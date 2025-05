Chiikawa, un personaje que en tan solo cuatro años alcanzó fama mundial

Chiikawa, obra de gran popularidad en nuestros días, comenzó su andadura como manga publicado en la red social Twitter (ahora X). Sus personajes tiernos, llenos de humor negro, han conseguido atrapar el corazón de niños y adultos por todo el mundo. En este artículo analizamos el secreto de su popularidad.

Todo comenzó con una publicación en Twitter

Chiikawa es la abreviatura de nanka chiisakute kawaii yatsu (una criatura chiquita y bonita). Se trata de un personaje animal con una altura de dos cabezas que aparecía en un manga homónimo que el artista Nagano comenzó a publicar en Twitter en 2017 para reflejar sus deseos de vivir en un mundo diferente, pequeño y hermoso. En enero de 2020 creó una cuenta exclusiva para publicarla.

Aproximadamente a partir de 2011 muchos ilustradores japoneses comenzaron a publicar sus personajes o sus obras de manga en las redes sociales. A la par de que se extendía a gran velocidad el uso de servicios de publicaciones y mensajes en internet tales como Line, Twitter o Pixiv, aumentó el número de personajes yurukyara. El establecimiento del servicio Line Creators Stamps en mayo de 2014, según el cual los autores recibían el 50 % de las ventas de sus estampillas digitales, provocó que cada vez más artistas publicaran sus ilustraciones en ese formato, y surgió una nueva “economía de creadores”(*1).

El personaje Gudetama, creado por Sanrio en 2013, es un excelente ejemplo de cómo se aprovechó esta expansión del mercado. Gracias a esa nueva modalidad de subir y compartir publicaciones entre los seguidores en redes sociales, este personaje gozó de una gran popularidad entre 2014 y 2018. Como se puede comprobar en el siguiente gráfico, Gudetama había alcanzado un millón de seguidores en su cuenta oficial de X en enero de 2018. En 2020, al inicio del periodo de confinamiento de la pandemia del coronavirus, los autores comenzaron a trasladar una mayor parte de su actividad al área digital, lo que dio un nuevo impulso al negocio de estampillas de Line. En 2021 las ventas de las mismas habían alcanzado una cifra récord de 100.000 millones de yenes, y los ingresos promedio de los diez creadores más populares ascendían a 1.180 millones de yenes. A pesar de que 154 artistas tenían ingresos que superaban los 100 millones de yenes, menos del 0,01 % de los 3.900.000 creadores registrados obtenían lo suficiente para mantenerse.

Nagano, el mejor pintor y poeta de su generación

En el reñido mundo de los creadores de estampillas digitales, Nagano ya era un autor famoso. Había creado varios personajes populares tales como Jibun tsukkomi kuma, Pagu san, Burikko usagi, Kimochi iroiro panda o Santaku neko, y había ocupado varias veces el primer lugar en la clasificación de los artistas más exitosos de Line. Cuando comenzó a publicar Chiikawa, en su cuenta personal ya contaba con 330.000 seguidores.

¿Cómo es que un personaje que no deja de ser una simple ilustración pudo superar en popularidad a obras de animación y videojuegos en cuya producción y publicidad se había invertido una gran cantidad de recursos? El punto en común de las obras de Nagano es su espíritu de caricatura, como las que suelen aparecer en medios de comunicación, principalmente en los periódicos. Una publicación titulada Neko to kyōson (Conviviendo con gatos) va acompañada por frases como “Sorezore ga jiyū ni ugoki mawari, shikai ni chirachira to hairu, nantaru shiawase” (Se mueven libremente, entran en el campo de visión de vez en cuando, qué felicidad). La publicación titulada Aisu manjū (Pastelillo manjū helado) reza “Muchimuchi shita banira bubun to necchiri toshita anko” (Una parte de vainilla masticable, y frijoles dulces pegajosos), una frase que despertó la imaginación de muchos lectores. Es como si sus ilustraciones vinieran acompañadas por haikus.

Nagano posee el ingenio necesario para concentrar en una sola viñeta de manga la felicidad que se siente en un momento cualquiera de la vida cotidiana. En el mundo de Chiikawa se habla de cómo sobreviven los personajes. Aparecen en repetidas ocasiones sus comidas, trabajos, su forma de dormir y se muestra cómo estos pequeños seres vulnerables se acompañan unos a otros, y se aferran a destellos de felicidad. La obra se ha convertido también en un medio para alentar a los adultos que se enfrentan a veces a una cruda realidad. El secreto que ha permitido que muchas personas se identifiquen con Chiikawa reside en que las ilustraciones no se limitan simplemente a una fantasía relajada y soñadora.

De un medio alternativo a uno principal

En julio de 2020 Nagano puso a la venta calcomanías digitales de Chiikawa en Line. En marzo de 2021 la empresa eligió las estampillas más destacadas considerando el número de descargas, la frecuencia de uso y la popularidad de cada una, y Chiikawa resultó ser el personaje más valioso de la clasificación.



Imagen del comunicado de prensa del restaurante Chiikawa Restaurant inaugurado en Ikebukuro, Tokio.

