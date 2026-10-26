Japón apuesta por una ciberdefensa proactiva: entrevista con Taira Masaaki

Japón, al igual que otros países, se esfuerza por seguir el ritmo de las crecientes oportunidades y riesgos que plantea la inteligencia artificial. El exresponsable de ciberseguridad en el Gobierno, Taira Masaaki, analiza la respuesta de su país, incluida una nueva legislación pionera, en una entrevista con Takenaka Harukata.

Miembro de la Cámara de Representantes y presidente de la Sede de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del Partido Liberal Democrático. Nació en Tokio en 1967. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Waseda. Dirigió el negocio familiar de comercio mayorista de frutas y verduras antes de dedicarse a la política. Fue elegido para la Cámara de Representantes por primera vez en 2005 y reelegido posteriormente en siete ocasiones. Ha ejercido como ministro de Transformación Digital y ministro de Estado a cargo de la ciberseguridad.

La IA, eje centra de la seguridad nacional

TAKENAKA HARUKATA El Gobierno de Estados Unidos causó una gran conmoción en todo el mundo el pasado mes de junio cuando ordenó temporalmente a la empresa de inteligencia artificial Anthropic suspender el acceso global a sus modelos de IA recién lanzados, Fable 5 y Mythos 5, alegando riesgos para la seguridad nacional. El rápido desarrollo de la IA está suscitando preocupación por la aparición de ciberataques cada vez más sofisticados, al mismo tiempo que desempeña un papel cada vez más vital en nuestra seguridad nacional, desde el análisis de imágenes por satélite hasta simulaciones militares.

TAIRA MASAAKI Si un bloqueo interrumpe los envíos de petróleo que pasan por el estrecho de Ormuz, los países importadores de crudo todavía pueden resistir unos meses. Pero si el Gobierno estadounidense ordena desconectar Fable 5, el acceso se interrumpe de inmediato. Los modelos de IA de vanguardia se están convirtiendo en un pilar vital de la seguridad nacional. Este es el mundo en el que vivimos ahora, y debemos averiguar cómo diversificar el riesgo y garantizar nuestra autonomía ante esta realidad.

TAKENAKA Teniendo presente el objetivo de la autonomía, hay quienes instan a Japón a aspirar a una “IA soberana”, desarrollando nuestros propios modelos autóctonos en lugar de depender de sistemas extranjeros. Por otra parte, el Libro blanco sobre IA 2.0 del Partido Liberal Democrático, publicado el pasado mes de mayo, sostiene que Japón debería centrarse en sus puntos fuertes en lugar de intentar construir un sistema de IA totalmente autóctono desde la base. Como vicepresidente del equipo de proyecto que elaboró esas recomendaciones, ¿podría explicar su punto de vista con mayor detalle?

TAIRA La idea de una IA autóctona, de fabricación japonesa, resulta muy atractiva en el terreno político. Sin embargo, analicemos qué compone los sistemas de IA que funcionan en la práctica. Requieren semiconductores muy avanzados, como unidades de procesamiento gráfico y unidades centrales de procesamiento, que a su vez precisan de metales raros y tierras raras. Necesitan centros de datos, servicios de computación en la nube, modelos fundacionales, aplicaciones, etcétera. Por tanto, debemos reflexionar con objetividad sobre lo que implicaría realmente un modelo de IA puramente nacional.

Con esto en mente, un punto en el que hemos hecho hincapié es la necesidad de asignar recursos para evitar que otros países se hagan con el control de nuestros cuellos de botella. A quienes dicen “hagámoslo todo en el plano nacional”, nos gustaría transmitirles el mensaje de que es una cuestión que exige una reflexión más detenida. Otro punto que queremos subrayar es que las empresas japonesas casi no tienen posibilidades de ganar en una batalla cara a cara contra modelos fundacionales gigantescos como Gemini, de Google.

No obstante, existen otras vías a través de las cuales Japón puede hacerse indispensable y desarrollar tecnología propia de importancia crítica para la seguridad nacional. En lugar de centrarnos en los LLM (grandes modelos de lenguaje), proponemos la estrategia de canalizar nuestros recursos —públicos y privados en estrecha colaboración— hacia el desarrollo de modelos fundacionales VLA (visión-lenguaje-acción) para sustentar el tipo de tecnología de IA física necesaria para aplicaciones como robots, drones y vehículos autónomos. Otro ámbito prometedor es la IA vertical: modelos especializados en campos como la medicina que utilizan datos recopilados en tiempo real mediante sensores, a diferencia de la información publicada previamente en internet. Estas son áreas que sacan partido a las fortalezas de Japón.



