Los abusos sexuales en la agencia Johnny & Associates: el silencio de los medios

Gracias a un documental difundido por la BBC, la sociedad japonesa está empezando a enterarse de los abusos sexuales cometidos por Johnny Kitagawa. Ni las informaciones de revistas como Shūkan Bunshun, de 1999, ni la sentencia emitida en 2003 por un tribunal, en la que reconocía la existencia de abusos, habían calado en la mayoría de los medios, que mantenían una actitud de silencio cómplice.

Hacia la disolución de Johnny’s

La agencia de artistas Johnny & Associates (conocida como Johnny’s), que con sus cerca de cien cantantes y actores masculinos en nómina es una de las más importantes de Japón, lleva camino de disolverse. Y lo que la aboca a esta situación son las agresiones sexuales a que su ya fallecido fundador y primer presidente, Johnny Kitagawa, sometió a los menores de edad que reclutaba.

La empresa, que con su cambio de denominación a Smile-up ya no carga con el nombre de su fundador, se concentrará en resarcir moral y económicamente a las víctimas de las vejaciones sexuales de Kitagawa, que hasta la fecha (2 de octubre) suman 325. Simultáneamente, se establecerá una nueva agencia de representación a la que serán transferidos los artistas en nómina que así lo deseen.

Si hasta ahora Johnny’s controlaba la administración del negocio y todos los aspectos de la actividad artística de sus representados, como la negociación de sus actuaciones, la fijación de su agenda, la contratación de mánagers y la gestión de escándalos, la nueva agencia de representación se limitará a conseguir trabajo para los artistas, quedando el resto de la gestión en manos de estos.

En la rueda de prensa celebrada el 2 de octubre, el exmiembro del grupo musical Shōnentai y nuevo presidente de las dos empresas, Higashiyama Noriyuki, reveló cómo será el perfil de los artistas en la nueva agencia de representación. “Serán artistas que ni lo dejen todo en manos de la agencia, ni vean coartada por esta su libertad, y que van buscando y encontrando su lugar en el escenario siguiendo el rumbo profesional que ellos mismos se hayan marcado”.

Esta reforma estructural se explica en parte por las críticas de que ha sido objeto la empresa por el inmenso poder de que gozaba, un poder que silenciaba las voces de las víctimas de las vejaciones sexuales y que la ponía en una posición avasalladora incluso ante las cadenas de televisión y el resto del sector mediático.



El presidente de Johnny & Associates Higashiyama Noriyuki (segundo por la derecha) y el vicepresidente Inohara Yoshihiko (segundo por la izquierda) durante la rueda de prensa del 2 de octubre en la que revelaron el cambio de denominación social, la disolución de la empresa una vez indemnizadas las víctimas de los abusos y la transferencia del personal y de los artistas a una nueva agencia de representación. (Fotografía de Kazuki Oishi / Sipa USA vía Reuter)

Anunciantes escépticos, cadenas de televisión a la expectativa

La expresidenta Julie Keiko Fujishima, sobrina de Kitagawa, continuará en el consejo de administración de la empresa después del cambio de nombre y será quien se encargue de prestar auxilio a las víctimas y compensarlas. La nueva agencia de representación, en cambio, parece que estará llena de rostros nuevos, pues Fujishima no se implicará en la misma y la vicepresidencia ha recaído en el exmiembro del grupo V6 Inohara Yoshihiko.

Lo que no está claro es si todas estas novedades van a traer un cambio en profundidad. Fujishima posee el 100 % de las acciones de Smile-up y, además de desconocerse todavía qué aportaciones recibirá la nueva agencia y qué orientación imprimirá a sus negocios, lo que sabemos es que en su mayor parte el personal estará formado por miembros de la agencia anterior.

Los anunciantes que decidieron dejar de utilizar a los artistas de la agencia cuando en la primera rueda de prensa de septiembre esta se presentó con el mismo nombre, siguen siendo escépticos sobre la renovación de la agencia después de la rueda de prensa del 2 de octubre. Un día después, el presidente de Suntory Holdings, Niinami Takeshi, que también lo es de la organización patronal Keizai Dōyūkai, dijo a los medios que todavía no se daban las condiciones para que los artistas de la agencia volvieran a los anuncios de su compañía. Tampoco otras empresas se han movido en esa dirección.

