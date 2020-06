Japón ha tenido 10 emperatrices regentes en toda su historia

El debate sobre las futuras sucesiones al Trono del Crisantemo continúa en la era Reiwa. Hoy solo los varones cuyo padre haya sido emperador pueden ascender al trono. No obstante, en el pasado Japón tuvo emperatrices regentes.

Bajo la administración de Koizumi Jun’ichirō, en diciembre de 2004 se estableció la “Conferencia de Expertos sobre la Ley de la Casa Imperial” para debatir sobre el futuro de las sucesiones al Trono del Crisantemo. El problema era que ningún varón había nacido en la Familia Imperial en los últimos 40 años, y la siguiente generación del príncipe heredero (el actual Emperador Naruhito) no tenía un miembro que pudiera ascender al trono. En el informe final, elaborado en noviembre de 2005 tras casi un año de deliberaciones, se proponía una política que permitiera a las mujeres y a sus hijos suceder en el trono. Más tarde, en febrero de 2006, se anunció que la princesa Kiko de Akishino estaba embarazada, y en septiembre de 2006 nació el príncipe Hisahito. Después de todo, la administración de Koizumi archivó la presentación de una propuesta para enmendar la Ley de la Casa Imperial, pero han pasado 14 años, y la generación que sucederá a Hisahito aún plantea una seria incógnita.

La Ley Especial de la Casa Imperial, que fue promulgada en junio de 2017 con el fin de permitir la abdicación del Emperador Emérito Akihito, sugiere al Gobierno que considere la “sucesión estable al Trono Imperial” a través de una resolución incidental. La Ley de la Casa Imperial estipula que “el Trono será ocupado por un varón del linaje paterno”, es decir, sólo los varones cuyo padre sea emperador se convertirán en emperadores. Solo tres miembros de la actual familia imperial son elegibles para suceder al trono: el Príncipe Heredero Akishino (hermano menor del Emperador), el Príncipe Hisahito y el Príncipe Hitachi (tío del Emperador Emérito Akihito).

Si el sistema actual se mantiene y el Príncipe Hisahito asciende al trono en el futuro, no habrá heredero si no tiene un niño. En la resolución incidental se pide que se estudien medidas para asegurar una sucesión estable al trono a la luz de esas circunstancias, y el Gobierno había previsto iniciar las conversaciones después de la ceremonia de proclamación del Príncipe Heredero (Rikkōshi no Rei), que indica al Japón y al mundo que el Príncipe Akishino se ha convertido en el primero en la línea de sucesión al trono. Sin embargo, la ceremonia programada para el 19 de abril de 2020 tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia del nuevo coronavirus, y la consideración de la sucesión al trono permanece en el aire.

En el pasado no existía la restricción de ceñirse únicamente varones de ascendencia paterna, y hubo diez emperatrices regentes. Dos de ellas ascendieron al trono en dos ocasiones cada una. Documentos de la “Conferencia de Expertos sobre la Ley de la Casa Imperial” de la administración de Koizumi de 2005 reflejan cuáles fueron las emperatrices de Japón en la historia. Todas son monarcas cuyo linaje imperial es de ascendencia paterna.

Los 10 reinados de las 8 emperatrices regentes

Sucesión de emperatrices (período de reinado) Linaje imperial de ascendencia paterna Posición antes de la entronización 33.ª Emperatriz Suiko (592-628) 29.º Emperador Kinmei Emperatriz consorte 35.º Emperador Kōgyoku (642-645) ★ 30.º Emperador Bidatsu Emperatriz consorte 37.ª Emperatriz Saimei (655-661) ★ Abuela del emperador 41.ª Emperatriz Jitō (690-697) 38.º Emperador Tenji Emperatriz consorte 43.ª Emperatriz Genmei (707-715) 38.º Emperador Tenji Madre del emperador 44.ª Emperatriz Genshō (715-724) 40.º Emperador Tenmu Princesa Imperial 46.ª Emperatriz Kōken (749-758) ☆ 45.º Emperador Shōmu Princesa Heredera 48.ª Emperatriz Shōtoku (764-770) ☆ Emperatriz emérita 109.ª Emperatriz Meishō (1629-1643) 108.º Emperador Go-Mizunoo Princesa Imperial 117.ª Emperatriz Go-Sakuramachi (1762-1770) 115.º Emperador Sakuramachi Princesa Imperial