Taira Masaaki, antiguo ministro de ciberseguridad. (© nippon.com)

En pos de un Palantir “Made in Japan”

TAIRA En cuanto a la política de defensa, tenemos que tomar algunas decisiones sobre nuestro uso de Palantir(*1). Nuestra postura es que Japón no tiene más remedio que utilizarlo, dado que nuestros acuerdos de seguridad con Estados Unidos contemplan operaciones militares conjuntas. Pero no creemos que sea una buena idea que Japón dependa exclusivamente de Palantir. Por eso hemos recomendado desarrollar una especie de Palantir de fabricación japonesa que se acerque lo más posible a una “IA soberana”. Se trata de una IA diseñada específicamente para el sector de la seguridad, por lo que no es lo mismo que desarrollar un LLM masivo y de propósito general.

En los ámbitos de la seguridad nacional y la inteligencia, seguimos muy comprometidos con el desarrollo de una IA de fabricación japonesa. Marcamos una distinción al respecto. No vamos a dar la batalla en áreas donde no tengamos perspectivas de ganar, pero tenemos a nuestra disposición varias vías para dominar ciertos nichos, y ahí es donde queremos centrar nuestros esfuerzos.

El dilema de la “paradoja inversa de la información” ha atraído mucha atención últimamente. La idea radica en que, mientras los clientes pagan cuantiosas tarifas por el uso de IA generativa de propósito general, la información que pueden introducir está limitada por razones de seguridad. Al mismo tiempo, los clientes comparten sus propios datos cada vez que utilizan el modelo. Esto parece una situación insostenible. Por tanto, en lugar de utilizar modelos de IA de vanguardia y de propósito general para todo, empezaremos a ver una división del trabajo entre esos LLM de uso general y alternativas más especializadas, como modelos adaptados al ámbito nacional y aquellos que pueden utilizarse en entornos cerrados. Si la demanda de IA vertical orientada a campos especializados crece, ese es un ámbito donde Japón puede aspirar a competir.

En materia de defensa, Australia encargó recientemente varios buques de guerra a Japón, y también hemos recibido consultas de Nueva Zelanda y Filipinas. A la luz de esta tendencia, me parece que sin duda habrá demanda internacional de un Palantir de fabricación japonesa que sea seguro y no filtre datos, incluso si algunas de sus especificaciones de gama alta son un poco menos avanzadas.

Colaboración con las empresas emergentes

TAKENAKA La guerra de drones ha cobrado un protagonismo central en zonas de conflicto como Ucrania e Irán. Los drones equipados con capacidades de IA, incluido el reconocimiento de imágenes, pueden incluso pilotarse solos y atacar sus objetivos de forma autónoma en caso de que se interfieran las señales de radio. ¿Cómo podría Japón utilizar la IA para desarrollar su propio armamento innovador?

TAIRA No sé lo suficiente sobre tecnología armamentística como para responder a esa pregunta en detalle. Pero puedo decirle que el ministro de Defensa, Koizumi [Shinjirō], está promoviendo activamente la adopción de drones y robots autónomos, al tiempo que facilita alianzas con empresas emergentes privadas de IA.

Hasta ahora, únicamente las grandes corporaciones han hecho negocios directamente con el Ministerio de Defensa; las empresas más pequeñas y las startups participaban exclusivamente en calidad de subcontratistas. Pero según tengo entendido, el ministro de Defensa Koizumi está trabajando arduamente para crear un ecosistema en el que las empresas más pequeñas y las startups puedan debatir sus ideas innovadoras directamente con el Ministerio de Defensa.



Taira Masaaki (a la izquierda) y Takenaka Harukata, presidente del Comité de Planificación Editorial de nippon.com. (© nippon.com)

Un cambio radical en la ciberdefensa

TAKENAKA En mayo de 2025, como ministro de Estado a cargo de la ciberseguridad, usted promulgó la Ley para el Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta Cibernética, que estableció un giro estratégico hacia la ciberdefensa activa. ¿Podría explicarnos los antecedentes?

