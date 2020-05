El 70 % de los japoneses valora favorablemente a la Familia Imperial

En 2019 Japón inauguró una nueva era imperial, la Reiwa, con la ascensión al trono del Emperador Naruhito. Una encuesta realizada en el otoño de 2019 revela que el 70 % de los japoneses aprobaría a una emperatriz o a emperadores de ascendencia maternal.

El Instituto de Investigación de la Cultura de la Radiodifusión de la NHK realizó en septiembre de 2019 una encuesta telefónica durante dos días antes de la ceremonia de entronización del nuevo Emperador celebrada el 22 de octubre. Se encuestó a un total de 2.790 hombres y mujeres en todo el país, de los cuales respondieron 1.539 personas, el 55,2 %. (Se han redondeado las cifras que se ofrecen a continuación)

En cuanto al interés hacia la Familia Imperial, un 72 % de los encuestados se mostró “muy interesado” y “algo interesado”, mientras que el 27 % se mostró “nada interesado” y “poco interesado”. De los que dijeron estar “mucho” o “algo” interesados, el 67 % fueron hombres y 76 % mujeres, una cifra más alta. En cuanto a la división por grupos de edad, cuanto mayor fue la franja de edad, mayor fue el interés.

En cuanto a la familiaridad, el 71 % de los encuestados dijeron que sentían “mucho afecto” y “bastante afecto”, y el 27 % de los encuestados dijeron que no sentían “mucho afecto” y “nada de afecto”. No hubo diferencias significativas entre los hombres y las mujeres entre los que respondieron que sentían “mucho” y “algo” de afecto. No obstante, al igual que con los datos referidos al interés, el afecto tendía a incrementarse con el aumento de la franja de edad.

En cuanto a permitir que las mujeres se conviertan en emperatrices, el 74 % de los encuestados dijeron estar a favor, superando con creces el número de encuestados que dijeron estar en contra (12 %). El porcentaje más alto de encuestados “a favor” fue del 90 % entre los jóvenes de 18 a 29 años, con todos los grupos de edad superando el 70 %. El número relativamente alto de “en contra” se produjo entre los mayores de 70 años, que representaron el 16 % del total.

Cuando se les preguntó sobre qué significaba un emperador de ascendencia materna, el 52 % de los encuestados dijo que sabía “poco” o “nada” al respecto, y más del 42 % dijo que lo sabía “bien” y “hasta cierto punto”. Por otra parte, el 71 % de los encuestados respondió “a favor” y el 13 % “en contra” respecto a permitir que un hijo de una emperatriz herede el trono (es decir, un emperador de ascendencia materna). Si nos fijamos en los que estaban “familiarizados con ello”, el 29 % respondió “en contra”, el porcentaje más alto comparado con el resto.

La abdicación del Emperador Akihito (hoy Emperador Emérito) en abril de 2019 fue un hecho especial que pudo tener lugar gracias a la Ley de Medidas Especiales para la Ley de la Casa Imperial. Cuando se les preguntó sobre su opinión al respecto, el 64 % de los encuestados respondió que “debían tomar una decisión caso por caso”, mientras que solo el 25 % de los encuestados dijo que “debía institucionalizarse”. Cuando se les preguntó si el sistema imperial necesita ser reformado para asegurar una sucesión estable al trono, la mayoría de los encuestados (54 %) dijo que necesita ser reformado, mientras que el 31 % respondió que no.

Fotografía del encabezado: el Emperador y la Emperatriz saludan a la multitud a lo largo del camino durante el desfile para celebrar su ascenso al trono. 10 de noviembre de 2019, distrito de Minato, Tokio (Jiji Press).