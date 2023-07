La inefectividad de una política demográfica sin perspectiva de género

Meguro Yoriko MEGURO Yoriko

Profesora honoraria de la Universidad Sophia, lidera la organización no gubernamental Gender Action Platform (GAP). Nacida en 1938, completó un doctorado en sociología en la Universidad Case Western Reserve (EE. UU.). En 1974 introdujo por primera vez en Japón la enseñanza de la sociología de la mujer (Universidad Sophia). Ha sido presidenta de la Sociedad de Estudios de Sociología Familiar de Japón, ha representado al Gobierno de Japón en la Asamblea General y en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas. Fundó GAP en 2011. Entre sus obras destacan, como coautora y coeditora, Shōshika no jendā bunseki (Análisis de género de la baja natalidad; Keisō Shobō, 2004) y, como coautora, Yuragu dansei no jendā ishiki: shigoto, kazoku, kaigo (La conciencia de género de los hombres se desmorona: trabajo, familia y cuidados; Shin’yōsha, 2012).