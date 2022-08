La gestión japonesa ante la crisis de refugiados de Ucrania

La acogida de refugiados ucranianos en Japón se ha llevado a cabo con gran agilidad y ayudas públicas muy generosas. ¿Será esta la oportunidad de cambiar la hermética política de asilo nipona que tantas críticas ha suscitado o se quedará en una simple anécdota? Hablamos de este tema y de la enmienda de la Ley de Inmigración con Hashimoto Naoko, experta en políticas de refugiados e inmigración.

Un “trato especial” muy hospitalario

Entre marzo y finales de julio de 2022, Japón ha acogido a 1.600 refugiados procedentes de Ucrania. “En solo cuatro meses se ha superado el número total de refugiados que el Gobierno japonés había reconocido en los casi 40 años entre 1982 y 2021, que fueron solo 915. Además, se les da un trato excelente y ayudas generosas”, explica Hashimoto.

Resulta evidente que el trato que se ofrece a los refugiados ucranianos es especial comparado con el que se brindó a los de Afganistán en agosto de 2021, cuando los talibanes recuperaron el poder. En aquella ocasión el Gobierno japonés vaciló a la hora de ayudar a huir a los afganos que tenían alguna relación con Japón o cuya vida peligraba por haber colaborado con Japón. Al final asistieron a los empleados de la Embajada y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y a sus familiares, pero, en el caso del personal local de las oenegés japonesas, solo los propios empleados recibieron ese apoyo. Las personas que quedaron fuera de esa lista, como los extrabajadores cuyo contrato laboral había expirado para agosto de aquel año y los empleados de oenegés que habían pedido evacuar con sus familias, se consideran de “evacuación privada” y lo tienen extremadamente difícil para conseguir un visado, ya que se les aplican condiciones muy estrictas como contar con un aval de nacionalidad japonesa o con residencia permanente, tener medios económicos para mantenerse o encontrar trabajo en Japón.

Para las personas procedentes de Ucrania, en cambio, las condiciones se han relajado mucho, se han expedido visados de corta duración de inmediato e incluso se han usado aviones oficiales para los traslados. Tras llegar a Japón, se les conceden visados que les permiten trabajar o incluso se les reservan ciertos puestos de trabajo y se les otorga vivienda pública. También reciben ayudas públicas o privadas generosas entre las que se incluyen, por ejemplo, subsidios de manutención y clases de japonés.

“El trato especial a los refugiados ucranianos tiene un trasfondo político y geopolítico, como demuestran las declaraciones del primer ministro Kishida sobre la intención de alinearse con los demás miembros del G7 en el apoyo a Ucrania. Además, la ciudadanía apoyó inmediatamente la prestación de ayuda, en parte por la narrativa simple de ‘Putin es el malo, Zelenski es el bueno’, que facilita el tratamiento mediático de la cuestión. Mientras que la situación de los refugiados ucranianos sale en las noticias a diario, para los afganos es extremadamente difícil dar la cara para denunciar sus problemas por miedo a poner en riesgo su seguridad y la de sus familias”, aclara Hashimoto.

La protección de los refugiados como política diplomática

Aunque no existe una definición oficial del concepto de refugiado, en el caso de Ucrania se refiere a aquellas personas que huyen de la violencia indiscriminada infligida por el ejército ruso y se diferencian de los que describe la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Una persona se considera refugiada cuando, ya sea en situación de guerra como de paz, está en peligro de persecución por una discriminación basada en alguno de los cinco factores que cita la Convención: etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado y postura política. Sin embargo, como apunta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en la mayoría de las guerras civiles, los ataques armados raramente son del todo indiscriminados.

Japón no reconoce ni un 1 % de las peticiones de asilo de refugiados que recibe. Según Hashimoto, uno de los motivos de que la tasa sea tan baja en comparación con los países occidentales es que el concepto de persecución se interpreta de una forma demasiado restrictiva: “¿Qué nivel de ‘riesgo’ de persecución es necesario para considerarse refugiado? Japón establece unos requisitos muy exigentes si lo comparamos con otros países; es perfeccionista en el mal sentido de la palabra. A las personas que huyen para salvar la vida les resulta complicadísimo aportar pruebas objetivas de su persecución”.

