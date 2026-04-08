Cómo surge la xenofobia: las declaraciones de los políticos y las políticas de inmigración

¿Qué consecuencias tiene para la sociedad el endurecimiento de las políticas de inmigración y el hecho de que los políticos se expresen de forma negativa sobre los extranjeros? Igarashi Akira, profesor experto en discriminación y xenofobia hacia inmigrantes y extranjeros, analiza la situación actual.

Rápidos cambios en torno a los extranjeros

A partir de las elecciones a la Cámara Alta de julio de 2025, el entorno que rodea a los extranjeros en Japón se ha venido deteriorando rápidamente. Durante la campaña electoral, la cuestión de los extranjeros se convirtió en un tema de debate, y resultaron elegidos candidatos que defendían argumentos sobre los extranjeros carentes de fundamento. El representante del Partido Sanseitō, Kamiya Sōhei, por ejemplo, declaró durante la campaña para dichas elecciones: “Los extranjeros que no consiguen trabajo acaban huyendo por ahí, y forman grupos que cometen hurtos y otros delitos graves”(*1). El partido de Kamiya aumentó considerablemente su número de escaños.

Influidos por el auge del Sanseitō, entre otros factores, los principales partidos políticos, incluido el Partido Liberal Democrático, fueron endureciendo sucesivamente sus posturas en materia de política de extranjería. De hecho, el debate sobre las políticas relativas a los extranjeros se intensificó rápidamente, y se propusieron medidas como el endurecimiento de los requisitos para obtener la residencia permanente y la nacionalidad, así como el endurecimiento de los criterios para la concesión del permiso de residencia de tipo “gestión y administración”. En enero de 2026, justo antes de las elecciones a la Cámara de Representantes, el Gobierno aprobó la “estrategia integral para la aceptación de extranjeros y la convivencia dentro de un orden”, que incluían la detención de los inmigrantes ilegales y los extranjeros que incumplen las normas, así como la prevención de actos ilícitos. También se está debatiendo la adquisición de terrenos por parte de extranjeros.

Los estudios existentes ya han puesto de manifiesto que las declaraciones de estos políticos y las políticas del Gobierno pueden, de forma indirecta, avivar la xenofobia entre la población.

Declaraciones de políticos que fomentan la xenofobia

¿Por qué aumenta la xenofobia? Uno de los conceptos clave que definen la xenofobia es el de la amenaza colectiva(*2). Esa amenaza consiste en que, al formarse la percepción de que los valiosos recursos del grupo propio (en este caso, los japoneses) se ven amenazados por los extranjeros, se generan sentimientos negativos hacia el otro grupo.

A esto se refieren percepciones como “los extranjeros hacen un uso excesivo de los servicios sociales”, o “el aumento de la población extranjera está provocando un incremento de la delincuencia”. Estas percepciones no siempre reflejan la realidad. Diversos estudios han demostrado, por ejemplo, que no existe una relación entre el aumento de la población extranjera y la frecuencia de los delitos(*3). Aun así, la percepción de una amenaza colectiva por parte de los extranjeros provoca un aumento de los sentimientos xenófobos. El impacto de la percepción de amenaza colectiva en la xenofobia también se ha observado en Japón, por lo que puede considerarse uno de los puntos clave a la hora de abordar el tema de la xenofobia.

Las declaraciones de los políticos ejercen una gran influencia a la hora de avivar el miedo colectivo. De hecho, estudios anteriores han revelado que, tras las críticas directas del presidente estadounidense Donald Trump, en las que tildó a los mexicanos de delincuentes, la actitud de los estadounidenses hacia los inmigrantes empeoró, aunque fue solo durante un breve periodo de tiempo(*4). En Europa se observa una tendencia similar: se ha comprobado que, cuando los políticos de los principales partidos muestran negatividad hacia la cultura de los inmigrantes musulmanes, la población adopta una actitud más negativa hacia ellos(*5).

Estos estudios demuestran que el mero hecho de que los políticos hagan comentarios negativos sobre los extranjeros fomenta actitudes xenófobas en la sociedad. Apenas hay quien frene las declaraciones de los políticos: estas reciben amplia cobertura en los medios de comunicación y los ciudadanos tienden a aceptarlas(*6). Como resultado, se puede afirmar que se están despertando sentimientos xenófobos entre la población.

En Japón, tal y como se ha mencionado anteriormente, durante las elecciones a la Cámara Alta de 2025, algunos candidatos y dirigentes de partidos políticos repitieron declaraciones infundadas sobre los extranjeros; además, en la posterior elección a la presidencia del Partido Liberal Democrático, la candidata Takaichi Sanae, que resultó elegida primera ministra, criticó los “modales turísticos” de los extranjeros, alegando que estaban maltratando a los ciervos de Nara, lo que puso de manifiesto las declaraciones negativas de los políticos hacia los extranjeros. Aunque el autor de ciertas declaraciones no albergue sentimientos negativos hacia los extranjeros, es perfectamente posible que tales comentarios despierten un sentimiento xenófobo entre su audiencia.

La discriminación latente en las políticas

Los políticos, por el contrario, lanzan en ocasiones mensajes en los que advierten que no se debe impulsar la política de extranjería con una actitud xenófoba. En su discurso sobre la política del Gobierno de febrero de 2026, la primera ministra Takaichi afirmó: “Para el bien de la gran mayoría de los extranjeros que respetan las normas y pagan sus impuestos y cotizaciones a la seguridad social mientras permanecen o residen en el país, actuaremos con firmeza ante las conductas problemáticas, a fin de que nuestro país no caiga en la xenofobia”(*7). Asimismo, la ministra de Seguridad Económica, Onoda Kimi, declaró en una reunión del Partido Liberal Democrático sobre la política de extranjería: “Es necesario que el Gobierno actúe con firmeza, marcando una clara línea divisoria con la xenofobia”(*8).

