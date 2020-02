Los jóvenes japoneses: sin sueños ni esperanzas de cambiar la sociedad

Japón, a pesar de ser un país con riqueza, seguridad y buen nivel educativo, no ha logrado que sus jóvenes tengan esperanzas a futuro.

La Fundación Nippon realizó una encuesta a 9.000 jóvenes de 18 años en nueve países del mundo. De acuerdo con los resultados, menos del 10 % de los jóvenes de Japón piensa que el país va a mejorar y ni siquiera el 20 % siente que tiene el poder de cambiar el país o la sociedad. Esto revela que, a pesar de ser la tercera potencia económica del mundo, los jóvenes japoneses no tienen esperanzas ni deseos de cambiar la sociedad.

La baja esperanza que tienen los jóvenes de que las cosas mejoren en sus países es una tendencia en países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, todos miembros del G7. Sin embargo, la cifra de Japón es especialmente desoladora. En el extremo opuesto está China, donde el 96,2 % de los jóvenes contestó que confían en que haya una mejoría y tan solo el 0,1 % cree que las cosas empeorarán.

Con respecto a si existe algún problema social que quisieran resolver, tan solo el 46,4 % de los jóvenes japoneses contestó afirmativamente, el resultado más bajo de la encuesta. No tienen esperanzas de que la situación mejore, pero tampoco creen que existan asuntos que resolver. ¿Es esto una muestra de desinterés o solo un reflejo de que los jóvenes japoneses han sido demasiado afortunados?

Muy por detrás de otros países, con menos del 20 % de respuestas afirmativas, los jóvenes japoneses también fueron quienes menos expresaron tener la fortaleza para poder cambiar el país o la sociedad. Por delante de Japón quedó Corea de Sur, donde menos del 40 % de los jóvenes dijo que podría cambiar la sociedad. Los jóvenes japoneses también son quienes menos hablan sobre los problemas de la sociedad con las personas que les rodean.

Esto se debe a que ni siquiera el 30 % de los jóvenes japoneses de 18 años se considera adulto, y menos de la mitad siente que es un miembro responsable dentro de la sociedad.

Aunque tengan poca conciencia social, si al menos tienen sueños, los jóvenes podrían vivir con una actitud positiva. Sin embargo, Japón también quedó en el fondo de la clasificación en esta área. Fue el único país en el que el porcentaje de jóvenes que dijo tener sueños para el futuro no superó el 80 %.

Estos jóvenes pertenecen a la generación que, se dice, vivirá 100 años. Una vida muy larga para quienes no tienen sueños ni esperanzas. Quizá deberíamos preguntarle a la sociedad japonesa y no solo a los jóvenes por qué no pueden tener sueños.

Foto de encabezado: PIXTA.