Elaborado a partir de los materiales de la “Conferencia de Expertos sobre la Ley de la Casa Imperial”.

El número delante del nombre indica el orden de sucesión. Las que tienen los símbolos ★ y ☆ son la misma persona, las cuales han sido entronizadas dos veces.

La historia de la entronización de las emperatrices se ha resumido sobre la base de los materiales de la conferencia de expertos.

33.ª generación, emperatriz Suiko

Hija del 29.º emperador Kinmei (linaje imperial de ascendencia paterna) y la emperatriz consorte del 30.o emperador Bidatsu.

Las tensiones políticas se intensificaron después del asesinato del 32.º emperador Sushun a manos de un vasallo de Soga no Umako, que ostentaba el poder en la Corte Imperial. Había varios sucesores masculinos potenciales, era difícil organizar la situación teniendo en cuenta también las intenciones del clan Soga. Se cree que el acceso al trono de la emperatriz Suiko, cuya madre era miembro del clan Soga, tenía por objeto mantener una relación de cooperación entre la familia imperial y dicho clan para alcanzar la estabilidad política.

El siguiente emperador fue Jomei, de la 34.ª generación, que era el nieto del emperador Bidatsu.

35.ª generación, emperatriz Kōgyoku

Fue bisnieta del 30.º emperador Bidatsu y la emperatriz consorte del 34.o emperador Jomei.

Después de la muerte de su marido el emperador Jomei, no fue fácil elegir un sucesor de nuevo debido a las intenciones del clan Soga, por lo que ascendió al trono como tal.

El siguiente emperador fue su hermano menor, el 36.º emperador Kōtoku.

37.ª generación, emperatriz Saimei = emperatriz Kōgyoku, dos veces entronizada

Cuando falleció el 36.º emperador Kōtoku, la posición de príncipe heredero la ostentaba el Príncipe Naka-no-Ōe (más tarde, el 38.º emperador Tenji) que era el segundo hijo del emperador Jomei y de la emperatriz Kōgyoku. Por otro lado, al Príncipe Arima, hijo del emperador Kōtoku, se le consideraba una fuerza a tener en cuenta, por lo que al Príncipe Naka-no-Ōe le resultaba difícil ascender al trono inmediatamente. La emperatriz Kōgyoku volvió a ocupar el trono y se convirtió en la emperatriz Saimei.

El siguiente emperador fue el Emperador Tenji.

41.ª generación, emperatriz Jitō

Hija del 38.º emperador Tenji (linaje imperial de ascendencia paterna) y de la emperatriz consorte del 40.º emperador Tenmu.

El Príncipe Kusakabe, hijo que engendró con su esposo el emperador Tenmu, era un sucesor viable, pero el Prince Ōtsu, hijo de otra mujer, también fue considerado un poderoso sucesor. Hubo un conflicto concerniente a los dos en la Corte Imperial, y no fue fácil determinar el sucesor. Más tarde falleció el Príncipe Kusakabe. Su entronización se hizo para que pudiera suceder al trono el Príncipe Karu, hijo del Príncipe Kusakabe (y nieto de la Emperatriz Jitō), ya que era un niño pequeño en ese momento.

El Príncipe Karu se convertiría más tarde, el 42.º emperador Monmu.

43.ª generación, emperatriz Genmei

Hija del 38.º emperador Tenji (linaje imperial de ascendencia paterna) y hermanastra de la 41.ª emperatriz Jitō.

