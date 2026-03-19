Thatcher y Takaichi: dos primeras ministras, dos modelos de liderazgo conservador

Takaichi Sanae ha declarado en múltiples ocasiones su admiración por Margaret Thatcher. ¿Qué une a estas dos líderes conservadoras? ¿Y qué las separa en cuanto a estilo de Gobierno? Daisuke Ikemoto, autor del libro Thatcher, analiza los paralelismos y las diferencias entre el thatcherismo y el momento político actual.

Nacido en Tokio en 1974. Graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio. Doctor en Ciencias Políticas por la Facultad de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. Tras desempeñarse como profesor asistente en la Universidad de Estudios Extranjeros de Kansai y posteriormente como profesor asociado en la Universidad Meiji Gakuin, desde 2017 es profesor en esta misma universidad. Es especialista en historia de las relaciones internacionales europeas y en política británica. Es coautor de Ōshū tōgōshi (“Historia de la integración europea”, Minerva Shobō) y de EU seijiron (“Política de la Unión Europea”, Yūhikaku), entre otras obras.

Once años y medio al frente del Gobierno británico

ENTREVISTADOR La publicación de su obra tuvo lugar en octubre de 2025. Coincidió con la llegada de Takaichi Sanae al cargo de primera ministra.

IKEMOTO DAISUKE Fue pura casualidad. Como Margaret Thatcher nació el 13 de octubre de 1925, habíamos previsto publicar el libro en septiembre para hacerlo coincidir con el centenario de su nacimiento, pero no pudimos cumplir ese calendario y finalmente salió a la venta el 21 de octubre. Y precisamente ese mismo día, Takaichi fue elegida primera ministra.

Margaret Thatcher (1925-2013) Primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del Reino Unido. Nació en el norte de Inglaterra. En 1975 fue elegida líder del Partido Conservador del Reino Unido. Desde la oposición, se convirtió en primera ministra tras la victoria en las elecciones generales de mayo de 1979. Permaneció en el cargo hasta noviembre de 1990, es decir, once años y medio, el período más largo en la historia política británica contemporánea. Puso en práctica una política económica neoliberal conocida como “Thatcherismo”, así como una diplomacia firme frente a la Unión Soviética, contribuyendo al final de la Guerra Fría. Su apodo era la “Dama de Hierro”.

Once años y medio en el poder en Reino Unido

ENTREVISTADOR Estamos atravesando un período en el que el orden internacional experimenta transformaciones quizá aún más profundas que al final de la Guerra Fría.

IKEMOTO En efecto. Da la impresión de que aquello a lo que Margaret Thatcher contribuyó a dar forma se está desmoronando ante nuestros ojos. A través de su trayectoria, es posible comprender tanto qué es lo que hoy está empezando a resquebrajarse como reflexionar sobre lo que significa “construir un nuevo orden”.

ENTREVISTADOR Resulta sorprendente comprobar que las políticas de Thatcher provocaban una fuerte oposición incluso dentro de su propio Gabinete.

IKEMOTO Durante la primera mitad de su mandato, las tensiones se centraban principalmente en la conducción de la política económica; a partir de la mitad de su Gobierno, la lucha por su sucesión se intensificó. En el Reino Unido es habitual que un cambio de poder se produzca tras una derrota electoral del partido gobernante. Sin embargo, la prolongada permanencia de Thatcher en el cargo de primera ministra fue inesperada. Es probable que algunos pesos pesados del Partido Conservador del Reino Unido pensaran, teniendo en cuenta su edad, que si no lograban apartarla en ese momento su turno nunca llegaría. Geoffrey Howe, que fue canciller de Hacienda y posteriormente ministro de Asuntos Exteriores, probablemente lamentó durante mucho tiempo no haberse presentado a la elección interna que llevó a Thatcher a la dirección del partido, al considerar que, según su lógica, él mismo debería haberse convertido en primer ministro.

Un origen social no aristocrático como punto en común

ENTREVISTADOR Takaichi Sanae ha declarado en varias ocasiones su admiración por Margaret Thatcher. ¿Qué puntos en común ve entre ambas?

