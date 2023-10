La IA generativa: ¿democratización de la expresión o amenaza a la autoría?

La inteligencia artificial generativa permite a cualquier persona obtener dibujos con una calidad gráfica extraordinaria. Pero viene rodeada de problemas legales, como los relativos a los derechos de autor. Hablamos con profesionales del mundo editorial sobre las posibilidades que abre y los desafíos que plantea esta tecnología.

Repercusiones de la IA en el mundo profesional

La tecnología de la inteligencia artificial (IA) ha empezado a aplicarse últimamente a muchos campos. Esta ola se ha extendido a la expresión visual, y muchas empresas ofrecen ahora servicios que permiten a cualquier persona generar fácilmente imágenes de alta calidad.

Con la IA, formas expresivas que hasta ahora requerían tecnología de alto nivel se han puesto al alcance de cualquiera. Junto a las expectativas de que esto suponga un avance de la democratización de la expresión visual, existe también el temor a que los creadores profesionales pierdan sus puestos de trabajo, por no hablar de los problemas que se avecinan en lo relativo a los derechos de autor.

Aunque no lo hacen público, se sabe que muchas grandes editoriales advierten ya a quienes les envían colaboraciones contra el uso de la IA para la generación de imágenes. Y cualquier ilustrador puede ser difamado en las redes por la “simple” sospecha de que las haya utilizado. Todo esto está dando lugar a encendidos debates.

En este punto en el que la industria de la imagen se debate entre el respeto hacia el trabajo del creador y esta revolución en marcha, ¿cómo se lo están tomando los creadores de vanguardia y, especialmente, los que se mueven en el terreno del cómic, que tanto dinamismo muestra en Japón? En este artículo veremos qué opinan al respecto.

“Los dibujos hechos con IA tienen una alta calidad. Están apareciendo obras realmente fantásticas. Pero ocurre como con los diamantes, que son apreciados por su rareza. Supongo que muchos temerán que, si se facilita hasta este punto la producción de dibujos, su valor caiga en picado”, opina el autor de manga Morita Takashi. “Aunque es posible que los autores que se valían de métodos puramente analógicos pensaran lo mismo cuando empezó a difundirse la tecnología digital. Y lo mismo debió de ocurrir cuando surgieron la fotografía o el cine”.

Morita publicó su primer manga en 1997 en la revista Shōnen Sunday Super, de la editorial Shōgakukan. En 2011 comenzó a publicar en la revista Evening de la editorial Kōdansha Aventurier shin´yaku Arsène Lupin (actualmente, Kaitō Lupin-den Aventurier, en inglés, A Story of Arsène Lupin Aventurier), que ahora sigue publicando independientemente, en formato digital. Es, pues, un creador que no se ha dejado encerrar en los moldes establecidos.

La serie de manga Kaitō Lupin-den Aventurier se basa en la serie de novelas Arsène Lupin, de Maurice Leblanc. En 2022, la traducción del manga llegó al país de origen de la historia, Francia, bajo el título de Arsène Lupin. Fue un acontecimiento editorial, pues a diciembre de ese mismo año se habían superado ya los 100.000 ejemplares. La tirada conjunta de todas las traducciones de esta obra publicadas en el mundo asciende a 400.000 ejemplares. Actualmente, Morita está publicando la última entrega de la serie, 813, accesible también en internet.



El manga Kaitō Lupin-den Aventurier se está dando a conocer en todo el mundo. Fue también citado en una entrevista por Omar Sy, protagonista de la exitosa serie de Netflix Lupin. ©Takashi Morita

Morita señala que la tecnología “está avanzando de forma que permite a la gente en general hacer cosas que hasta ahora solo podía hacer un pequeño número de personas”.

De hecho, la entrada en escena de nuevas tecnologías ya ha obrado grandes cambios en el mundo de la expresión. Por ejemplo, hoy en día, con solo consultar en línea el archivo digital de la Biblioteca Nacional de la Dieta es posible acceder a documentación que anteriormente solo podía recopilarse invirtiendo una enorme cantidad de tiempo y de dinero.