Esto transmite el mensaje de que los sentimientos xenófobos no son el motivo que subyace a las políticas que imponen fuertes restricciones a los extranjeros. Independientemente de cuáles sean sus verdaderas intenciones, parece que estas declaraciones se hacen teniendo en cuenta la norma actual según la cual no es deseable manifestar fuertes prejuicios hacia los extranjeros.

Sin embargo, el hecho de que no haya sentimientos xenófobos de fondo no significa que esa política no sea discriminatoria o que no fomente la discriminación o la xenofobia en la sociedad. Existen varios tipos de discriminación, y aquella basada en actitudes o sentimientos xenófobos se denomina “discriminación basada en las preferencias”. Esto se ajusta probablemente a la concepción general de la discriminación: tratar de forma injusta a los extranjeros (o a los grupos que son objeto de discriminación) debido a sentimientos negativos hacia ellos. Podría interpretarse que esa declaración sobre marcar una línea divisoria con la xenofobia refleja el entendimiento de que debe evitarse este tipo de discriminación basada en las preferencias.

Sin embargo, la discriminación no se limita a esta idea: también existe la “discriminación estadística”, la cual no va acompañada de actitudes xenófobas, sino que consiste en predecir el comportamiento futuro de un individuo basándose en las tendencias medias del grupo al que pertenece.

En el ámbito de la contratación, por ejemplo, decidir no contratar a una candidata por considerar que probablemente se acogerá a un permiso parental o de maternidad en el futuro constituye una discriminación estadística. El hecho de que esa persona vaya a acogerse o no a dicho permiso es irrelevante, ya que la decisión se basa en las tendencias del grupo al que pertenece, por lo que puede calificarse de discriminación.

La tendencia general a la que se hace referencia aquí puede ser objetivamente correcta en algunos casos, pero en otros puede ser subjetiva y no reflejar la tendencia real.

Por ejemplo, se ha explicado que el Gobierno elevó en octubre de 2025 los requisitos de capital para obtener el permiso de residencia de la categoría “gestión y administración” de 5 millones a 30 millones de yenes con el fin de impedir la inmigración irregular de algunos extranjeros a Japón. Sin embargo, imponer una restricción que podría considerarse injusta de manera generalizada a todos los extranjeros con ese objetivo constituye una discriminación estadística.

Si el problema radica en algunos casos de irregularidades, basta con abordar únicamente esa parte; juzgar de manera generalizada en función de las características de un grupo constituye una forma de discriminación. La aplicación de este tipo de políticas lleva a tratar a todas las personas de nacionalidad extranjera como si fueran un colectivo que comete irregularidades. Aunque no haya sentimientos xenófobos detrás de ello ni se pretenda fomentar un ambiente social xenófobo sí que pueden llegar a darse políticas discriminatorias, por lo que conviene actuar con cautela si se quiere tener en cuenta sus consecuencias sociales.

Las consecuencias de la política de inmigración

¿Cuáles son las consecuencias que tienen para la sociedad las políticas que restringen la libertad de los extranjeros? Además de los estudios sobre los efectos económicos negativos derivados de la disminución de la mano de obra extranjera(*9), existen otros que abordan el aumento de los sentimientos xenófobos y la discriminación en el conjunto de la sociedad.

Quiero presentar ahora un estudio realizado en Francia(*10). En 2004 se prohibió en las escuelas públicas de dicho país que las mujeres musulmanas llevaran el hiyab para cubrirse el cabello (y más concretamente, que lucieran símbolos o vestimentas religiosas en lugares públicos). Tras la aplicación de esta política, el rendimiento académico de las alumnas musulmanas empeoró en comparación con el de sus compañeras no musulmanas, y la tasa de graduación en la enseñanza secundaria también disminuyó.

Es muy probable también que estas mujeres sufran problemas de desempleo tras graduarse, y el porcentaje de las que siguen viviendo con sus padres también suele ser elevado. Se considera que detrás de estos resultados desfavorables se encuentra el aumento de las experiencias de discriminación. De hecho, tras la introducción de esa política, las mujeres musulmanas se vieron más expuestas a la discriminación en Francia. Una de las interpretaciones que se han planteado es que, al prohibir el hiyab, se atribuyó una imagen negativa a las mujeres musulmanas asociadas a él, lo que facilitó que fueran consideradas gente a la que “se puede” discriminar.

Aunque haya quien afirme que estos problemas solo se observan en el extranjero, cuando en 2017 la gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, anunció su decisión de no enviar un mensaje de condolencia a la ceremonia en memoria de los coreanos que fueron masacrados tras el Gran Terremoto de Kantō, aumentó el número de retuits de comentarios de odio en las redes sociales y también se incrementó el número de usuarios que publicaban ese tipo de comentarios(*11). El mensaje que transmiten las políticas sobre el trato que se da a los afectados, aunque sea secundario, no puede ignorarse, ya que puede hacer que la opinión pública se torne xenófoba. Los políticos deberían ser más conscientes de este punto.

Es de temer que la xenofobia siga aumentando en Japón debido al incremento de declaraciones y políticas injustas hacia los extranjeros que no se ajustan a la realidad. Al igual que ocurrió en las elecciones a la Cámara Alta, en las que el Sanseitō, que abogaba por un endurecimiento de las políticas hacia los extranjeros, logró un gran avance, es posible que estas políticas y declaraciones no susciten una gran reacción pública, ya que se dirigen contra minorías.

Es por eso precisamente por lo que hay que seguir rechazando la discriminación y la xenofobia, independientemente de las intenciones de quienes las expresen o propongan.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Pixta.)