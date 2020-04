La población de las prefecturas en 1920 y hoy

Este año se celebran 100 años del primer censo realizado en Japón. En este artículo comprobamos cómo han cambiado las poblaciones de las distintas prefecturas desde 1920.

El censo nacional de Japón tiene lugar cada cinco años. El próximo censo de 2020 se publica un siglo después del primero realizado en el país en 1920. ¿Cómo era Japón hace 100 años? En este artículo comparamos la población de las prefecturas entonces y ahora.

No sorprende que Tokio ocupe el primer puesto de la tabla tanto en 1920 como en 2019. La población de Japón se concentra hoy sobre el Cinturón del Pacífico, desde la prefectura de Ibaraki hasta Fukuoka, y pasando por las ciudades y áreas aledañas de Tokio, Nagoya y Osaka. No obsante, en 1920 la población estaba más repartida. Por aquel entonces, las prefecturas de Tochigi y Gunma en la región de Kantō no estaban entre las 20 más pobladas. Igualmente, la prefectura de Kanagawa, que hoy es la segunda más poblada de Japón, estaba en el puesto 15.º en 1920, por detrás de las prefecturas de Ibaraki y Chiba.

Un área que estaba sorprendentemente poblada en 1920 era la prefectura de Niigata, que ocupaba la 7.ª posición. Niigata era un área próspera que atraía riqueza y nuevos habitantes no solo gracias a su producción de arroz, sino también a que durante el período Edo (1603-1868) era un centro logístico clave y una de las paradas en la ruta marítima Kitamaebune. Durante el período Meiji (1868–1912) llegó a ser la prefectura más poblada de Japón, pero poco después se desplomó en la clasificación demográfica de prefecturas cuando el movimiento de mercancías empezó a realizarse principalmente por tierra en lugar de por mar.

Las prefecturas más pobladas en 1920 y 2019

1920 2019 Tokio 3.699.428 Tokio 13.942.856 Osaka 2.587.847 Kanagawa 9.200.166 Hokkaidō 2.359.183 Osaka 8.823.453 Hyōgo 2.301.799 Aichi 7.552.873 Fukuoka 2.188.249 Saitama 7.337.330 Aichi 2.089.762 Chiba 6.279.026 Niigata 1.776.474 Hyōgo 5.463.609 Nagano 1.562.722 Hokkaidō 5.248.552 Shizuoka 1.550.387 Fukuoka 5.110.113 Hiroshima 1.541.905 Shizuoka 3.639.226 Kagoshima 1.415.582 Ibaraki 2.868.041 Fukushima 1.362.750 Hiroshima 2.807.987 Ibaraki 1.350.400 Kioto 2.583.140 Chiba 1.336.155 Miyagi 2.303.160 Kanagawa 1.323.390 Niigata 2.222.004 Saitama 1.319.533 Nagano 2.049.023 Kioto 1.287.147 Gifu 1.988.931 Kumamoto 1.233.233 Tochigi 1.942.312 Okayama 1.217.698 Gunma 1.937.626 Nagasaki 1.136.182 Okayama 1.891.346

Elaborado por nippon.com a partir de los datos del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones.