IKEMOTO A menudo me piden que las compare, pero Thatcher ejerció el poder durante once años, mientras que la primera ministra Takaichi acaba de asumir el cargo; por lo tanto, la comparación sigue siendo delicada. Dicho esto, ambas tienen en común haber llegado a la cima defendiendo una línea conservadora clara. En un principio, la expresión “Dama de Hierro” era un apodo despectivo acuñado por los medios de la Unión Soviética. Sin embargo, Thatcher supo darle la vuelta al ataque: si la Unión Soviética la calificaba así, significaba que era alguien en quien se podía confiar, y ella misma empezó a presentarse como la “Dama de Hierro”. Es un aspecto interesante de su personalidad. Con todo, una vez convertida en primera ministra, no se limitó a mantener una línea dura exclusiva. Muy pronto logró entenderse con Mijaíl Gorbachov, último secretario general del Partido Comunista soviético, contribuyendo al final de la Guerra Fría. El ex primer ministro japonés Abe Shinzō, por quien la señora Takaichi dice sentir respeto, también tomó a partir de su segundo mandato decisiones que no necesariamente contaban con el apoyo unánime de sus partidarios, como la conclusión del acuerdo sobre las “mujeres de solaz” con Corea del Sur o la mayor aceptación de trabajadores extranjeros. Queda por ver si Takaichi seguirá un camino comparable. La fuerza de Abe residía también en el hecho de que no tenía a su derecha un rival realmente poderoso. Sin embargo, aunque el Partido Liberal Democrático de Japón ganó las elecciones, el Sanseitō (formación conservadora situada a la derecha del PLD) también ha avanzado. Si Takaichi se desplaza demasiado hacia el centro, parte de su electorado podría inclinarse hacia ese partido. Es posible, por tanto, que no disponga de un margen de maniobra tan amplio como el que tenía Abe.

ENTREVISTADOR Thatcher era hija de un tendero y la primera ministra Takaichi procede de una familia de asalariados. ¿Se refleja este origen social común en su estilo político?

IKEMOTO Thatcher poseía una notable capacidad de autopromoción. Supo remodelar su imagen en función de los tiempos. Al principio se esforzó por adoptar el inglés de las clases altas para integrarse en ese ambiente. Su matrimonio con un hombre adinerado hizo además que fuera percibida como una mujer “arribista”. Sin embargo, en vísperas de la elección interna de 1975 para la dirección del Partido Conservador del Reino Unido comenzó a destacar su trayectoria como mujer hecha a sí misma. Volvió a una forma de hablar más popular y, una vez convertida en primera ministra, incluso habría trabajado su voz para hacerla más grave. En sus primeras apariciones televisivas estaba tan tensa que algunos, incluso dentro del propio Partido Conservador, pensaban que no estaba hecha para la televisión. Sin embargo, se entrenó con enorme dedicación para poder imponerse en los debates, tanto en el Parlamento como en los platós. Era una auténtica trabajadora, animada por un constante espíritu de esfuerzo.



El profesor Ikemoto Daisuke durante una entrevista el 13 de febrero de 2026. (Fotografía de Kawamoto Seiya)

¿También el “trabajar, trabajar y trabajar” de la primera ministra Takaichi?

ENTREVISTADOR Cuando la primera ministra Takaichi dice “trabajar, trabajar y trabajar…”, ¿está imitando a Thatcher?

IKEMOTO No lo sé. Me gustaría preguntárselo directamente. Pero es una interpretación posible. También le gustan los trajes azules, por ejemplo. No parece una simple coincidencia. Se dice que Margaret Thatcher podía arreglárselas durmiendo solo unas tres horas desde que era joven.

ENTREVISTADOR Entonces era una persona muy trabajadora.

IKEMOTO Si se observan los documentos oficiales relacionados con Thatcher que se han hecho públicos en el Reino Unido, llama la atención la gran cantidad de anotaciones escritas por ella misma. En los documentos de política que le entregaban desde la administración, los secretarios marcaban con rotulador las partes importantes. Pero luego Thatcher volvía a subrayar con su propio bolígrafo las secciones que ella consideraba relevantes y añadía comentarios. Probablemente respondía a las directrices de los ministerios cuando no le convencían. Es decir, leía detenidamente los documentos que recibía y elaboraba sus propias ideas. Además, parece que no tenía muchas personas de plena confianza a su alrededor. En los medios británicos de la época se decía a menudo que Thatcher era muy obstinada, pero al leer los documentos uno tiene la impresión de que esa es solo la mitad de la historia; creo que también hubo ocasiones en que los ministros varones no prestaban demasiada atención a lo que ella decía.

