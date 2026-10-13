Diferencias geográficas en la tasa de fecundidad en Japón: más alta en el oeste y más baja en el este

La tasa de natalidad es más baja en las regiones de Hokkaidō y Tōhoku, en el noreste, que en la de Kyūshū, en el suroeste. ¿A qué se debe? Analizar esta cuestión puede ayudarnos a comprender los problemas demográficos de Japón.

Una brecha que comenzó a abrirse en 2005

Según cifras aproximadas de estadísticas demográficas del Ministerio de Trabajo, Salud y Bienestar de Japón, la tasa de fecundidad total (el número total de hijos que nacen de cada mujer en su vida fértil) bajó 0,01 puntos con respecto al año anterior, para colocarse en 1,14, la cifra más baja en la historia.

Por prefecturas, el valor más bajo se registró en Tokio, con 0,96. Se trata del tercer año consecutivo por debajo del umbral del 1. Se considera que la principal razón reside en el gran número de mujeres solteras que llegan de otras regiones para trabajar o estudiar. Incluso si no se consideran factores particulares de las grandes metrópolis es evidente que la tasa de fecundidad total es menor en el este (Miyagi y Hokkaidō con 1,00; Akita con 1,05) y mayor en el oeste (Okinawa con 1,52, Miyazaki con 1,46, Nagasaki con 1,42 y Kumamoto con 1,40, entre otras). Expresando los datos con un promedio simple, mientras que la cifra para Hokkaidō y Tōhoku es de 1,08, en Kyūshū es de 1,34, lo cual revela una amplia diferencia.

Esta tendencia es, sin embargo, relativamente reciente.

En 1975 y 2000 la tasa de fecundidad total para las regiones de Hokkaidō y Tōhoku era de 1,98 y 1,48, mientras que para Kyūshū era de 2,01 y 1,55, respectivamente; es decir, que no había una diferencia notable. En Hokkaidō y Tōhoku, durante la recuperación de la tasa de fecundidad total de Japón, que comenzó a hacerse evidente a partir de 2005, el aumento fue bastante bajo, y durante la fase de contracción a partir de 2017 la caída se acentuó aún más, con lo que la brecha entre este y oeste se acrecentó.

Muchos investigadores se han dado a la tarea de analizar las razones, pero no han encontrado nada decisivo.

En el presente artículo se analizan los posibles factores que están ocasionando las diferencias en la tasa de fecundidad total de Hokkaidō y Tōhoku, con una disminución notable, y Kyūshū, que se mantiene relativamente alta, y se estudian las direcciones que deberían tomar medidas futuras contra el descenso de la natalidad.

Desglose de factores que influyen en el cambio del número de nacimientos

A partir de datos del Censo Nacional y otras estadísticas demográficas de 1990 a 2020 se analizaron los factores que influyen en la variación del número de nacimientos en Hokkaidō y Tōhoku, y, por otra parte, Kyūshū.

Para ese estudio, se dividió la variación del número de nacimientos en tres factores: el demográfico, el asociado a la proporción de mujeres casadas y el asociado a la tasa de fecundidad entre las mujeres casadas.

En Japón, la proporción de niños nacidos fuera del matrimonio es relativamente baja en comparación con otros países, y se mantiene en torno al 2,5 %. Ya que la mayoría de los niños nacen de mujeres casadas, la tasa de fecundidad total es prácticamente igual a la proporción de mujeres casadas multiplicada por la tasa de natalidad de estas.

El análisis revela que existen puntos en común en las tendencias de ambas regiones. Hasta 2005, el factor principal del descenso en los nacimientos era el asociado a la proporción de mujeres casadas, pero a partir de 2010 el factor demográfico pasó a ser el primero. Por otra parte, el factor asociado a la tasa de fecundidad entre las mujeres casadas, que hasta 2015 había contribuido al aumento del número de nacimientos, en 2020 pasó a ser negativo.

Sin embargo, un análisis más detallado nos muestra que el factor asociado a la proporción de mujeres casadas tuvo una influencia mucho mayor en el número de nacimientos a partir de 2010 en Hokkaidō-Tōhoku que en Kyūshū, lo que significa que el descenso en la tasa de mujeres casadas fue notable.

