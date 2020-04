Los japoneses menores de 50 años cuentan con pocos ahorros en el banco

No es saludable obsesionarse con la jubilación desde joven, aunque conservar unos ahorros llegados a los cuarenta años reduce la incertidumbre sobre el futuro.

La Encuesta sobre la percepción sobre el dinero entre las personas de 20 a 49 años realizada por SMBC Consumer Finance recoge que, cuando se preguntó a los encuestados sobre qué cantidad de ahorros tenían en la actualidad, aproximadamente el 20 % de las personas de todas las franjas de edad aseguraron no tener “nada” ahorrado.

En todas las franjas de edad la mayoría de los encuestados respondió “500.000 yenes o menos” (unos 4.700 dólares estadounidenses). En el grupo de 20 a 29 años el porcentaje fue del 46,3 %, en el de 30 a 39 años, del 25,8 % y en el de 40 a 49 años, del 28,0 %. Por otra parte, un 79,9 % de las personas de entre 20 y 29 años, un 59,2 % de las de 30 a 39 años y un 62,0 % de las de 40 a 49 años afirmaron tener 1.000.000 de yenes o menos (grupo en el que se incluyen las categorías “0 yenes”, “500.000 yenes o menos”, “entre 500.000 y 1.000.000 yenes”). La cifra promedio de ahorro en el grupo de 20 a 29 años fue de 530.000 yenes, en el de 30 a 39 años, de 1.830.000 yenes y en el de 40 a 49 años, de 2.020.000 yenes.

En junio de 2019, un informe elaborado por el Consejo de la Agencia de Servicios Financieros de Japón dijo que “solo con la pensión pública faltaban 20 millones de yenes para pasar la vejez” (el ministro de Finanzas Asō Tarō se negó a aceptar dicho informe). No obstante, 20 millones de yenes parece ser una meta muy lejana para el modo de ahorrar actual.

Por otro lado, al preguntar “¿Qué nivel de ingresos anuales del hogar le animarían a pensar en casarse?” el conjunto de los que respondieron las opciones “Me casaría independientemente de los ingresos”, “2 millones de yenes”, “3 millones de yenes” y “4 millones de yenes” fue del 41,0 % en el grupo de 20 a 29 años, del 34,8 % en el de 30 a 39 años, y del 30,0 % en el de 40 a 49 años. No obstante, al incluirse el nivel de los “5 millones de yenes”, el porcentaje del grupo de 20 a 29 años aumentó hasta el 56,0 %, el de 30 a 39 años hasta el 56,8 % y el de 40 a 49 años hasta el 51,0 %

La mayoría de los japoneses no parece pensar en el matrimonio como una opción viable hasta que no alcanza unos ingresos anuales del hogar de 5 millones de yenes. Sin embargo, el 13,9 % de los mayores de 20 años, el 15,2 % de los mayores de 30 años y el 17 % de los mayores de 40 años respondieron que “por mucho dinero que tuviera, no pienso en casarme”.

