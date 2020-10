Viajes virtuales, una nueva industria que nació en medio de la pandemia

La incipiente industria de los viajes en línea ha comenzado a ganar una popularidad discreta en medio de la pandemia. En este tipo de viajes, las personas pueden disfrutar de imágenes en alta definición de lugares turísticos populares y de reuniones en línea, entre otras muchas ofertas.

El turismo en realidad virtual de TOPPAN

TOPPAN, una importante empresa del sector de la imprenta, ha sorprendido durante la pandemia con su irrupción en la golpeada industria turística.

No obstante, cabe señalar que los tours de TOPPAN no son viajes tradicionales en los que la gente se traslada a algún lugar o tiene contacto con otras personas. A partir de septiembre de 2020, TOPPAN, junto con la agencia de viajes del mismo grupo empresarial, Toppan Travel Service (con sede en el distrito de Minato, en Tokio), comenzó a ofrecer viajes en línea sirviéndose de la tecnología de realidad virtual y un sistema de reuniones a través de internet.

La primera edición de estos viajes consiste en dos visitas guiadas. Una de ellas se titula Visita en realidad virtual al templo Tōshōdaiji de Nara.

Los participantes, en la pantalla de la computadora de su hogar, pueden disfrutar de imágenes en alta definición con profundidad de diferentes partes del recinto del templo que se transmiten desde el estudio de TOPPAN. Al mismo tiempo, escuchan en línea la explicación de un monje del templo sobre la vida de Ganjin, importante monje chino que introdujo los preceptos budistas en Japón, entre otras historias. El precio fluctúa entre los 300.000 yenes para el caso de unos treinta participantes y cambia dependiendo del número de asistentes y del contenido del viaje virtual.

TOPPAN aprovecha su tecnología de procesamiento de imágenes, adquirida en su principal labor de imprenta. La empresa lleva más de 20 años trabajando en el almacenamiento de imágenes digitalizadas de alta definición de bienes culturales utilizando la realidad virtual y otras tecnologías.



Visita en realidad virtual al templo Tōshōji de Nara, un tour del servicio Profound Tourism Online. Cortesía de TOPPAN.



Transmisión en tiempo real desde el estudio de realidad virtual. Cortesía de TOPPAN.

TOPPAN ofrecerá principalmente a empresas y escuelas viajes para disfrutar del byōbu-e (obras de arte en biombos) de Kioto o sesiones de meditación zazen en Tokio, entre otros atractivos tours en línea con los que planea conseguir ventas por valor de mil millones de yenes para marzo de 2024.

Los viajes virtuales surgieron como una alternativa durante la pandemia. Algunas empresas ajenas al ramo del turismo se han aventurado a participar en esta incipiente industria. No obstante, existen posibilidades de que esta tendencia continúe incluso después de que termine la crisis sanitaria. No se trata tan solo de un sustituto para los viajes tradicionales, sino que los viajes en línea son, en sí mismos, una nueva forma de hacer turismo.

Importantes agencias de viaje y aerolíneas se unen a la nueva tendencia

Es ampliamente conocido que la pandemia del coronavirus ha afectado gravemente a la industria del turismo tradicional. Según la Agencia de Turismo de Japón, en 2020 el volumen de las transacciones comerciales de las mayores empresas turísticas del país (48 firmas y grupos) sufrió una caída de más del 90 % en junio y del 80 % en julio, con respecto a las cifras del año anterior. A finales de julio de 2020 se implementó la campaña gubernamental Go To Travel que subvenciona los gastos de viaje y busca apoyar a la industria turística y las economías regionales. Sin embargo, debido a la situación de los contagios en la capital, Tokio estuvo excluida de la promoción hasta el final de septiembre (las reservas comenzaron a mediados de septiembre), por lo que los beneficios han sido relativamente limitados hasta el momento. Tal como quedó en evidencia en la Encuesta a mil consumidores durante la pandemia de Nikkei MJ, solo el 9,8 % de quienes respondieron viajaron en el mes de agosto.

Además, todavía se ve muy lejana la fecha en la que puedan regresar los turistas extranjeros a Japón, de los que se obtuvo cerca del 20 % de los aproximadamente 26 billones de yenes del monto total de consumo por turismo que Japón consiguió en 2019.

Los viajes en línea surgieron en medio de esta adversidad. A partir de la primavera, las empresas locales de viajes en autobús y otras dieron el primer paso. Ahora muchas otras firmas de turismo, incluyendo a algunas grandes empresas, buscan sobrevivir a la pandemia por medio de los viajes en línea.

En septiembre, JTB, una importante agencia de viajes de Japón, comenzó a vender tours virtuales a algunos enclaves magníficos del mundo, entre ellos uno a Hawái, en el que se puede disfrutar de paisajes como el Parque Nacional de los Volcanes o la vista desde la cumbre del volcán Mauna Kea.