TAIRA La guerra en Ucrania ha implicado intensas batallas en el ciberespacio. Al parecer, antes de iniciar su invasión en 2022, Rusia se había infiltrado sigilosamente en el servidor de los ferrocarriles ucranianos con el fin de tomar el control del sistema en el momento que considerara oportuno. Gracias al apoyo técnico de Gran Bretaña y Estados Unidos, la incursión se descubrió y neutralizó de forma preventiva. Esa respuesta proactiva permitió que los refugiados procedentes de Ucrania pudieran huir en tren hacia los países vecinos cuando comenzaron las hostilidades.

En 2023, Japón sufrió un ciberataque que paralizó la logística en el puerto de Nagoya. Al principio pensamos que se trataba de un ataque de ransomware, pero investigaciones posteriores indicaron que fue obra de piratas informáticos al servicio de una potencia extranjera. Desde entonces se han producido todo tipo de ataques: contra aerolíneas, entidades financieras, etcétera. La nueva ley permite a la policía o a las Fuerzas de Autodefensa identificar y neutralizar los servidores que representen una amenaza antes de que el ataque se lleve a cabo.

Esto supuso un desafío legislativo, dadas las leyes de privacidad vigentes en Japón. El contenido real de las comunicaciones sigue estando fuera del alcance. En su lugar, la nueva ciberdefensa se centra en órdenes generadas por máquinas y otros metadatos para conocer la naturaleza del remitente y del servidor. La comparación de dichos metadatos con fragmentos de comunicaciones de grupos conocidos de piratas informáticos, incluida la información facilitada por países socios, puede aportar pistas sobre si la actividad es sospechosa o no.

Supongamos que intentamos defender de ciberataques el servidor crítico de una compañía eléctrica. Si se detectan datos sospechosos de máquinas en el servidor de la empresa eléctrica y descubrimos indicios de manipulación, la policía o las Fuerzas de Autodefensa pueden acceder al servidor malicioso, sin importar en qué lugar del mundo se encuentre, y modificar la configuración o eliminar programas para neutralizar su capacidad de lanzar un ciberataque.

Un ejercicio legítimo del poder policial

TAKENAKA ¿Podríamos decir entonces que la nueva ley permite a Japón, en la práctica, lanzar un ciberataque preventivo en caso de que exista una amenaza inminente para infraestructuras críticas como centrales eléctricas, aeropuertos o ferrocarriles? ¿Se considera eso un ejercicio legítimo del poder policial bajo la legislación vigente?

TAIRA No consideramos dicha respuesta como un ataque preventivo. Además, no conlleva el uso de la fuerza.

La técnica de infiltrarse sigilosamente en un sistema de infraestructura crítica para tomar el control en un momento posterior se denomina ataque living off the land (LotL), y va camino de convertirse en una estratagema habitual. Nos enfrentamos a una crisis cibernética que no podemos aspirar a controlar si nos aferramos al antiguo enfoque de actuar únicamente después de que se haya producido un incidente. A menos que neutralicemos al autor tan pronto como se detecten indicios de una amenaza, las consecuencias podrían ser devastadoras. Por tanto, consideramos esto como un ejercicio legítimo del poder policial.

TAKENAKA Cabría pensar que una respuesta de ese tipo requeriría conocimientos tecnológicos bastante avanzados. ¿Hasta qué punto están equipadas la policía y las Fuerzas de Autodefensa en este momento?

TAIRA Todavía estamos en la fase de desarrollar nuestras capacidades, por lo que colaboraremos estrechamente con nuestros socios en materia de seguridad, otros países afines y empresas tecnológicas privadas.

Un punto importante que cabe destacar es que ya somos capaces, por nuestros propios medios, de identificar y analizar datos de máquinas en comunicaciones que transitan por Japón en ruta de un país extranjero a otro. Eso tiene un gran valor para nuestros socios de seguridad. Japón es el principal nodo de conectividad de Asia Oriental, lo que nos sitúa en una posición estratégica desde el punto de vista de la recopilación de inteligencia regional. La alianza de seguridad Five Eyes, formada por EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, utiliza precisamente este tipo de comunicaciones digitales y, geográficamente hablando, Japón se encuentra en una ubicación idónea para complementar su cobertura. En este contexto también, el giro de Japón hacia una postura de ciberdefensa activa tiene importantes implicaciones para la seguridad global.

(Publicado originalmente en japonés a partir de una entrevista realizada el 3 de agosto de 2026. Imagen del encabezado: el ministro de Defensa, Koizumi Shinjirō, a la izquierda, inspeccionando una fábrica de drones industriales en Nagoya, el 20 de mayo de 2026. © Kyōdō.)