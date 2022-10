¿Cómo evitar los ataques violentos de quienes no tienen nada que perder?

En los últimos años han aumentado los casos de lo que internet llama “invencibles” (muteki no hito), personas sin nada que perder que se lanzan a cometer crímenes atroces sin vacilar. Este fenómeno responde al aumento del número de personas que, faltas de perspectivas de encontrar un empleo estable y formar una familia, han perdido el deseo de vivir. ¿Qué habría que hacer para evitar que recurran a la violencia? Hablamos de ello con el sociólogo Yamada Masahiro.

Profesor de la Facultad de Letras de la Universidad Chūō. Nacido en Tokio en 1957. Completó los créditos del programa de doctorado en Sociología de la Universidad de Tokio en 1986. Ocupa su puesto actual desde abril de 2008. Experto en sociología de la familia, sociología de las emociones y estudios de género. Autor prolífico, algunas de sus obras son Parasaito shinguru no jidai (La era de los solteros parásitos / Chikuma Shinsho), Kibō kakusa shakai (La sociedad de las desigualdades en la esperanza / Chikuma Bunko), Kazoku nanmin (Refugiados sin familia / Asahi Bunko), Teihen e no kyōsō (La competencia hasta el fondo / Asahi Shinsho), Nihon no shōshika taisaku wa naze shippai shita no ka (¿Por qué fracasaron las medidas contra la baja natalidad en Japón? / Kōbunsha Shinsho) y Shingata kakusa shakai (La nueva sociedad de las desigualdades / Asahi Shinsho).

Cada vez hay más personas que se sienten marginadas

TANIDA KUNIICHI En su libro Kibō kakusa shakai (La sociedad de las desigualdades en la esperanza), publicado hace 18 años, usted ya predijo que, si las desigualdades seguían acentuándose, las personas que se sienten abandonadas por la sociedad recurrirían a conductas antisociales. ¿Cómo percibe la reciente racha de actos violentos cometidos por estas personas?

YAMADA MASAHIRO La sociedad japonesa se sostiene sobre la base de la familia y la comunidad de la empresa. La identidad del individuo se construye a partir de la aprobación de la familia y los compañeros de trabajo. Yamagami Tetsuya, el sospechoso del tiroteo del ex primer ministro Abe, tenía a su madre, pero esta vivía sumergida en la religión y él se encontraba abandonado por parte de la familia y los colegas. Los crímenes cometidos por ese tipo de personas que carecen de esperanza de obtener recompensas presentes o futuras van al alza.

TANIDA ¿Son los cambios sociales lo que yace en el trasfondo de estos crímenes?

YAMADA Sí. Hasta en torno a 1990, el crecimiento económico sostenido del país permitía a la ciudadanía creer que las desigualdades sociales se podían superar. Casi todos los hombres gozaban de ingresos estables y las mujeres podían casarse y criar a los hijos. Reinaba la esperanza de que, si uno trabajaba con ahínco, podría procurarse una vida próspera. Sin embargo, desde finales de los años 80 y principios de los 90, la economía sufrió un giro estructural que generó una gran cantidad de trabajadores irregulares, lo que comportó desigualdades en las condiciones de empleo. Esto hizo que surgieran disparidades en la riqueza familiar y el entorno educativo que impulsaron la polarización de la sociedad. Muchas personas con empleo irregular no tienen perspectivas de ganar ingresos que les permitan llevar una vida desahogada en el futuro por más que se esfuercen y tampoco pueden casarse. Dicho de otro modo, ya no tienen esperanza en el mañana.

Al principio fueron los jóvenes quienes se vieron gravemente afectados, pero, con el tiempo, el problema pasó a incluir a la población de mediana edad y mayor. En un nivel más macro, la gente se está quedando fuera del modelo tradicional de trabajo y familia y no confían en el porvenir de la sociedad actual; están desesperanzados. Nos hemos convertido en una sociedad que abandona a un cierto porcentaje de su población.

TANIDA Los crímenes perpetrados por los llamados invencibles están escalando gradualmente en modus operandi y audacia. ¿Cuáles cree que son las causas?

YAMADA Para muchos, la identidad personal se sostiene sobre dos pilares: la familia y el trabajo. El empleo y el matrimonio son importantes porque brindan vínculos con la sociedad a través de los familiares y compañeros. Lo que está detrás de la racha de incidentes violentos es la debilitación de la inclusión social por parte de esos dos elementos.

En enero de 2022, en la prefectura de Saitama, un hombre tomó como rehén a un médico y lo mató de un tiro después de exigirle que devolviera la vida a su madre. El acusado vivía en casa, se ocupaba de la anciana y vivía de su pensión; tenía a alguien de quien cuidar y que le cuidaba a él. Pero, al fallecer la madre, su único vínculo se cortó e inmediatamente dirigió su frustración hacia el médico y recurrió a la violencia.

Con todo, por más que la sociedad actual tenga un cierto porcentaje de población que ha perdido la esperanza en el mundo, eso no desemboca necesariamente en el crimen. Hay un paso intermedio para llegar a la violencia. Si una persona tiene algo que facilita su inclusión social, no recurrirá al crimen. En el caso de Katō Tomohiro, condenado a muerte por la masacre de Akihabara de 2008, lo que encendió la mecha fue que habían violado su “lugar en el mundo” incluso en los foros de internet donde se había refugiado tras ser abandonado por su trabajo y su familia.

