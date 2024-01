Los esfuerzos de la familia de Yokota Megumi, una joven secuestrada por Corea del Norte en 1977

El 15 de noviembre de 1977 comenzó como cualquier otro día para Yokota Megumi, una estudiante secundaria de 13 años. Megumi desayunó con su familia, se dirigió a la escuela y asistió a sus clases como de costumbre. Sin embargo, cuando volvía a casa después del entrenamiento de bádminton, desapareció sin dejar rastro.

La policía buscó sin descanso a la que era una alegre y enérgica estudiante de secundaria. Se barajaron varias posibilidades: un accidente, un secuestro... ¿Se había escapado Megumi de casa? Sus desconsolados padres, Shigeru y Sakie, seguían buscando alguna pista en la playa. Si se descubría un cuerpo sin identificar en el mar del Japón, los Yokota preguntaban si se trataba de Megumi, pero nunca fue así. En el libro Megumi e no yuigon (Últimas palabras para Megumi), escrito por el periodista Ishidaka Kenji a partir de entrevistas con los Yokota, Sakie admitió haberse sentido desesperada y haber pasado la mayor parte de sus días pensando en la muerte.

No fue hasta la década de 1990 que la nueva información descubierta por Ishidaka, entonces productor de la oficina de noticias de la Asahi Television Broadcasting Corporation, hizo aumentar la conciencia social sobre esta cuestión. Ishidaka había investigado e informado sobre la desaparición de muchos coreanos que habían regresado de Japón “a casa” en el “Programa de Repatriación” de Corea del Norte a finales de la década de 1950. Cuanto más investigaba este asunto, más seguro estaba de que los agentes norcoreanos también habían secuestrado a ciudadanos japoneses.

En 1995, TV Asahi emitió el documental Mares oscuros: las operaciones secretas de Corea del Norte contra el Sur. El programa informaba sobre el secuestro en 1980 de Hara Tadaaki, cocinero de un restaurante chino de Osaka. Sin Kwang-su, un conocido espía norcoreano, había facilitado el secuestro de Hara y posteriormente asumió su identidad. Este agente se dedicó al espionaje en Japón y en toda Asia hasta su captura por las autoridades surcoreanas en 2014.

En febrero de 1995, Ishidaka descubrió que Kim Kil Uk, cómplice de Sin, había sido puesto en libertad condicional. Ishidaka fue directamente a la isla de Jeju para entrevistar a Kim. Mientras lloraba abiertamente a un lado de la carretera, Kim admitió que había secuestrado a Hara. El documental afirmaba que había pocas dudas de que al menos 13 ciudadanos japoneses habían sido secuestrados por Corea del Norte, entre ellos tres parejas que desaparecieron en la costa del mar del Japón y Arimoto Keiko, que desapareció mientras estudiaba en Londres.

Sin embargo, el propio Ishidaka afirmó que el programa no consiguió cambiar la situación de forma inmediata:

“A pesar de la difusión del documental en todo el país, pocos medios de comunicación abordaron el tema. Tampoco el Gobierno japonés mostró mucho interés. Sin embargo, un editor de otra empresa que vio el programa me recomendó que escribiera un libro sobre el tema, y seguí investigando por mi cuenta. Pronto obtuve información de que una niña de secundaria había sido secuestrada en la década de 1970 y seguía viva en Corea del Norte. Esta información nos llegó a través de un agente norcoreano que desertó y se lo contó a las autoridades de inteligencia surcoreanas”.

No fue hasta enero de 1997 cuando se identificó a esta chica como Yokota Megumi. El año anterior, Ishidaka había escrito un artículo para una revista surcoreana en el que mencionaba por primera vez información sobre el secuestro de una niña. El caso de Megumi salió entonces a la superficie y llamó la atención de Ishidaka.

Al principio, Yokota Shigeru se mostró escéptico ante la historia de Ishidaka. Sin embargo, destacó un detalle crucial: la niña secuestrada fue descrita como una “hermana gemela”. En realidad, Megumi tiene dos hermanos gemelos, pero nunca se había informado públicamente de esto. En Últimas palabras para Megumi, Sakie relató que cuando ella y su marido se reunieron por fin con Ishidaka, se echó a temblar sin poder evitarlo.

Cuando finalmente se hizo público el secuestro de Megumi por Corea del Norte, Ishidaka convocó a familiares de secuestrados de todo Japón para formar un grupo. En marzo de 1997 se creó la Asociación de Familiares de Víctimas Secuestradas por Corea del Norte, o AFVKN por sus siglas en inglés. Yokota Shigeru dirigió la organización, y en agosto del mismo año se presentaron 500.000 firmas a la Oficina del Primer Ministro instando al Gobierno a investigar más a fondo los secuestros. Después, los medios de comunicación japoneses también empezaron a dar una amplia cobertura al asunto.

A estas alturas ya existían numerosas pruebas de que Corea del Norte era responsable de los secuestros. Sin embargo, el régimen de Pionyang siguió manteniendo que las acusaciones y las pruebas eran falsas.

La visita que el primer ministro Koizumi Jun’ichirō realizó a la capital de Corea del Norte el 17 de septiembre de 2002 cambió por completo esta situación. Kim Jong Il reconoció la implicación de Corea del Norte en los secuestros y pidió disculpas. Cinco víctimas fueron devueltas inmediatamente a Japón, seguidas poco después por los hijos de algunas de ellas.

Sin embargo, Megumi no era una de ellas. Corea del Norte informó de que de los 13 secuestrados que Japón había reconocido oficialmente, ocho, incluida Megumi, habían muerto y uno no había entrado en Corea del Norte. Los otros cuatro regresaron a Japón junto con Soga Hitomi, cuya existencia fue revelada a Japón por el Gobierno norcoreano en 2002.



Fotos de Yokota Megumi en Corea del Norte facilitadas por Yokota Shigeru. (© Jiji Press)

La explicación oficial de Corea del Norte fue que Megumi se había suicidado tras casarse y tener una hija con Kim Yong Nam, un ciudadano surcoreano que se había trasladado a Corea del Norte. No obstante, el conmocionado Shigeru asistió a la rueda de prensa y habló como representante de las familias:

“Las noticias sobre Megumi son desafortunadas. Me dijeron que se casó y tuvo una niña. Pero Corea del Norte había insistido hasta ahora en que no había habido secuestros. Así que no puedo creerles. Esperamos compartir la alegría de las familias que se enteraron de que sus parientes están vivos”.