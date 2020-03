Los jóvenes japoneses de 18 años no tienen una postura clara sobre el cambio climático

En septiembre de 2019 la joven activista ambiental Greta Thunberg declaró en una cumbre sobre cambio climático de la ONU que “no permitirá una traición a las generaciones futuras”. En contraste, una encuesta de la Fundación Nippon sugiere que los jóvenes japoneses no tienen clara su postura al respecto.

Los desastres provocados por tifones y lluvias torrenciales son cada vez más graves y el aumento de la temperatura del agua marina ha ocasionado efectos negativos en los recursos marinos. Estas son algunas de las consecuencias que ha traído el calentamiento global, un tema que aparece casi a diario en los medios de comunicación. En una encuesta sobre el cambio climático que la Fundación Nippon realizó entre jóvenes japoneses de 18 años, el 67 % contestó que sabía de los riesgos del calentamiento global, mientras que uno de cada tres, es decir, el 33 %, afirmó que los desconocía.

Cuando se les preguntó su opinión sobre el hecho de que Japón sea el quinto país del mundo en la generación de dióxido de carbono, el 68,8 % de los jóvenes dijo que es necesario reducir las emisiones y el 12,9 %, que es algo necesario para el funcionamiento de la sociedad. El 80 % de quienes contestaron que conocían los riesgos del calentamiento global dijo que el país debería reducir la generación de dióxido de carbono. En cambio, entre quienes aseguraron no conocer los riesgos el 46,1 % afirmó que se deberían reducir las emisiones y el 41,5 % contestó que no sabía.

En consonancia con el Acuerdo de Paris sobre políticas para hacer frente al calentamiento global, Japón se puso el objetivo de reducir un 26 % la generación de gases de efecto invernadero para 2030 respecto a los niveles de 2013. Con respecto a este objetivo se les preguntó a los jóvenes si creían que esto era suficiente en comparación con otros países. El 47,6 %, casi la mitad, contestó que no lo sabía. De quienes dijeron que desconocían los riesgos, el 75,4 % contestó que no tenía una opinión clara.

Con respecto a su opinión sobre la retirada del presidente estadounidense Donald Trump del Acuerdo de París, el 75,8 % de quienes contestaron que desconocían los riesgos dijo que no tenía ninguna opinión.

La tendencia general entre aquellos que contestaron que no conocían los riesgos del calentamiento global es la ausencia de una opinión clara sobre la cuestión.

En septiembre de 2019, durante una cumbre sobre el cambio climático de la ONU, la activista ambiental Greta Thunberg abogó por un movimiento contra el calentamiento global que animó a jóvenes de muchos países a hacer huelgas por el clima. Con respecto a esto, solo el 29,6 % dijo que compartía el sentimiento y el 52,9 % que no tenía una opinión. Entre quienes dijeron que desconocían los riesgos, en concreto, fueron pocos los que aseguraron tener una opinión específica. El 14,8 % dijo que estaba de acuerdo y el 11,8 % que no estaba de acuerdo. La mayoría, el 72,5 %, dijo que no tenía una postura.

En una pregunta abierta sobre la necesidad de crear medidas para hacer frente al calentamiento global, los jóvenes dieron respuestas tales como que era necesario el esfuerzo de cada persona, que cada uno tiene que ser consciente de que el asunto tiene una relación consigo o que hay que intentar, en la medida de nuestras posibilidades, hacer lo que esté en nuestras manos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Estos datos sugieren que, más que una revolución social, los jóvenes japoneses de 18 años prefieren tomar acciones en la vida cotidiana.

Fotografía del encabezado: Greta Thunberg en una rueda de prensa en la COP25 de la ONU el 9 de diciembre de 2019. (Jiji)