“Para reconocer la condición de refugiado, no solo se tiene en cuenta si el solicitante ha sido perseguido en el pasado, sino que también se estima hasta qué punto tiene probabilidades de volverlo a ser en el futuro. El proceso se rige por criterios y planteamientos muy distintos a los de los juicios civiles y penales. Además, hay que tomar decisiones estratégicas basadas no en motivos pragmáticos de corto plazo, como si los refugiados podrán contribuir en la economía como trabajadores, sino en los intereses nacionales a medio y largo plazo, como si Japón podrá ganarse la reputación internacional de país humanitario”.

“Para bien o para mal, en Japón prácticamente no existe el concepto de la protección de refugiados como política diplomática (a excepción de los refugiados de Indochina). Tanto si se trata de inmigrantes como de refugiados, admitir a extranjeros no forma parte de las políticas en general. Puede que se deba a la firme convicción de que Japón es un país monoétnico”.

Los criterios de reconocimiento de la UE como referencia

La propuesta de enmienda a la Ley de Control de la Inmigración y Reconocimiento de la Condición de Refugiados que el Gobierno emitió en 2021 quedó descartada ante las duras críticas de la oposición y distintos grupos de dentro y fuera de Japón. Una de las objeciones que se emitieron era que la medida de anular la suspensión de la repatriación a partir de la tercera solicitud de asilo constituía una violación de los derechos humanos, al contravenir el principio de no devolución de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. La muerte de una mujer de Sri Lanka en un centro de inmigración contribuyó a poner freno a la iniciativa.

La Administración Kishida está impulsando con decisión un sistema para tratar a refugiados como los de Ucrania como “semirrefugiados” (protección complementaria) y piensa volver a proponer la enmienda de la Ley de Inmigración en otoño de 2022. “La expresión protección complementaria ya figuraba en el borrador de enmienda del año pasado. Con todo, al referirse a ‘personas con peligro de persecución, aunque esta no corresponda a los cinco supuestos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados’, si se mantiene la limitada interpretación actual, el número de personas que pueda acogerse no aumentará. Hay que tomar como referencia la protección complementaria que se da en la Unión Europea y especificar que se incluya a personas que huyen de conflictos armados indiscriminados y personas con riesgo de sufrir torturas”, propone Hashimoto.

“Los países de la Unión Europea se parecen a Japón en que tradicionalmente no han sido destinos de emigrantes, sino Estados nación que han otorgado importancia a la unidad interna y tienen Estado del bienestar. Pero, al mismo tiempo, aspiran a estandarizar los criterios para reconocer la condición de refugiados mediante negociaciones multilaterales. Creo que es un sistema que vale la pena tener como referencia”.

En cuanto a la medida de repatriar a las personas a partir de la tercera solicitud de asilo denegada, por más que un sistema que permite presentar la misma petición una y otra vez pueda parecer absurdo, anularlo pondría en peligro de muerte a refugiados reales a no ser que también revisaran los criterios para otorgar la condición de refugiado: “Debería ofrecerse una protección amplia de forma rápida, tolerante y humanitaria a personas que no representan ningún peligro para la sociedad japonesa en su primera solicitud de asilo, de acuerdo con la finalidad de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Además, deberíamos aspirar a una política de asilo más adaptable que permitiera un retorno rápido —y, preferiblemente, voluntario— a los que no entraran de ninguna manera en la definición de refugiados y carecieran de motivos humanitarios, como los que no tuvieran familia en Japón y no corrieran peligro de persecución o tortura en su país”.

Hashimoto advierte también sobre otra propuesta de excepción en la suspensión de la repatriación. La propuesta de enmienda del año pasado estipulaba que el principio de no devolución se cancelaba si un refugiado (solicitante) representaba un peligro para el país de acogida, una condición basada en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados: “La suspensión de la repatriación podría anularse si, por ejemplo, se prestara ayuda accidentalmente a una organización que en Japón se considera antisocial. La persona podría ser devuelta a su país o deportada ante la simple sospecha de haber distribuido folletos de tal organización sin comprender su contenido o de haber ejercido como intérprete de un terrorista sin saber que lo era. El alcance de lo peligroso era demasiado amplio”.

