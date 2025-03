El embajador Sergiy Korsunsky habla sobre el apoyo que Japón puede ofrecer para reconstruir Ucrania

El embajador de Ucrania en Japón habla de lo que los japoneses pueden hacer para atender las necesidades de los ucranianos que tratan de reconstruir su destrozado territorio.

Dos naciones cada vez más cerca

Antes de la invasión, la mayoría de los japoneses probablemente consideraban a Ucrania como un país lejano, pero después, siento que la gente de aquí ha experimentado un gran cambio en la comprensión y el pensamiento hacia nuestro país. Puede parecer una exageración, pero a medida que los japoneses han empatizado con la tragedia y los desastres de los últimos tres años, siento que han abierto sus corazones al pueblo de Ucrania, y parece que nos hemos acercado más.



El embajador Sergiy Korsunsky el 17 de enero de 2025, en la embajada de Ucrania, en Tokio. (© Shiwa Kōji)

Un ejemplo es cómo, siempre que subo al tren para un viaje de negocios o de otra índole, la gente se me acerca y me pregunta si soy el embajador ucraniano. Siempre me ofrecen palabras de consuelo y apoyo. La embajada recibe constantes consultas sobre formas de ayudar no solo del Gobierno nacional, sino de los gobiernos locales y de la gente de todo Japón. La prefectura de Okayama, por ejemplo, donó gratuitamente camiones de bomberos y ambulancias recientemente sustituidos. Naturalmente, habían sido meticulosamente mantenidos y seguían en perfecto estado. Serán de gran ayuda para los servicios de emergencia de Ucrania.

Japón también ha aceptado a más de 2.700 ucranianos desplazados. Algunos ya han podido regresar a sus hogares, pero muchos siguen viviendo con el apoyo de los gobiernos locales y fundaciones. El apoyo privado ha sido amplio y abundante, incluyendo donaciones de equipos portátiles de traducción y tarjetas SIM para teléfonos, así como clases de japonés, por ejemplo. Este apoyo tangible e intangible ha contribuido asimismo a aumentar las oportunidades de los ucranianos para encontrar trabajo.



(© Shiwa Kōji)

La relación entre nuestros dos países no es solo de apoyo. La interacción ha aumentado de diversas formas. Cuando en 2023 el Conjunto Nacional de Danzas Folclóricas de Ucrania vino a Japón y puso a la venta entradas al público, todas se vendieron rápidamente. Hubo muchos otros proyectos culturales. Estoy seguro de que esto contribuyó a aumentar el interés de los japoneses por la cultura ucraniana. En el mundo del deporte, jóvenes atletas de nuestro país practican gimnasia rítmica en un centro de entrenamiento en Takasaki, en la prefectura de Gunma, mientras que otros se entrenan en judo. Tenemos dos luchadores de sumo ucranianos en categorías altas del sumo profesional.

Aprender de la experiencia de reconstrucción

La Conferencia Japón-Ucrania para la Promoción del Crecimiento Económico y la Reconstrucción, celebrada en Tokio en febrero de 2024, afirmó que los sectores público y privado de Japón estaban unidos en su apoyo para la recuperación y restauración de Ucrania. La contribución de Japón es la tercera en escala solo por detrás de las de Estados Unidos y la Unión Europea, y ha sido de enorme ayuda. Eso incluye el apoyo gubernamental, así como la enorme contribución de cientos de organizaciones no gubernamentales como la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa.

Una fuente inestimable de referencia y orientación para la reconstrucción de Ucrania es la experiencia de Japón. En 2023 publiqué en Ucrania un libro en el que extraía muchas lecciones de los estudios de casos de este país. Japón tiene una amplia experiencia en la reconstrucción y recuperación tras catástrofes naturales, como el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji de 1995, el Terremoto de Kantō de 1923 y el Gran Terremoto del Este de Japón de 2011, así como en la reconstrucción del país tras la Segunda Guerra Mundial. No hay país en el mundo con una mayor comprensión de las labores de reconstrucción.