Para aprovechar al máximo las circunstancias, Nagano se asoció con la empresa Spiralcute, productora de artículos licenciados de personajes. También abrió una tienda oficial en línea para lanzarse de lleno a la venta de dichos productos. En abril de 2022 comenzó además a emitirse una animación dentro del programa matutino de televisión Mezamashi Terebi de la cadena Fuji Television, por lo que se puede decir que se ha establecido una “hegemonía de Chiikawa”. Como otra muestra más de este fenómeno se halla el crecimiento exponencial del número de seguidores de la cuenta oficial de Chiikawa en X.

2020: de 10.000 a 400.000 seguidores.

2021: de 400.000 a 800.000.

2022: de 800.000 a 1.700.000.

2023: de 1.700.000 a 2.800.000.

Durante cuatro años el número de seguidores de Chiikawa en X se duplicó anualmente y, para fines de 2023 era uno de los personajes más populares de la plataforma, al nivel de cuentas como las de Kimetsu no yaiba (con 2.940.000 seguidores en X), Pokémon (2.340.000) o One Piece (2.060.000). En abril de 2025 tiene cerca de 4.000.000 de seguidores, lo que demuestra que se ha convertido en un personaje tremendamente popular a escala nacional.

Me gustaría recalcar que Chiikawa no es un personaje salido de un cómic o una obra de animación. Su origen se remonta a una serie de publicaciones casi diarias de cuatro viñetas en Twitter. Desde la perspectiva de los medios de comunicación tradicionales, internet y las redes sociales no son más que medios alternativos; sin embargo fueron medios amateurs como Nico Nico Douga, YouTube o TikTok los que revolucionaron el mundo de esos creadores que luchan con tesón por destacar, medios que en años recientes se han convertido en el campo de batalla de estos artistas. Chiikawa es un contenido muy representativo de este movimiento.

Chiikawa, nacido en un medio alternativo, ha ganado prestigiosos premios otorgados por profesionales. En 2022 ganó el SNS Ryūkōgo Taishō (premio a las palabras de moda en redes sociales), en 2022 y 2024 el Nihon Kyarakutā Taishō (premio a los personajes de Japón) y en 2024 el Nihon Mangaka Kyōkaishō Taishō (premio de la asociación de manga de Japón). No es exageración decir que se coló en los medios principales desde uno alternativo.

China, punto de partida de su popularidad internacional

Chiikawa, el personaje más popular en Japón, pese a su nombre (una criatura chiquita y bonita), está levantando una enorme esfera económica. En marzo de 2024 comenzó la venta de productos a gran escala fuera de Japón.

China fue el primer lugar donde Chiikawa se popularizó fuera de Japón. Allí se empezaron a vender productos oficiales, pero también piratas. Para hacer frente a esta situación la empresa Spiralcute se alió con un importante fabricante chino, que desarrolló la marca Minido, para abrir la primera tienda oficial temporal en la ciudad de Shanghái en 29 de marzo de 2024. Las ventas en los primeros tres días alcanzaron los 8.000.000 yuanes. En algunos momentos, la fila de clientes alcanzó las 7.000 personas, y la policía tuvo que prohibir que esperaran fuera de la tienda. El entusiasmo continuó en Pekín y Hong Kong, poco después llegó a Taiwán, Malasia y Corea del Sur, y posteriormente a Nueva York y Las Vegas, donde las tiendas también gozaron de gran éxito.

En China, Chiikawa fue uno de los 10 productos con mayores ganancias como propiedad intelectual en 2024. Gracias a ello obtuvo el Premio de Propiedad Intelectual de primera clase 2024 que otorga Miniso, y que también ganaron en su día algunos personajes de Harry Potter o Disney. El Chiikawa de Japón se convirtió en el Chiikawa del mundo.

Adentrándose en nuevos territorios: un juego para smartphones

El punto fuerte de Chiikawa es su continuidad. En los primeros tres años desde la primera aparición de Chiikawa en X solo hubo unos 200 días sin publicación nueva. Se subía contenido de este personaje casi a diario, además de estar presente en una serie de animación emitida por televisión. Por si fuera poco, los productos en colaboración con su imagen inundan muchos eventos, por lo que casi imposible no verlo en las calles.



Productos de Chiikawa en colaboración con las Grandes Ligas de Béisbol durante la celebración del partido de apertura en Tokio. Tokyo Sky Tree Town, 7 de marzo de 2025. (Kazuki Oishi / Sipa USA via Reuters Connect)

La historia y mundo muy definidos de Chiikawa, su frecuente actualización, su alta visibilidad… todos son elementos fundamentales en el desarrollo éxito de este personaje.

Además es un fenómeno transmedia, algo que en Japón se conoce como media mix. En marzo de 2025 se lanzó al mercado un juego para smartphone, Chiikawa Poketto (conocido coloquialmente como Chiipoke). Durante la primera semana alcanzó cerca de 3.000.000 de descargas. Chiikawa ha pasado por las redes sociales, la animación y la mercadotecnia, hasta llegar a los juegos para smartphone; ¿qué nuevos territorios conquistará ahora?

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: tienda temporal de Chiikawa en Shanghái, China - Shinkasha/Kyodo Images, 9 de marzo de 2024.)