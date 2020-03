Noveno aniversario del Gran Terremoto del Este de Japón: las zonas afectadas hoy

El 11 de marzo se cumplen nueve años del Gran Terremoto del Este de Japón de 2011. Recopilamos algunos datos sobre el estado de los trabajos de reconstrucción y la situación actual de Fukushima.

El número de evacuados se reduce hasta los 48.000

Los datos de la Agencia para la Reconstrucción indican que en el último año el número de personas desplazadas tras el Gran Terremoto del Este de Japón se redujo en 6.000. A 10 de febrero de 2020, no obstante, todavía quedaban 48.000 evacuados. Se completaron unas 30.000 viviendas públicas para los afectados por el desastre, lo cual representa el 99 % del plan. En la ciudad de Ishinomaki, en la prefectura de Miyagi gravemente dañada por el tsunami, la última familia que vivía en un alojamiento temporal prefabricado lo dejó en enero de 2020.

En el pasado año se produjeron unas 38 muertes causadas de forma indirecta por el desastre, las llamadas “muertes relacionadas con el desastre” entre las que se incluyen los suicidios y el deterioro de la salud derivado del cambio en el entorno vital.

2019 2020 Fallecidos en el desastre 15.897 15.899 Datos de la Agencia Nacional de Policía a 10 de diciembre de 2019. Desaparecidos 2.534 2.529 Datos de la Agencia Nacional de Policía a 10 de diciembre de 2019. Muertes relacionadas con el desastre 3.701 3.739 Datos de la Agencia para la Reconstrucción a finales de septiembre de 2019. Refugiados Unos 54.000 Unos 48.000 Datos de la Agencia para la Reconstrucción de enero de 2020.

La línea Jōban volverá a estar totalmente operativa

Según la Agencia para la Reconstrucción, a finales del año fiscal 2018, los proyectos relacionados con el desarrollo urbano, como la reconstrucción de casas en áreas afectadas por el desastre, la reubicación colectiva para la prevención de desastres y el reajuste de terrenos habían sido finalizados casi en su totalidad. Para finales del año fiscal 2019, se completó el 99 % del plan para la construcción de medidas costeras, como levantar diques de contención, y se finalizó el 66 % del trabajo. Además, la línea Jōban de la JR, que había quedado inoperativa debido al terremoto y al accidente nuclear, se abrirá por completo el 14 de marzo.

La producción total en el sector manufacturero en las prefecturas enormemente afectadas de Fukushima, Iwate y Miyagi ha vuelto en general a los niveles anteriores al desastre. La Agencia para la Reconstrucción dice que el proyecto de restauración de tierras de cultivo se completará en gran medida a finales de marzo de 2020. La recuperación de la industria pesquera de la prefectura de Fukushima ha sido lenta debido a la mala reputación del accidente de la central nuclear, aunque la reconstrucción de las instalaciones de los puertos pesqueros y otras zonas está progresando.

Industrias

2014 2018 2019 Superficie cultivable recuperada tras el desastre 63 % 89 % 92 % Instalaciones de procesamiento pesquero que han vuelto a su actividad 80 % 95 % 96 %

(Datos de la Agencia para la Reconstrucción de marzo de 2020)

En septiembre de 2019, la Copa Mundial de Rugby se celebró en Japón y un partido de la liga clasificatoria se llevó a cabo en la ciudad de Kamaishi, en la prefectura de Iwate. Su reconstrucción causó una poderosa impresión en todo el mundo.



En el partido de la Copa Mundial de Rugby entre Fiji y Uruguay, los niños de las escuelas primarias locales animan con las banderas nacionales de ambos países. Se celebró el 25 de septiembre de 2019, en el Estadio Nacional de Kamaishi Unosumai, en la ciudad de Kamaishi de la prefectura de Iwate (Jiji Press).

Las órdenes de evacuación en Fukushima están siendo levantadas poco a poco

Entre las zonas afectadas por la fuga de radiación provocada por el accidente nuclear en la central de Fukushima Daiichi, aún siguen siendo zonas designadas de evacuación áreas de los municipios de Futaba, Ōkuma y Namie. El trabajo de desmantelamiento continúa en la central nuclear de Fukushima Daiichi de TEPCO.

Las zonas de evacuación se dividen en tres áreas: el área 1, donde se cree que será complicado que los antiguos residentes vuelvan en cierto tiempo; el área 2, en el que se restringe vivir a los antiguos residentes; y el área 3, en el que se espera que las órdenes de evacuación sean levantadas. Desde abril de 2014 el Gobierno ha venido levantando las órdenes de evacuación paulatinamente en los 11 municipios originales designados tras el desastre, y actualmente solo queda el área 1 mencionada.

Las órdenes de evacuación para algunas áreas de Ōkuma, que tiene una población de unos 10.000 habitantes y donde se encuentra la central de Fukushima Daiichi, se levantaron en abril de 2020, y algunos residentes finalmente regresaron a la parte occidental de la ciudad. En marzo de 2020, las órdenes de evacuación fueron levantadas en algunas áreas de las ciudades de Futaba, Ōkuma y Tomioka, junto con la reapertura total de línea Jōban de la JR.

Según la prefectura de Fukushima, alrededor de 40.000 personas han sido evacuadas hasta febrero de 2020, de las cuales unas 30.000 viven fuera de la prefectura. La descontaminación de casas e instalaciones públicas en la prefectura se ha completado en gran medida, y ha disminuido la dosis de radiación atmosférica.

Tres antiguos directivos de TEPCO absueltos

Con respecto al accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi, el 19 de septiembre de 2019 el juez principal del Tribunal del Distrito de Tokio Nagabuchi Ken’ichi declaró inocentes a tres antiguos directivos de TEPCO, entre ellos el anterior presidente de la junta directiva Katsumata Tsunehisa.

Los abogados que actuaban como fiscales pidieron en diciembre de 2018 penas de cinco años de prisión para todos los acusados al considerar que actuaron negligentemente al no prevenir el accidente nuclear. En cuanto a si se podía prever o no un tsunami gigante, que era el principal tema de discusión, el juez principal Nagabuchi dictaminó que no podían haberlo previsto. Los tres acusados supieron entre 2008 y 2009 que era posible esperar un tsunami de más de 10 metros de altura, y aunque los fiscales afirmaron que “cuando supieron el pronóstico, tenían la obligación de tomar medidas de seguridad” el fallo lo desestimó justificando que “la actuación de los tres acusados no fue irregular”.

Por otra parte, la sala primera del Tribunal de la Corte Suprema falló en octubre de 2019 desestimar las apelaciones por parte del ayuntamiento de Ishinomaki y la prefectura Miyagi, a los que un grupo de familiares de 23 de los alumnos fallecidos en la escuela primaria de Ōkawa durante el tsunami del 11 de marzo de 2011 habían demandado y pedían 2.300 millones de yenes en concepto daños. En la tragedia perdieron la vida 74 menores y 10 miembros del personal del centro. Con esto se confirmó el fallo emitido por el Tribunal Superior de Sendai que había ordenado al ayuntamiento y la prefectura pagar aproximadamente 1.436 millones de yenes por el defecto en el sistema de prevención de desastres de la escuela.

Fotografía del encabezado: un tren preparándose para salir en la estación de Futaba durante una operación de prueba de la reapertura de línea Jōban de la JR. Esta línea de ferrocarril quedó fuera de servicio a causa del Gran Terremoto del Este de Japón y el accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi, operada por TEPCO. Fotografía del 18 de diciembre de 2019, tomada en la ciudad de Futaba de la prefectura de Fukushima.