Esta prudencia está plenamente justificada, pues si el proceso de compensación de las víctimas se viera interrumpido por algún gran problema y la opinión pública diera la espalda a Smile-up y a la nueva agencia, ninguna de las dos resistiría el golpe. Las cadenas privadas de televisión, por su parte, han optado mayoritariamente por seguir contando con los artistas de Smile-up para sus programas por entender que ellos no son el problema, pero dado que sus finanzas se basan en la venta de espacios publicitarios a las empresas anunciantes, necesariamente la posición que adopten en este asunto deberá ser acorde a la de estas. Esto explica que, pese a las anunciadas reformas, todas coincidan en mantener un compás de espera hasta que la situación se clarifique.

La cadena Fuji TV, que a finales de septiembre anunció que había exigido a Johnny’s un cambio de razón social y una clara división organizativa entre la entidad compensatoria y la representativa, comentó tras la rueda de prensa del 2 de octubre que todavía no disponía de información precisa y que, por tanto, continuaría observando con atención el proceso. El resto de las cadenas reaccionaron de forma similar.

La cadena pública de radiotelevisión NHK, que el día 27 de septiembre anunció que dejaría de establecer nuevos contratos con los artistas de la agencia mientras no hubiera constancia clara de cómo esta pretendía encarar el problema de las compensaciones y de qué medidas tomaría para evitar la repetición de hechos similares, mantiene también una actitud de prudencia, como corresponde a una empresa que depende económicamente de las cuotas de recepción. Deberá hacer un estrecho seguimiento del proceso de implementación de las medidas anunciadas y no se espera que tome una actitud clara en tanto la audiencia no quede satisfecha con las medidas tomadas.

Cómo se formó el gigante Johnny’s

Pero para comprender la situación hay que preguntarse primero cómo se convirtió Johnny’s en el gigante que es. Muchos aseguran que sus principales valedoras fueron precisamente las cadenas de televisión. Todo indica que fue así.

Johnny’s se creó en 1962. Estaba integrada en el grupo de Watanabe Production, que entonces era la principal empresa de representación de artistas de Japón. Ese mismo año, el primer grupo musical que formó, llamado precisamente Johnny’s, consiguió dar el salto a muchas de las cadenas de televisión del país. Sin embargo, aquel primer grupo tuvo corta vida, pues se disolvió en 1967, y el otro grupo formado ese mismo año, Four Leaves, corrió la misma suerte en 1978. Con esto, la agencia se quedó sin un solo artista de relevancia.

Pero la agencia resurgió gracias a la fuerza de la televisión. Dos de sus artistas, Kondō Masahiko y Tahara Toshihiko, consiguieron gran popularidad entre el público juvenil femenino gracias a sus papeles de estudiantes en la telenovela 3-nen, B-gumi, Kinpachi sensei, de tema estudiantil, que comenzó a emitirse en 1979.

El descubrimiento de nuevos artistas y su formación corría a cargo de Johnny Kitagawa, pero la que se encargaba de negociar con las cadenas de televisión era su hermana mayor Mary, que ocupó la vicepresidencia ejecutiva y la presidencia del Consejo de Administración de la empresa.

Pero no fue Mary la que obtuvo para Kondō y Tahara los papeles que los hicieron populares. Ella no tenía ningún contacto con el productor del programa, Yanai Mitsuru, fallecido en 2016. Los papeles se adjudicaron en audiciones. La agencia carecía todavía de influencia.

Cuando Kondō y Tahara ascendieron a la fama, Mary comenzó a promocionar a otros jóvenes artistas, poniendo como condición para autorizar la presencia de los dos primeros que las cadenas de televisión hicieran un hueco a los nuevos grupos Shōnentai o Shibugakitai. Este fue el método del que se sirvió la agencia para lanzar en años sucesivos grupos del éxito de Hikaru Genji, Smap, Tokio, Kinki Kids, V6 o Arashi. De esta forma Mary fue afianzando su influencia en el mundo televisivo.

Estrechas relaciones con los máximos responsables de las cadenas de televisión

Las exigencias que Mary planteaba a las cadenas de televisión fueron haciéndose cada vez mayores. Comenzó a tratar de hacer por sí misma el reparto de papeles en los programas con presencia de artistas de su agencia y a imponer también sus contenidos. Se negaba, por ejemplo, a que en el programa aparecieran ídolos juveniles masculinos que entrasen en competencia directa con sus artistas. También ponía dificultades a que aparecieran artistas que habían abandonado las filas de la agencia. Según un exdirectivo de una cadena privada, Mary comenzó a amenazar con retirar a sus artistas del canal si sus exigencias no se satisfacían.

