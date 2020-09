¿El ‘boys’ love’ puede cambiar la sociedad? De ‘Kaze to ki no uta’ a ‘Kinō nani tabeta’

Fujimoto Yukari FUJIMOTO Yukari

Profesora de la Facultad de Estudios Japoneses Globales de la Universidad Meiji. Especialista en teoría cultural del manga y representaciones de género. Hasta 2007 compaginaba su puesto de editora en Chikuma Shobō con su trabajo de crítica en temas como el manga y la sexualidad. Autora de Watashi no ibasho wa doko ni aru no? (¿Dónde está mi lugar en el mundo?; Asahi Bunko, 2008) y coautora de BL no kyōkasho (Libro de texto del ‘boys’ love’; Yuhikaku Publishing, 2020).