Cuando murió su hijo el 42.º emperador Monmu, el Príncipe imperial Obito (más tarde el 45.º emperador Shōmu), tenía sólo 7 años. Debido a su edad era difícil que ascendiera al trono rápidamente, de modo que fue entronizada como intermediación

La siguiente emperatriz regente fue su hija, la 44.ª emperatriz Genshō

44.ª generación, emperatriz Genshō

Hija de la 43ª emperatriz Genmei, y hermana del 42º emperador Monmu. Sucedió al trono de su madre y se convirtió en la segunda emperatriz regente sucesiva, pero como su padre era príncipe del 40º emperador Tenmu, mantuvo la ascendencia imperial paterna.

Su madre, la emperatriz Genmei, expresó su intención de abdicar por motivos de declive mental y corporal nueve años después de la entronización. Sin embargo, en ese momento, el Príncipe Obito (más tarde el 45º emperador Shōmu) tenía solo 15 años y había mucha oposición contra su entronización.

Las dos emperatrices sucesivas desempeñaron un papel intermediario para que el Príncipe Obito sucediera al trono.

46.ª generación, emperatriz Kōken

Hija del 45.º emperador Shōmu (linaje imperial de ascendencia paterna).

Cuando el hijo del emperador Shōmu (hermano de la emperatriz Kōken) fallece prematuramente, se convierte en la primera princesa heredera y más tarde accede al trono. Es la única princesa heredera en la historia de Japón que ha ascendido al trono desde esa posición.

El siguiente monarca fue el 47.º emperador Junnin, que era el nieto del 40.º emperador Tenmu.

48.ª generación, emperatriz Shōtoku = emperatriz Kōken, dos veces entronizada

Después de la abdicación al 47.º emperador Junnin, el conflicto entre la emperatriz Kōken, que favoreció al monje Dōkyō, y Fujiwara no Nakamaro, que estaba respaldado por el emperador Junnin, se intensificó. Nakamaro causó una rebelión, pero ganó la emperatriz emérita. El emperador Junnin fue destronado y la emperatriz emérita Kōken ascendió al trono de nuevo y se convirtió en la emperatriz Shōtoku.

El siguiente emperador fue el 49.º emperador Kōnin, que fue el nieto del 38.º emperador Tenji.

109.ª generación, emperatriz Meishō

Hija del 108.º emperador Go-Mizunoo (linaje imperial de ascendencia paterna).

Su padre, el emperador Go-Mizunoo, abdicó el trono debido a las fricciones entre el shogunato Tokugawa y la Corte Imperial. Como todos los príncipes del emperador Go-Mizunoo murieron prematuramente, no pudo ser sucedido por un varón de linaje masculino y la hija del emperador, la emperatriz Meishō, ascendió al trono.

Después de la abdicación del emperador Go-Mizunoo, nació el hermano menor de la emperatriz Meishō, el Príncipe Tsuguhito (más tarde 110.º emperador Go-Kōmyō), y esperó a que el Príncipe cumpliera 11 años para abdicar el trono.

117.ª generación, emperatriz Go-Sakuramachi

Hija del 115.º emperador Sakuramachi (linaje imperial de ascendencia paterna).

El Príncipe Heredero Hidehito (más tarde emperador 118.º Go-Momozono) tenía cinco años cuando falleció el 116.º emperador Momozono (hermanastro de la emperatriz Go-Sakuramachi). Como era difícil que el Príncipe accediese al trono inmediatamente, asumió el trono para darle continuidad. Estuvo esperando a que el Príncipe Hidehito cumpliera 13 años para abdicar el trono.

Fotografía del encabezado: Ceremonia de la Ascensión al Trono del Emperador Naruhito (Sokui-go chōken no gi) el 1 de mayo de 2019. La mayoría de los miembros adultos de la familia real en la primera fila son mujeres con vestimenta blanca. (Jiji Press)