La teoría de la autorresponsabilidad pone a los marginados entre la espada y la pared

TANIDA La acción más radical que emprendían las personas desesperadas y alienadas de la sociedad solía ser el suicidio. Ahora cada vez más japoneses adoptan el planteamiento occidental de “Si voy a morir de todos modos, implico a otros” y lo pagan con los demás. ¿Por qué sucede esto?

YAMADA Japón sigue teniendo una tasa elevada de suicidios y una baja incidencia de crimen indiscriminado en comparación con otros países desarrollados. Perdura la creencia de que no hay que ser un estorbo para la sociedad. El hecho de que haya personas que se venguen con otros probablemente se debe a que son más conscientes que antes de que la sociedad las ha abandonado y a la popularización de la teoría de la autorresponsabilidad.

La ex primera ministra británica Margaret Thatcher rechazó el sistema del Estado del bienestar aduciendo que la sociedad en sí no existe (there is no such thing as society) e hizo hincapié en la importancia de la autorresponsabilidad del individuo; es decir, que defendió que actualmente en el Reino Unido no existe el concepto de sociedad como espacio donde las personas son amables las unas con las otras. El neoliberalismo y la filosofía de la autorresponsabilidad se extendieron a partir de aquello.

Por lo tanto, para los que se desencantan de la realidad, los han abandonado y la sociedad no va a ayudarles, así que cualquier persona les sirve de diana. No pretenden cambiar la sociedad ni rebelarse como en los movimientos obreros o estudiantiles; simplemente se vengan de ella llevándose por delante a cualquiera que vean feliz.

TANIDA La teoría de la autorresponsabilidad, que reniega de los que sufren en una sociedad desigual argumentando que cada uno tiene lo que se merece, se ha popularizado. ¿Cree que este tipo de ideas han influido en fenómenos como el que hoy nos ocupa?

YAMADA Ante los asesinatos indiscriminados, muchas personas opinan que ojalá los perpetradores decidieran morirse solos. Es lo lógico para los que conservan la esperanza en el mundo real. No obstante, los que se han visto rechazados por la sociedad ya no son miembros de esta y no son conscientes de los problemas que le causan. Por lo tanto, es inevitable concluir que, en un mundo que se sostiene solo en la autorresponsabilidad, este tipo de incidentes resultan inevitables.

Como ilustra el ejemplo de la sociedad estadounidense, no es posible erradicar este tipo de crímenes si solo atendemos a la autorresponsabilidad. El enfoque tradicional de ayudar a los demás para conseguir compañeros de trabajo, familia y amigos mediante políticas públicas y apoyo social puede funcionar para aquellas personas que han perdido la fe en la realidad.

El problema es cómo hacer para crear el entorno propicio y ahí es donde interviene la esfera virtual. Creo que el motivo de que hasta ahora en Japón hayamos tenido menos crímenes violentos fruto de la desesperación ha sido el pachinko, donde huyen las personas que no reciben ningún reconocimiento en el trabajo. Aquí había mucho menos crimen porque teníamos suficientes salones de pachinko y negocios públicos de apuestas (velódromos, hipódromos, etc.) para evitar que la gente se sumiera en la adicción. Ahora han tomado su lugar los videojuegos en línea, que evitan que los usuarios caigan en la desesperación brindándoles una falsa aprobación en el universo de la red.

La necesidad de actividades para fomentar las amistades

TANIDA ¿Cuál cree que es la mejor manera de rescatar a los que han quedado excluidos de la sociedad, cuando la brecha de la desigualdad social sigue ampliándose? ¿Qué sugerencias tiene para elaborar políticas públicas concretas al respecto?

YAMADA Creo que la única forma de lograrlo es apoyando a las personas para que establezcan más pequeños vínculos con otras personas en el mundo real. Soy miembro de la junta de la Organización de Actividades Comunitarias de Apoyo al Matrimonio y llevo más de diez años promoviendo proyectos de ayuda al matrimonio en distintas partes de Japón. La ayuda al matrimonio no se limita a atajar la baja natalidad; también es un proceso de sacar a las personas del aislamiento para que establezcan conexiones con los demás. No se trata solo de casarse y empezar una familia, sino también de evitar que las personas se aíslen, aunque estén solteras. Por tanto, no tienen por qué ser actividades orientadas al matrimonio, sino que pueden ser de apoyo para establecer amistades. En cualquier caso, el objetivo es crear espacios para las personas que están aisladas.

Lo mejor sería recuperar una sociedad en la que las personas encuentren a otras que les resulten importantes, en la que cuiden de los demás y estos cuiden de ellas. El Gobierno central ha creado el puesto de ministro de la Soledad y el Aislamiento en la Secretaría del Gabinete. Sus funciones no están muy claras, pero sería recomendable crear otro puesto de ministro de Fomento de la Amistad.

Cuando he defendido en distintos lugares la necesidad de tomar medidas para fomentar el matrimonio en el Gobierno central y los Gobiernos locales, a menudo me han criticado alegando que “sería indignante que el Gobierno interviniera en asuntos tan privados como este”, un argumento que encaja a la perfección con la teoría de la autorresponsabilidad. Esa opinión parece dar a entender que las personas que están solas se aislaron porque querían y debemos dejarlas en paz, pero yo creo que el problema surge ahora precisamente porque las hemos desatendido.

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: Yamagami Tetsuya, sospechoso del asesinato con arma de fuego del ex primer ministro Abe Shinzō, saliendo de la Comisaría Oeste de Nara para someterse a juicio el 10 de julio de 2022. Kyodo News)