Quienes nos dedicamos a escribir sabemos perfectamente que no podríamos seguir haciéndolo sin los instrumentos que nos ofrece nuestra era. Vivimos, literalmente, una democratización de la escritura facilitada por la digitalización. Es una corriente que afecta también a la música y a muchos otros campos.

Es previsible que, gracias a la generación de imágenes que permite la IA, cualquier persona pueda llegar a plasmar sus experiencias y conocimientos en cómics y animaciones. Esto va a suponer una gran ampliación del campo de la expresión visual.

“De todos modos, yo me he interesado por la IA y he operado con ella de varias maneras y, para ser sincero, tengo que decir que la he visto más limitada de lo que imaginaba, por lo menos en esta fase de su desarrollo”.

Es una tecnología, pues, que en su actual estado presenta limitaciones. Pero habría que empezar por una cuestión fundamental: ¿qué es la expresión?

Técnicamente, la calidad de los dibujos con IA es muy alta. La cuestión es si, solo con tecnología, podemos llegar al corazón de la gente. Trátese de un dibujo tecnificado con IA o de un dibujo hecho a mano, no deja de ser un medio. Pero lo importante es el objetivo. Y el que establece ese objetivo es siempre el ser humano. Morita afirma que le gustan las obras en las que puede sentirse al dibujante como persona.

En marzo de este año Morita viajó invitado a Francia, donde fue objeto de muchos reportajes. Una de las preguntas más recurrentes fue la de por qué un dibujante del lejano Japón, como él, se volcaba de tal manera sobre un personaje francés como Lupin. Es decir, que el interés no se dirigía solo hacia el hecho de que hubiera vertido al manga una obra literaria, sino a su objetivo como artista o, dicho de otra forma, hacia la autoría.

Bondades y límites de la inteligencia artificial

Sin embargo, en el terreno gráfico, la IA no pasa de ser un instrumento cuyo sino es producir cosas partiendo de lo que ha “aprendido” de las imágenes ya existentes. La originalidad del creador se manifiesta, entonces, en la forma en que ajusta o administra ese output (producción) de la IA, pero todavía hay un alto grado de contingencia en la forma en que esta afecta a su trabajo o interfiere en él. Por eso, hasta conseguir el efecto deseado, es necesario ensayar muchas veces. Es decir, que para que el autor llegue a una expresión propia y original, debe seguir un proceso muy penoso.

Propusimos a Morita el tema de la diferente naturaleza de los relatos de Lupin y los de su antiguo rival, Sherlock Holmes. Frente al estilo británico de este, plasmado en el hecho de que en el Reino Unido la Corte sigue emitiendo sus royal warrants of appointment (autorizaciones para proveer a la Corte de ciertos bienes o servicios), Lupin es un héroe de Francia, el país de la revolución, y por tanto es el eterno rebelde frente a las clases privilegiadas.

“Efectivamente, y por eso yo no puedo adoptar una postura contraria a la ‘democratización’ de la expresión, ¿verdad?”, comenta con humor. “Pero, fuera de bromas, yo siento que en mi vida me he beneficiado de muchas nuevas tecnologías y que ahora no puedo rechazar esta simplemente porque esté irrumpiendo en mi campo profesional. Creo que el mapa de nuestro sector va a ser redibujado, pero pese a todo confío en que su uso se extienda, también a mi trabajo, que así consigamos enriquecer un poco más este mundo”.

¿Y qué hay del supuesto peligro de que la IA termine quitándoles el trabajo a los creadores? Un miembro del equipo de redacción de una famosa editorial de revistas de manga que prefiere no revelar su nombre (lo identificaremos aquí como “D”) manifestó que “a los profesionales que están trabajando actualmente y que ya tienen un público fijo de fans, esto no les va a afectar demasiado”. Asiduo participante de la feria Comic Market (Comiket), la más grande de las que reúnen a dōjinshi (fanzines) japoneses, “D” es un acreditado profesional que ha contribuido a crear muchas exitosas obras de manga que luego han sido llevadas al anime.

“D” entiende este problema de forma similar a como lo hace Morita. Dice que en la feria Comiket ha visto obras concebidas y dibujadas por IA de un nivel muy alto. “Si me las hubieran mostrado 10 años atrás, seguramente habría pedido que me presentasen a su autor”.

