuevo mercado en el que se puede disfrutar de la moda para el trabajo y el descanso desde la comodidad del hogar.



Paquete con conjuntos de muestra elegidos por un estilista profesional de moda. (Por cortesía de DROBE, servicio de estilista personal)

En la ciudad de Nagoya, en cuya zona residencial existen muchos supermercados de lujo como Seijō Ishii, cuya fortaleza son los productos importados, o Frante, que cuenta con una gran variedad de productos de alimentación de alta gama, han aumentado las ventas de productos alimentarios de lujo tras la declaración del estado de emergencia en Japón.

Del 21 de abril al 8 de mayo, ocho sucursales del supermercado Frante, administrados por la cadena Yamanaka, registraron un aumento de sus ventas del 20 % con respecto al mismo periodo del año anterior. El crecimiento fue particularmente alto, más de 30 %, en las tiendas de la zona central de la ciudad, donde se concentra las clases pudientes.

El valor de los alimentos de lujo cayó como consecuencia de la suspensión de servicios en restaurantes, de la celebración de fiestas y recepciones. No obstante, este tipo de alimentos continúan siendo marcadamente más caros que los productos comunes. El fenómeno detrás del aumento de ventas se puede deber a que cada vez más personas buscan darle colorido a la monotonía de una vida en confinamiento por medio de los alimentos.

Un hombre de negocios que frecuenta un supermercado de lujo en la ciudad de Nagoya confesó que ahora que pasa más tiempo con su familia siente la necesidad de hacer comidas más variadas y especiales en casa. Además, puede aprovechar el dinero que antes utilizaba cuando comía fuera del hogar.

El purificador de aire que elimina el 99,9 % del virus de la influenza

También se están popularizando los purificadores de aire de alto rendimiento y con un diseño elegante. Uno de esos ejemplos es Turned K, un aparato que se puede colgar en la pared y elimina bacterias y olores. Este electrodoméstico fue lanzado al mercado en diciembre del año pasado por la empresa Kaltech, con sede en la ciudad de Osaka, fundada por exingenieros de Sharp.

Turned K lanza una luz que acelera las reacciones químicas de la materia y, por medio de fotocatalizadores que eliminan la suciedad, desintegra los virus, el moho y otros organismos en agua y dióxido de carbono. En un experimento hecho por el Centro de Investigación de Ciencias Ambientales de Kitasato se pudo comprobar que este electrodoméstico eliminaba el 99,9 % del virus de la influenza en 5 minutos.

Además, cuenta con un atractivo diseño sencillo de color blanco y un tamaño compacto de 44 cm de alto, 42 de ancho y 8,8 de grosor. Los botones de operación están en la parte lateral por lo que no llaman particularmente la atención y lo hacen perfecto para colocarlo en la sala o en un estudio sin que desentone con la decoración.

Antes de la crisis del coronavirus, los purificadores de aire más populares eran aquellos que utilizaban filtros absorbentes para retirar la suciedad y tenían un precio que fluctuaba entre los 10.000 y 39.000 yenes. La mayoría de las personas los compraba para eliminar el polen.

En contraste, el precio de mercado del Turned K es de aproximadamente 60.000 yenes (más impuestos). Aunque es más caro que los convencionales, como consecuencia de la crisis del coronavirus, se está vendiendo todavía más. En mayo de 2020, la empresa Kaltech tuvo que casi triplicar su producción mensual, a entre 10.000 y 15.000 piezas, para poder cubrir la demanda.



Turned K, purificador de aire y eliminador de olores para colgar en la pared (©2019 KALTECH CORPORATION)

El consumo relacionado con la vivienda también está cambiando. Cada vez más personas buscan purificadores de alta eficiencia. Otra de las consecuencias de la crisis del coronavirus, y del largo tiempo que nos ha obligado a pasar en casa, es el aumento en la conciencia de hacer que el hogar sea un espacio más higiénico, seguro y cómodo.

La clave en las tendencias del consumo en el mundo poscoronavirus será “disfrutar del hogar”

Ahora, analicemos cómo cambiará el consumo tras la crisis del coronavirus.

El 25 de mayo, el Gobierno de Japón dio a conocer que retiraría el estado de emergencia que continuaba vigente en la zona metropolitana de Tokio y la prefectura de Hokkaidō. Por fin, casi después de mes y medio desde que se declarara el pasado 7 de abril, todo el país quedaría libre del estado de emergencia. De ahora en adelante, se irán relajando de manera escalonada las solicitudes de confinamiento y de suspensión de los servicios.

Con esto, se puede concluir que los estilos de vida y consumo relacionados con el disfrute del hogar no dejarán de evolucionar.

Aunque se haya levantado el estado de emergencia, la preocupación por el coronavirus no ha desaparecido. Tenemos que estar preparados para una segunda o tercera ola de contagios. Hasta que no contemos con una vacuna al alcance de la mayoría de las personas es posible que no podamos recuperar el estilo de consumo que nos permitía ir a los lugares que queríamos cuando lo deseábamos, así como reunirnos con nuestros amigos.

Por otra parte, la crisis del coronavirus, que nos ha mantenido en casa, también nos ha enseñado una nueva forma cómoda de divertirnos por medio de las fiestas en línea y el teletrabajo. Seguramente, no pocas personas volvieron a apreciar la importancia de los lazos familiares. La gente, una vez que conoce algo que es divertido y práctico no lo olvida tan fácilmente. Aunque el confinamiento termine, continuaremos viendo el hogar como la base de nuestro trabajo y consumo.

A partir de ahora, es posible que aumente la demanda de electrodomésticos, iluminación y muebles de alta eficiencia y buen diseño. También podría crecer todavía más el consumo de productos para exteriores como bicicletas y otros accesorios deportivos para poder disfrutar del entorno cerca del hogar.

Sin duda surgirá una competencia entre empresas incluyendo tiendas minoristas y restaurantes que buscarán ofrecer productos y servicios que se puedan disfrutar en casa. El consumo en lugares para comer fuera y otros centros recreativos se redujo temporalmente, pero esto no significa que haya desaparecido la demanda potencial en sí, la gente quiere seguir disfrutando de eso.

Si se ofrecen servicios y productos que igualmente se puedan gozar en casa se podrá eliminar la diferencia que existe entre la demanda potencial y lo que se ofrece actualmente. Las firmas que ya han comprendido esto deben de estar buscando oportunidades de negocios para disfrutar en casa.

En concreto, podrían aparecer servicios de distribución en línea de deportes y conciertos en los que la velocidad de comunicación sea 20 veces mayor a la común y que una película de dos horas se pueda bajar en 3 segundos, es decir la 5G, una tecnología rápida y de gran capacidad de comunicación móvil. De igual manera, surgirán servicios de información sobre educación y salud vía internet.

Las nuevas tendencias que surgieron por la crisis del coronavirus son también las que fomentarán el tipo de consumo que habrá en la era poscoronavirus.

Fotografía del encabezado: jóvenes que disfrutan de una fiesta virtual. Esta nueva costumbre es un ejemplo representativo en el cambio drástico de circunstancias ocasionado por la crisis del coronavirus, pero también de un nuevo movimiento. (AFLO)