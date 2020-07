El 70 % de los montañistas que fallecieron o desaparecieron en 2019 tenían más de 60 años

Los teléfonos inteligentes con funciones de GPS pueden ser de utilidad en caso de emergencia y son un medio eficaz para pedir ayuda. No obstante, hay muchas áreas en las montañas donde no hay cobertura, así que conviene no bajar la guardia.

