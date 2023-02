Un examen de la cooperación EE. UU.–Japón en la era de la seguridad económica

Saori N. Katada Saori N. KATADA

Profesora de relaciones internacionales en la Universidad del Sur de California. Especialista en políticas internacionales, trabajó en del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y como investigadora del Banco Mundial. Es autora de libros como Japan’s New Regional Reality: Geoeconomic Strategy in the Asia-Pacific (2020) y coautora de Taming Japan’s Deflation: The Debate over Unconventional Monetary Policy (2018), entre otras obras.