El destacado guionista Kuramoto Sō estuvo entre los que padecieron las maniobras de la agencia. Según afirma en una columna escrita el 24 de septiembre para el sitio web Zaikai Online, una vez que se disponía a asignar un papel a cierta actriz, la agencia hizo saber a la cadena emisora que la actriz había tenido problemas con uno de sus representados y que, si era elegida para el papel, retiraría de la programación de la cadena a todos sus artistas.

Mary apretaba las tuercas a los productores de programas, pero ante los directivos de las cadenas sabía comportarse con mesura, por lo que consiguió muy buenas relaciones con ellos. Entre estas relaciones, se cuenta la que entabló con Ujiie Seiichirō (fallecido en 2011), que entre 1992 y 2011 ocupó los más altos cargos (director y presidente) de la cadena Nihon TV, de cuyo resurgimiento fue el principal artífice.

Según explica un exdirectivo de la cadena, Ujiie, que llegó procedente del periódico Yomiuri Shimbun, del que había sido uno de sus directores, tenía una fuerte orientación hacia los temas considerados clásicos o “serios” en el periodismo, como la política o la economía, y no era aficionado a mezclarse demasiado con la gente del espectáculo. Pero con Mary hacía una excepción. Después de coincidir varias veces, se declaró muy impresionado por sus cualidades y comenzó a reunirse con ella casi regularmente.

El marido de Mary era el crítico Fujishima Taisuke, fallecido en 1997. De ideas conservadoras, llegó a presentarse para un escaño en la Cámara de Consejeros (Alta) por el Partido Liberal Democrático. Se dice que su esposa Mary sabía tantas cosas y estaba tan bien informada como su marido, un bagaje suficiente para cautivar a Ujiie.

Las entrevistas entre ambos solían tener lugar en el piso que tenía Mary en una lujosa torre del céntrico barrio tokiota de Roppongi. Solían comer juntos, pero no era Mary quien cocinaba. Lo hacía el chef de algún famoso restaurante, que esta contrataba para la ocasión, y los platos estaban al más alto nivel.

Desde la segunda mitad de los años 90, el programa estrella de la cadena, 24 jikan terebi: Ai wa chikyū wo sukuu (“Televisión las 24 horas: El Amor salvará la Tierra”), comenzó a contar con numerosos artistas de Johnny’s y la estrecha relación entre Ujiie y Mary tuvo mucho que ver con ello.

Sakurai Shō, miembro del grupo musical Arashi, también de la agencia, se incorporó al equipo de presentadores del programa informativo News zero en 2006. También esto se decidió entre Ujiie y Mary, aunque las buenas relaciones que Mary mantenía con Sakurai Shun, padre de Shō y alto funcionario del Ministerio de Interior y Comunicaciones, desde el que se supervisa la actividad de las cadenas de televisión (Sakurai llegó a ser viceministro administrativo), tampoco fueron ajenas al asunto.

El citado exdirectivo de la cadena explicó que, al conceder el puesto de presentador al joven Sakurai, Ujiie le comentó a Mary que aquel no podría seguir siendo un “ídolo juvenil” toda su vida.

Al igual que Ujiie, otros muchos directivos de cadenas privadas de televisión fueron invitados por Mary y acabaron teniendo con ella una relación similar.

De ejercer presiones a no necesitarlo

En la demanda judicial que interpuso Johnny’s por difamación contra la empresa Bungeishunju, editora del semanario Shūkan Bunshun, que en 1999 aireó los abusos sexuales de Kitagawa, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Tokio de 2003 estableció que los abusos sexuales habían existido. En 2004 el Tribunal Supremo desestimó el recurso de apelación de la agencia, con lo que la sentencia fue firme.

Durante el proceso, la primera sentencia emitida por el Tribunal de Distrito de Tokio en 2002 no reconoció los abusos, pero, tal como informó el 18 de noviembre de 1999 el citado semanario, determinó que eran verídicas, si no enteramente ciertas, las alegaciones de que Mary telefoneaba directamente a los presidentes de las cadenas televisivas cuando no deseaba que en el reparto de las telenovelas en las que iban a actuar sus artistas aparecieran determinados nombres y los presionaba para que retirasen a dichos actores. Las sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Tokio y del Supremo avalaron esta postura.