Un dibujante profesional de manga aspira a hacer dibujos “como nadie ha visto nunca”. En cambio, los dibujos de IA, por su propia naturaleza, siempre nos dejan la sensación de haberlos visto antes. En ese sentido, son muy útiles como material gráfico utilizable sin costo, pero todavía tendrá que pasar algún tiempo hasta que logren llegar a lo más hondo del corazón del lector y poder quizás quitarles el trabajo a los creadores en activo.



Dibujos creados por el autor del artículo con el apoyo de la herramienta de generación de imágenes por inteligencia artificial Stable Diffusion, con la que resulta muy sencillo obtener este nivel de calidad.

Una puerta hacia formas de expresión desconocidas

Pero, como redactor, “D” siente el peligro en el futuro. Podría ocurrir que, si se hace posible generar fácilmente imágenes de la más alta calidad, el número de personas dispuestas a hacer sacrificios por adquirir técnicas de dibujo descienda rápidamente.

La vitalidad de un género depende en gran medida de la cantidad de artistas que aspiran a triunfar en él, así que el riesgo es real. Pero “D” encuentra igualmente motivos para la ilusión.

“Existe la posibilidad de que, dentro de esta gran transformación, de este gran cambio de paradigma, surja un nuevo tipo de talento que ni siquiera llegamos a imaginar. Podría hacerse que la IA aprendiese combinaciones descabelladas y que produjera cosas en el límite. Podrían surgir talentos así. Y ahí hay mucho margen para ilusionarse. Por eso es tan interesante la irrupción de la IA”.

Preguntamos a “D” sobre los consejos que daría a los jóvenes aspirantes en esta era de la IA.

“La IA rinde mucho cuando se utiliza como medio de optimización de las tareas. Usar los instrumentos que resultan más útiles está muy bien, pero al mismo tiempo me gustaría que los jóvenes preservasen su propia realidad individual”.

Como se suele decir, hay que leer libros y ver películas. “D” señala que, lógicamente, sigue siendo importante la acumulación de experiencias. También es importante ejercitarse reproduciendo dibujos ajenos. Pero siempre hay que preguntarse cómo lo habría hecho uno mismo.

Veamos qué otros consejos ofrece.

“Las herramientas hay que saber utilizarlas. La sociedad real deja muchos espacios a la indefinición y hay que saber aprovechar esa indefinición sin ponerse demasiado estrictos, porque de otro modo estaremos quitándole vitalidad al género. Eso no quiere decir que podamos usar las herramientas a discreción, porque entonces nos lloverán las críticas. A los que aspiren a hacerse profesionales les diría que en este punto van a tener que juzgar por sí mismos y saber utilizar las herramientas a su disposición con pericia”.

Hablamos del output o producción de la IA, pero todo eso no es más que un medio. Lo importante es saber qué es lo que queremos transmitir a los demás, cuál es nuestro objetivo. En este punto, los valores defendidos por los dibujantes y por las editoriales básicamente coinciden.

La generación de imágenes es un instrumento muy útil. Permite una gran eficiencia en el diseño de los accesorios y otros pequeños objetos que aparecen en las historias, y para muchos creadores es ya una herramienta imprescindible. Pero si alguna vez la IA llega a quitarles el trabajo a los humanos, será porque ha adquirido individualidad. Una individualidad propia de un autor. Esto podría llegar dentro de algún tiempo, pero podría llegar también el mes que viene. Entonces podremos hablar de un gran cambio en el mundo de la expresión.

Morita lo expresa de este modo.

“Eso es como decir que la IA se habrá dotado ya de voluntad propia. Pero entonces la ola de cambios que eso producirá no se verá limitada al campo expresivo, sino que afectará al mundo en todas sus facetas. Y lo único que podremos hacer será ilusionarnos y disfrutar de esa nueva era”.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: imágenes halladas en la página de materiales gráficos de pago PIXTA realizando una búsqueda con la expresión “IA generativa”. La gran mayoría de las imágenes halladas son de mujeres, pero se advierte una gran variedad de trazo y muchas obras que nada tienen que envidiar a las del mejor profesional - Collage creado por la redacción de nippon.com a partir de imágenes de PIXTA)