En cuanto al factor de la tasa de fecundidad entre las mujeres casadas, que en 2020 se convirtió en un elemento negativo de presión para ambas regiones, se observa que en Hokkaidō y Tōhoku la oscilación fue más marcada y tuvo un mayor impacto a la baja. Ya que la combinación de ambos factores equivale a la variación de la tasa de fecundidad total, cabe considerar que la fuerte disminución de la tasa de fecundidad en Hokkaidō y Tōhoku es resultado de la baja de ambos factores. En Kyūshū, por otro lado, el efecto a la baja de ambos factores sobre el número de nacimientos fue reducido, y cerca del 80 % de la disminución del número de nacimientos se puede explicar por la reducción de la población en edad fértil.

Para entender las razones de estos cambios analizaremos por separado el factor asociado a la proporción de mujeres casadas y el factor asociado a la tasa de fecundidad entre las mujeres casadas.

Las mujeres continúan sus estudios y posponen el matrimonio

Es de sobra conocido que una de las causas de la baja natalidad es el hecho de que cada vez más personas permanecen solteras o postergan el matrimonio. Los casamientos a edades más avanzadas, así como el mayor acceso de las mujeres a la educación superior se hallan estrechamente relacionados. Es posible que, de seguir esta tendencia, las mujeres contraigan matrimonio a edades aún más avanzadas.

En el siguiente gráfico se puede observar la relación entre, por un lado, la tasa de acceso de las mujeres a programas universitarios de cuatro años y, por otro, la de mujeres de 25 años ya casadas, por prefecturas, en 2000 y 2020. Los resultados revelan que la decisión de casarse a una edad temprana puede explicarse casi por completo con la tasa de acceso a la educación universitaria. Las cifras de todas las prefecturas en ambos años se desplazan hacia abajo y a la derecha a lo largo de una línea casi recta. En otras palabras, a medida que aumenta la tasa de acceso a la universidad disminuye la proporción de la tasa de mujeres casadas a los 25 años.

Al comparar los promedios anuales ponderados de la tasa de acceso a la universidad por parte de las mujeres en Hokkaidō-Tōhoku y Kyūshū se puede observar que en 2000 dicha tasa era, en Hokkaidō-Tōhoku, notablemente más baja que en Kyūshū, pero en la actualidad la brecha es prácticamente imperceptible.

Dicho de otro modo, en fechas recientes la tasa de acceso femenino a la universidad ha aumentado rápidamente en las regiones de Hokkaidō y Tōhoku, lo que ha provocado una disminución en la tasa de mujeres casadas entre las generaciones más jóvenes. Se prevé también que la tasa de mujeres que ingresan a la universidad siga aumentando en zonas rurales, por lo que resulta necesario examinar posibles medidas para hacer frente a la baja natalidad que se adapten a estos cambios sociales.

Factores que influyen en la tasa de fecundidad de las mujeres casadas

Al comparar las tasas de fecundidad de las mujeres casadas por edad en Hokkaidō- Tōhoku y Kyūshū en 2000 y 2020 se observa que en ambos años, y en todos los grupos de edad, la tasa en Hokkaidō-Tōhoku constituía entre un 80 % y un 90 % de la de Kyūshū, una tendencia que no ha cambiado en los últimos veinte años.

Es posible considerar, pues, que la baja tasa de fecundidad entre las mujeres casadas de Hokkaidō-Tōhoku resulta más notoria en los últimos años en comparación con la de Kyūshū. Anteriormente pasaba desapercibida debido a la baja tasa de acceso a la educación universitaria de las mujeres y a los matrimonios a edades más tempranas. Ahora, no obstante, se hace evidente debido al aumento del número de mujeres con acceso a la universidad que postergan el matrimonio.