El citado exdirectivo asegura también que era cierto.

“Cuando se recibía una llamada, entendíamos que ni siquiera nuestro presidente podría permanecer ajeno, y este se ponía en comunicación con los productores para dar a conocer la situación. En un caso así, ellos no tenían más remedio que obedecer. Con el tiempo, los de producción se fueron acostumbrando a presentar repartos que no incomodasen a Johnny’s, porque les fastidiaba mucho recibir tales llamadas directamente del presidente. Aquí encaja perfectamente esa palabra que tanto aparece en los medios, sontaku [actitud de complacer a un superior o personaje importante satisfaciendo sus supuestos deseos y adelantándose así a posibles presiones o críticas]. Y había mucho miedo a que Johnny’s pudiera retirar a sus artistas”.

En el mundo de la televisión, el índice de audiencia lo es todo. Si Johnny’s tenía en su elenco a muchos artistas populares capaces de subirlo, con sus peculiares técnicas Mary controlaba a mucha gente y ponía a sus pies a las cadenas. Aunque, como tales, las cadenas tienen el deber de informar, ni en los informativos ni en la producción de ninguno de sus otros programas actuaron considerando seriamente los abusos sexuales que cometía Kitagawa.

Una fiscalización independiente de las relaciones con las cadenas de televisión

Entre las cadenas de televisión japonesa solo sonó la alarma cuando, en marzo de este año, la radiotelevisión pública británica BBC aireó los abusos de Kitagawa. Y para comenzar a emitir programas críticos que analizasen la forma que habían tomado sus relaciones con Johnny’s, las cadenas esperaron hasta que la propia agencia reconoció sus abusos, en septiembre.

NHK lo hizo el 11 de septiembre en su programa Close-up Gendai; Nihon TV, el 4 de octubre en News every. TBS, el 7 de ese mes en Hōdō Tokushū.

Nihon TV reconoció que, por haber contado con Sakurai Shō y otros artistas de Johnny’s en sus informativos, “en ciertos casos se tomó una actitud demasiado circunspecta (respecto a la agencia)”.

En el programa News 7 del 9 de octubre, NHK informó de que Kitagawa había cometido abusos sexuales también en sus instalaciones durante el otoño de 2002, en la persona de un estudiante de instituto que aspiraba a salir en el programa Shōnen Club, emitido por el canal NHK BSP, en el que actuaba su grupo, Johnny’s Jr. (sección de la agencia). Kitagawa se lo llevó a los servicios y abusó de él en uno de los retretes.

Cuando todavía hay cadenas que no han hecho pública ninguna autocrítica, desde el mundo de la cultura se levantan voces que piden que las principales cadenas, incluyendo a NHK, establezcan comités de investigación independientes para que esclarezcan qué ocurrió entre ellas y Johnny’s. En ese sentido se manifestó, por ejemplo, el periodista Tsuda Daisuke, en la edición matinal del 29 de septiembre del periódico Asahi Shimbun.

No le falta razón. Durante su carrera de más de 30 años informando sobre el mundo televisivo, el que suscribe este artículo denunció dos casos de programas amañados, pero en los dos casos las cadenas persistieron en encubrir y no reconocer los hechos. Es impensable que ahora estas cadenas sean capaces por sí mismas de arrojar luz sobre sus partes más sombrías. El tema de los abusos sexuales no está ni mucho menos cerrado tampoco para ellas.