ENTREVISTADOR ¿Otra similitud podría ser que no se consideraba feminista o que no hacía demasiado hincapié en la cuestión femenina?

IKEMOTO Creo que es cierto que no enfatizaba el hecho de ser mujer. Thatcher rara vez decía que era la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra; su postura era que, fueran hombres o mujeres, quienes tuvieran capacidad debían ascender. El Partido Conservador del Reino Unido tenía además la imagen de ser un “partido de la ley y el orden”, y contaba con muchas votantes de mayor edad, por lo que parece que se evitaba poner demasiado en primer plano la promoción social de las mujeres.

ENTREVISTADOR Se ha señalado que Thatcher corrigió el rumbo del “consenso de posguerra” británico. Si lo aplicamos a la política japonesa, ¿a qué estaría desafiando la primera ministra Takaichi?

IKEMOTO En el caso de la primera ministra Takaichi Sanae, probablemente lo principal sea la seguridad nacional. Por ejemplo, el aumento del gasto en defensa o la exportación de armas. No sabemos si se lanzará a la reforma constitucional, pero si ella quisiera desafiar la política japonesa de posguerra, quizá sería más en ese terreno que en el económico.

La línea del “gobierno pequeño” y “una política fiscal expansiva y responsable”

ENTREVISTADOR Ahora quisiera preguntarle por las diferencias.

IKEMOTO Cuando gobernaba Thatcher, el mundo entero sufría inflación tras la Segunda crisis del petróleo. En el Reino Unido la situación era especialmente grave, por lo que ella trató de contener la inflación reduciendo el déficit fiscal y endureciendo la política monetaria, aun a costa de que aumentara el desempleo. En cambio, no puede decirse que la política monetaria de la primera ministra Takaichi sea particularmente dura. Más que intentar reprimir la inflación en sí misma, da la impresión de que busca medidas paliativas para que la población pueda arreglárselas incluso con inflación. También en política fiscal hay diferencias: al defender unas “política fiscal expansiva y responsable”, Takaichi se aparta del enfoque de Thatcher.

ENTREVISTADOR Es decir, Thatcher seguía la línea de un “gobierno pequeño”.

IKEMOTO En esencia, sí. Thatcher suele verse como una precursora de las reformas estructurales, la desregulación y las privatizaciones, algo parecido a las llamadas “reformas de Koizumi” (en referencia a las políticas del anterior primer ministro Koizumi Jun’ichirō). Pero en realidad también provocó un boom inmobiliario: durante los once años de su Gobierno, el precio de la vivienda se triplicó con creces. Promovió la propiedad de la vivienda, introdujo desgravaciones fiscales para hipotecas y trató de satisfacer a la población mediante el aumento del valor de activos como los inmuebles o las acciones. En ese sentido, también hay aspectos de su política económica que anticipan lo que más tarde sería el Abenomics. La primera ministra Takaichi quizá esté más cerca de Abenomics, pero tampoco se puede decir que ambas posturas sean totalmente incompatibles. Es posible que la política monetaria tenga que ir orientándose gradualmente hacia el endurecimiento.

ENTREVISTADOR ¿El hecho de que Thatcher fomentara la propiedad de la vivienda estaba relacionado con la idea de la responsabilidad individual?

IKEMOTO Desde su visión conservadora, lo ideal era que las personas tuvieran vivienda propia; por el contrario, depender de viviendas públicas proporcionadas por el Estado no era algo positivo. También había una razón partidista: quienes vivían en viviendas públicas constituían una base de apoyo del partido rival, el Partido Laborista del Reino Unido. Sin embargo, hoy en día mucha gente está cansada de esa insistencia en la responsabilidad individual. Creo que eso crea un terreno propicio para el populismo, en el que se culpa a los inmigrantes o se desplaza la responsabilidad hacia factores externos.

Entrevistador: Koga Kō, director ejecutivo de nippon.com

Imagen del encabezado: la primera ministra Takaichi Sanae (izquierda), fotografía de febrero de 2026 (Jiji), y la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, fotografía de 1988 (AFP/Jiji).

(Traducido al español del original en japonés.)