¿A qué se debe, entonces, la baja tasa de fecundidad de las mujeres casadas en Hokkaidō y Tōhoku? Se han analizado posibles correlaciones entre la tasa de fecundidad de mujeres casadas por prefecturas y diversas variables, tales como el nivel de ingresos, entre otros factores económicos, la participación de las mujeres en la sociedad, la educación y la composición y condiciones de las familias, así como el estrés, además de otros aspectos de la vida cotidiana, y la disponibilidad de guarderías, pero ninguna ha demostrado poseer una relación clara con el descenso demográfico.

Y sin embargo, existe la posibilidad de que la diferencia entre hombres y mujeres en la percepción de los estereotipos sobre la división de los roles de género esté provocando la baja fecundidad que experimentan las mujeres casadas de Hokkaidō-Tōhoku. Para estudiar esto utilizaremos datos de la Encuesta sobre la participación de las mujeres y la igualdad de género regional de 2024, realizada por la Oficina del Gabinete.

La encuesta preguntaba sobre la prevalencia de nueve tipos de estereotipos sobre la división de los roles de género en las regiones de origen o residencia actual de los encuestados. Los resultados se agruparon por sexo y región.

Con respecto al estereotipo “las tareas domésticas, de crianza y cuidados corresponden a las mujeres”, el porcentaje de mujeres que respondió afirmativamente se situó en torno al 30 % en todas las regiones, con mínimas diferencias entre ellas. Sin embargo, en el caso de los hombres el porcentaje fue inferior al de las mujeres en todas las regiones, aunque la variación entre regiones es evidente. Las cifras fueron particularmente bajas entre los hombres de Hokkaidō-Tōhoku, lo que revela una gran diferencia con respecto a la percepción de las mujeres.

Se observa una tendencia similar con respecto al estereotipo “las mujeres deben trabajar menos tras el nacimiento de un hijo”: cuanto mayor sea la brecha de percepción por sexos más baja tiende a ser la tasa de fecundidad de las mujeres.

Los resultados implican que en aquellas regiones donde los hombres no son conscientes de la existencia de “estereotipos sobre la división de los roles de género” y donde la brecha de percepción entre sexos es mayor, resulta más difícil que las parejas lleguen a un acuerdo sobre tener hijos o más hijos, lo que reduciría la tasa de fecundidad de las mujeres casadas.

Sin embargo, dado que este estudio carece de información por prefecturas y no es posible rastrear la evolución temporal, la relación con la tasa de fecundidad entre mujeres casadas no va más allá de una hipótesis por el momento y es necesario llevar a cabo nuevas investigaciones.

No obstante, los estereotipos sobre la división de los roles de género no solo afectan la tasa de fecundidad de las mujeres casadas; también hacen que las mujeres abandonen sus regiones. Para fomentar que permanezcan en ellas se considera importante eliminar estos estereotipos y, en especial, hacer que los hombres sean más conscientes de su existencia.

Material de referencia (en japonés)

Yawata Kazuo, 2023, Jitsu wa “ikumen” no ōi tochi ha shussei ritsu ga hikui…Nihon no shussei ritsu ga “seikōtōtei” to naru hontō no riyū (“En realidad, las regiones con padres comprometidos en la crianza tienen una tasa de natalidad baja - La verdadera razón por la que la tasa de natalidad de Japón es más alta en el oeste y más baja en el este”), President Online, 28 de mayo de 2023.

Jitsu wa “ikumen” no ōi tochi ha shussei ritsu ga hikui…Nihon no shussei ritsu ga “seikōtōtei” to naru hontō no riyū (“En realidad, las regiones con padres comprometidos en la crianza tienen una tasa de natalidad baja - La verdadera razón por la que la tasa de natalidad de Japón es más alta en el oeste y más baja en el este”), President Online, 28 de mayo de 2023. Fujinami Takumi, “Shussei ritsu, seikōtōtei no nazo” wo saguru ichiinn, Hokkaidō-Tōhoku no yūhaigū shussei ritsu no hikusa” (“Explorando el misterio de la tasa de natalidad: más alta en el oeste y más baja en el este. Una de las causas es la baja tasa de fecundidad de las mujeres casadas en Hokkaidō y Tōhoku”), View Point 2025-013, julio de 2025.

(Imagen del encabezado: Pixta.)