Cronograma de los abusos sexuales cometidos por Johnny Kitagawa

1962 Johnny Kitagawa establece la agencia Johnny’s dentro de la escuela de actores Shingeinō Gakuin. 1963 En respuesta a las acusaciones de un alumno masculino de la escuela que decía haber sido víctima de abusos sexuales por parte de Kitagawa, este y su hermana Mary dejan la escuela con el resto de los miembros de su agencia. 1964 La escuela de actores denuncia a Kitagawa por los daños y perjuicios que ha ocasionado la escisión. Aunque los abusos sexuales salen a relucir en la toma de declaración a los testigos, no pueden ser probados. Hasta 1967 se publican varios artículos sobre el juicio y sobre las alegaciones de abusos en las revistas Shūkan Sankei y Josei jishin. 1981 La revista Shūkan gendai publica artículos en los que recoge las alegaciones de abusos sexuales que existían contra Kitagawa. 1988 Kita Kōji, exmiembro del grupo Four Leaves, de la agencia Johnny’s, denuncia en un libro los abusos sexuales de Kitagawa. Oct. de 1999 La revista Shūkan Bunshun da inicio a una serie de artículos sobre los abusos sexuales de Kitagawa. Nov. de 1999 La agencia denuncia por difamación a la revista. Ene. de 2000 El periódico norteamericano New York Times recoge en sus páginas las acusaciones contra Kitagawa difundidas por Shūkan Bunshun. Mar. de 2002 El Tribunal de Distrito de Tokio condena a la revista a pagar a Kitagawa una indemnización de 8,8 millones de yenes y no reconoce la existencia de abusos sexuales. Reconoce como veraz o al menos como verosímil el artículo de Shūkan Bunshun en el que dice que los medios de comunicación se someten a la agencia por temor. Jul. de 2003 El Tribunal Superior de Tokio establece en el juicio de apelación que los abusos sexuales existieron y rebaja la indemnización a 1,2 millones de yenes. Los principales periódicos dan a la sentencia una cobertura mínima y las cadenas de televisión no informan al respecto. Feb. de 2004 El Tribunal Supremo desestima el recurso de apelación de la agencia, dando así carácter firme a la sentencia de la instancia inferior. Jul. de 2019 Muere a los 87 años Johnny Kitagawa. Ago. de 2021 Muere Mary a los 93 años. 2023 7 de marzo La BBC emite un documental sobre los abusos sexuales cometidos por Kitagawa. 12 de abril Kauan Okamoto, exmiembro del grupode la agencia Johnny’s Jr. ofrece en la Asocación de la Prensa Extranjera de Tokio una rueda de prensa en la que declara haber sido víctima de los abusos sexuales de Kitagawa. 14 de mayo La entonces presidenta de la agencia Fujishima Julie Keiko se disculpa ante las víctimas por escrito y delante de las cámaras, pero evita pronunciarse claramente sobre la existencia de los abusos. 4 de agosto Expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas piden al Gobierno de Japón que preste apoyo a las víctimas. 29 de agosto Un equipo especial designado por la agencia para evitar la repetición de los abusos establece la veracidad de las alegaciones sobre los abusos sexuales que cometió Kitagawa desde los años 50. El equipo pide a la agencia que tome medidas para socorrer a las víctimas y que inicie una nueva etapa de cara a su disolución, incluyendo la dimisión de Fujishima. Señala también que el silencio de los medios de comunicación ha contribuido a acrecentar los daños. 7 de septiembre La agencia reconoce en rueda de prensa los hechos y presenta sus excusas, prometiendo que compensará a las víctimas más allá de lo que pueda decretar la justicia. Aunque se nombra a Higashiyama Noriyuki nuevo presidente, Fujishima continúa al frente del Consejo. Las grandes empresas en cuyos anuncios aparecían artistas de la agencia anuncian que cortarán los contratos. 12 de septiembre Niinami Takeshi, presidente de la organización Keizai Dōyūkai y de Suntory Holdings critica la actitud de la agencia, diciendo que no sabe si creer sus disculpas y afirma que seguir utilizando a los artistas significaría admitir los malos tratos a menores de edad, lo cual sería censurado en el ámbito internacional. 27 de septiembre NHK anuncia que por el momento no contará con los artistas de la agencia para sus nuevas producciones. 2 de octubre El nuevo presidente Higashiyama y otros miembros de la empresa anuncian en rueda de prensa el cambio de denominación, la extinción de la empresa una vez cumplidas las compensaciones y la transferencia de los artistas a una nueva agencia de representación.

Nota: Tabla elaborada a partir de los datos que constan en el informe emitido por el equipo especial designado por la empresa, así como de documentos judiciales y de informaciones aparecidas en los medios de comunicación.

Fotografía del encabezado: (Parte superior izquierda) La expresidenta de Johnny and Associated Fujishima Julie Keiko (derecha), el nuevo presidente Higashiyama Noriyuki (centro) y el presidente de Johnny´s Island, Inohara Yoshihiko, en la rueda de prensa que ofrecieron el 7 de septiembre. (Parte inferior derecha) Equipos de las cadenas de televisión que cubrieron la rueda de prensa. (Kazuki Oishi/Sipa USA vía Reuter)

(Traducido al español del original en japonés.)