El embajador Korsunsky muestra su libro de 2023. (© Shiwa Kōji)

Cuando escribía mi libro, presté especial atención a Gotō Shinpei, que ayudó a reconstruir Tokio después de que fuera casi arrasada en el Gran Terremoto de Kantō. Como director de la Oficina para la Reconstrucción de la Capital Imperial, llevó a cabo rápidamente una reestructuración urbana a gran escala, incluyendo nuevas calles arteriales. Aún hoy pueden verse las huellas que dejó en el paisaje urbano de Tokio. En Ucrania, no tenemos tiempo para una restauración lenta. Me gustaría identificar las mejores prácticas de la experiencia japonesa, y creo que este es el apoyo esencialmente “a la japonesa” que necesitamos.

Despejar campos de minas con el conocimiento japonés

Según un informe de febrero de 2024 del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, la invasión rusa puede haber colocado minas terrestres en casi 156.000 kilómetros cuadrados de nuestra tierra, más de una cuarta parte de la superficie total del país. Los conocimientos japoneses ayudarán a retirarlas.

Japón lleva muchos años trabajando en la retirada de minas terrestres en Camboya y ha acumulado allí una experiencia considerable. Un tercio del equipamiento que se utiliza ahora para retirar minas en Ucrania procede de Japón. Miembros de las Fuerzas Especiales ucranianas han viajado varias veces a Camboya y Japón para entrenarse bajo la supervisión de los especialistas japoneses. Desde el suministro de equipos hasta la minuciosa instrucción en su uso, Japón es ahora un líder mundial en las labores de desminado.

Primero debemos limpiar de minas nuestras ciudades destruidas antes de empezar a reconstruirlas. Solo entonces podrán los ciudadanos regresar a sus hogares. El pueblo ucraniano alberga grandes esperanzas en la contribución de Japón a esos esfuerzos. Esa es otra forma de apoyo al estilo japonés.



(© Shiwa Kōji)

Apoyo inquebrantable

Hay informes de que las naciones europeas más cercanas a Ucrania están perdiendo interés en nuestro país. Por otro lado, Japón —a 8.000 kilómetros de distancia— está experimentando lo contrario. A medida que la guerra se alarga más y más, las naciones occidentales empiezan a quejarse de “fatiga de apoyo” mientras que Japón sigue profundamente interesado en lo que ocurre en Ucrania.

A medida que avanzan las conversaciones entre nuestras naciones a diversos niveles, desde el nacional y parlamentario hasta el sector privado, puedo atestiguar que este fenómeno de fatiga por el apoyo no aparece por ninguna parte. Todavía hay japoneses vivos que recuerdan que fue la antigua Unión Soviética la que rompió el tratado de no agresión con Japón e invadió territorios de este país. Entienden de verdad lo que está ocurriendo hoy en Ucrania.

Los acontecimientos en Europa tienen un efecto directo sobre Asia Oriental y Japón. Del mismo modo, si estallara una guerra en Asia Oriental, tendría un efecto sobre Europa. El año pasado, Rusia y Corea del Norte firmaron el Tratado Norcoreano-Ruso de Asociación Estratégica Integral, en la práctica una alianza militar, y hemos visto cómo Corea del Norte ya se está sumando a la guerra en Ucrania.



(© Shiwa Kōji)

El ex primer ministro Kishida Fumio afirmó: “La Ucrania de hoy puede ser la Asia Oriental de mañana”. Si la invasión de Ucrania tiene éxito, Rusia podría intentar lo mismo en otros lugares de Asia. La armada rusa llevó a cabo simulacros tácticos a gran escala con fuerzas chinas el año pasado, y estos simulacros son cada vez más frecuentes. ¿Qué significado podría tener esto? ¿Y cómo actuará en el futuro Corea del Norte, que ahora es un Estado nuclear? La situación en Ucrania está directamente ligada a la seguridad en Asia Oriental. Para evitar otra una “Ucrania en Asia Oriental”, Kiev y Tokio deben seguir reforzando su cooperación.

(Publicado originalmente en japonés a partir de una entrevista realizada por Vyacheslav Onyshchenko y Sumii Kyōsuke de Nippon.com. Traducido al español desde la versión en inglés. Fotografía del encabezado © Shiwa Kōji).