¿A quién habría que considerar peligroso y qué grado de “peligro de persecución” sería apropiado comparativamente? ¿Qué habría que hacer con los que no puedan ser repatriados por riesgo de que los torturen en su país, pero representen un peligro para la sociedad de acogida? Los criterios que se adoptan ante estas preguntas varían de un país a otro y ni los expertos más prestigiosos en legislación de refugiados logran dar fácilmente con la respuesta: “Se supone que en Japón todavía no hay refugiados ni solicitantes de asilo que se consideren peligrosos, pero debemos abordar la cuestión imaginando qué pasaría si uno mismo o un miembro de su familia fueran víctimas. La propuesta del año pasado es demasiado abierta, pero resulta complicadísimo elaborar una contrapropuesta justa y efectiva”.

Crear un organismo externo que tenga la última palabra

Es necesario replantear el permiso de residencia especial, que se concede a discreción del ministro de Justicia: “Por ejemplo, puesto que otorgar un permiso especial de residencia por tener familiares en Japón no guarda ninguna relación con el riesgo de persecución en el país de origen, sería necesario situar las consideraciones humanitarias en un marco aparte del de la concesión de la condición de refugiados. Habría que dividir el permiso de residencia especial en tres categorías —asilo según estipula el Convenio de Refugiados, protección complementaria y consideraciones humanitarias—, incluyendo en la protección complementaria a los refugiados que huyen de la violencia indiscriminada y la tortura. Al mismo tiempo, habría que disponer mecanismos de evacuación para los actuales y antiguos empleados y las familias del personal local para promover esa ‘cooperación internacional con visibilidad’”.

La Agencia de Servicios Migratorios de Japón ha recibido críticas por acaparar las funciones policial, fiscal y judicial, así como por la falta de transparencia de sus criterios a la hora de conceder el permiso de residencia especial.

El ministro de Justicia es quien decide sobre las objeciones de aquellos a quienes no se reconoce la condición de refugiados, basándose en las audiencias y opiniones escritas de los asesores para determinar el estatus de los refugiados. Estos asesores, entre los cuales se cuenta Hashimoto, son académicos y expertos en derecho y asuntos internacionales, pero no todos son especialistas en legislación y tramitación de estatus de refugiados. Además, su opinión no es vinculante en la decisión del ministro: “Sería difícil lograrlo de inmediato, dado que Japón tiene muy pocas organizaciones independientes en general, no solo en políticas de asilo. Lo ideal sería crear un pequeño comité a tiempo completo, formado por una élite de expertos en políticas de refugiados y asilo, que tuviera una autoridad cuasijudicial en la toma de decisiones”.

Retomar y ampliar el reasentamiento en terceros países

Hashimoto teme que la admisión de refugiados ucranianos termine convirtiéndose en un caso excepcional en lugar de un precedente de cara al futuro de la política de refugiados japonesa: “Quisiera que se efectuara una protección complementaria más amplia. Es inevitable que la diferencia de trato en función del país de origen se tache de racismo”.

Ya que es tan difícil introducir grandes cambios en las políticas de refugiados de forma inmediata, ¿qué podría hacer Japón en estos momentos? “Hay que ampliar el reasentamiento en terceros países, un sistema que funciona desde 2010 y que consiste en trasladar a las personas que recibieron asilo provisional en campos de refugiados y otras instalaciones del país donde buscaron asilo inicialmente a un tercer país que haya aceptado acogerlos. Se trata de personas que ya pasaron por un proceso de cribado por parte de ACNUR y que superaron una entrevista y una investigación previas del Gobierno japonés”.

“El Gobierno emitió el visto bueno del Gabinete para acoger a 60 refugiados de la región asiática cada año desde 2020, pero la pandemia frenó la iniciativa. Si podemos admitir a los refugiados de Ucrania, también podemos acoger a estas otras personas. Habría que retomar el programa cuanto antes y aumentar el número de refugiados. Entre 2010 y 2019 solo hemos admitido a 194 ciudadanos de Myanmar para el reasentamiento en terceros países. Hasta los Estados más pequeños de la Unión Europea admiten a varios miles al año. Las cuotas de admisión son paupérrimas a nivel mundial”.

“Acoger a refugiados por motivos humanitarios no es incompatible con los intereses nacionales a largo plazo. Japón todavía no lo reconoce plenamente y carece de una visión más amplia de la política de refugiados como parte de su estrategia de política exterior”.

Fotografía del encabezado: Un grupo de refugiados ucranianos llega al Aeropuerto Internacional de Haneda el 5 de abril de 2022. (AFP = Jiji)