Por otra parte, a partir del 1 de octubre, la misma empresa comenzó a ofrecer el paquete Excursión escolar virtual 360 para estudiantes de primaria, secundaria e instituto que vieron canceladas sus excursiones escolares por la pandemia. Las escuelas que contratan estos tours reciben unas lentes sencillas de realidad virtual que se colocan en los teléfonos móviles y con las cuales se pueden ver videos en 360º de lugares famosos o ruinas que normalmente forman parte del itinerario de las excursiones escolares, tales como los templos y santuarios de Kioto y Nara. Con esto, los estudiantes pueden experimentar un paseo, al menos de manera virtual. El tour también cuenta con reuniones en línea con las maiko (aprendizas de geisha) y dueñas de posadas entre otras personas con las que los estudiantes suelen encontrarse en estas excursiones. Además, también se ofrecen talleres sobre cerámica Kiyomizu o la técnica de teñido yūzen.



Videos en realidad virtual, parte del tour Excursión escolar virtual 360. Cortesía de JTB.

Por su parte, el equipo encargado de los viajes en línea de la firma Hankyū Travel ofrece tours tales como una visita a una empresa que fabrica sake en la ciudad de Tendō (prefectura de Yamagata), o un viaje al extranjero para visitar las escenas de rodaje de la película Vacaciones en Roma, entre otros.

Las agencias de viajes no son las únicas que están participando en estas iniciativas. A mediados de julio, la aerolínea Japan Airlines (JAL) lanzó su primer viaje en línea. Se creó un vuelo ficticio del aeropuerto de Haneda (Aeropuerto Internacional de Haneda) al aeropuerto de Oki (Aeropuerto Global Geopark de las Islas de Oki), en la prefectura de Shimane, en el que se puede disfrutar del paisaje en el momento del despegue visto desde la cabina y degustar un paquete de productos famosos de su destino, que, previo al viaje, los participantes habían recibido en su casa.

Viajes que se adecúan a una sociedad que envejece

En estos momentos, los ingresos generados por los viajes en línea todavía representan una mínima parte de lo que se hubiera obtenido con los viajes tradicionales que se cancelaron por la pandemia. Se trata de una industria incipiente y, en contraste con el costo de un viaje tradicional, el presupuesto de un viaje en línea, en el que no se necesita transporte y hospedaje, se reduce a unos cuantos miles de yenes.

No obstante, conforme los viajes en línea se van popularizando, también van revelando más oportunidades de las que se creía que tenían.

Según un empleado encargado de viajes en línea, las edades de los clientes de los viajes virtuales son mucho más variadas que las de los viajeros tradicionales, por lo que no es raro que cuenten con turistas bebés o mayores de 90 años. Otra diferencia es que participa gente desde lugares más diversos. Por ejemplo, miembros de una familia que viven divididos entre Japón y el extranjero pueden disfrutar de este tipo de viajes juntos.

Estos son tan solo algunos de los beneficios y atractivos de los viajes en línea. Cualquier persona puede participar, aunque padezca enfermedades crónicas o no cuente con la fortaleza física para viajar, como en el caso de los ancianos o quienes no están acostumbrados a largos traslados, y podrá disfrutar de paisajes y lugares únicos dentro y fuera de Japón. Por si fuera poco, los viajes en línea tienen precios accesibles, tampoco se necesita tiempo ni realizar planes especiales, lo que abre las posibilidades de viajar a las personas más ocupadas o que no tienen dinero suficiente para un viaje tradicional.

En un principio se creía que los clientes que anteriormente habían viajado con las empresas serían quienes participarían en los viajes en línea, pero, en realidad, su clientela está siendo mucho más diversa. Inesperadamente, los viajes en línea están creando un nuevo tipo de demanda.

Otro punto más a tener en cuenta es que el atractivo de este nuevo estilo de viajes no se terminará junto con la pandemia.

Por el contrario, conforme la población siga envejeciendo, es muy probable que aumente la demanda de viajes en línea en los que todos pueden participar. Cuando se levanten las restricciones por la pandemia y la globalización pueda seguir su curso, habrá más oportunidades de trabajar en el extranjero. Esto, seguramente, ayudará a aumentar la demanda de viajes en línea que permitirán que toda la familia y los amigos disfruten juntos de un viaje sin importar su lugar de residencia.

Antes de la llegada de la televisión, los encuentros deportivos se disfrutaban en los estadios. Con esa nueva tecnología surgió un nuevo estilo que permitía disfrutar desde otros lugares de los partidos de sumo y otros deportes en transmisiones nocturnas en directo. En otras palabras, coexisten dos formas diferentes de disfrutar de los deportes. De igual manera, los viajes en línea son algo diferente a los viajes reales pero compatibles con estos, lo que probablemente creará una nueva forma de viajar.

Cuando termine la pandemia, empezará la verdadera competencia en la industria del turismo entre los viajes en línea y los tradicionales. Es posible que, al igual que TOPPAN, otras empresas no relacionadas con el turismo se integren a esta industria. Entonces, se requerirá que los viajes reales ofrezcan unos valores que los viajes en línea no pueden facilitar.

Fotografía del encabezado: PIXTA.