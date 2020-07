Las avispas en Japón, más mortíferas que los osos y las serpientes

En Japón, las avispas son la causa más común de muerte ocasionada por criaturas salvajes. El veneno de las avispas en sí no provoca la muerte, pero puede originar síntomas alérgicos graves y un shock anafiláctico.

En esta época del año tenemos muchas oportunidades para ir a la montaña y disfrutar del tiempo de ocio haciendo senderismo, recolectando plantas silvestres y practicando la pesca en los arroyos de montaña, entre otras actividades recreativas. Si le preguntamos a la gente, “¿Con qué animal no querría encontrarse en la montaña?”, probablemente muchos nos responderían que con el oso. Solo con pensar en la idea de ser atacado por un oso gigante de unos 100 kilos con garras afiladas ya resulta aterrador. Según el Ministerio de Medioambiente, el número de muertes por ataque de oso en Japón en los 11 años transcurridos entre 2008 y 2018 fue de 22 personas, con un promedio de 2 muertes al año.

No obstante, hay una criatura que mata más que el oso. Según las estadísticas demográficas del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, en los 11 años comprendidos entre 2008 y 2018 murieron 191 personas a causa de las picaduras de las avispas, con un promedio anual de más de 17 personas. Las avispas son las asesinas más letales de Japón, ya que las muertes causadas por serpientes venenosas y tiburones son incluso menos comunes que las provocadas por los osos.

Los principales tipos de himenópteros que atacan a los humanos son los polistinos y las avispas, pero estas últimas son consideradas particularmente agresivas. El veneno de una avispa es tan escaso que no causa directamente la muerte, pero una picadura puede generar anticuerpos contra el veneno de la avispa, y una segunda picadura puede provocar síntomas alérgicos graves (shock anafiláctico), como una caída repentina de la presión sanguínea, dificultades respiratorias y desorientación que pueden llevar a la muerte en poco tiempo.

La razón de que haya tantas muertes provocadas por las avispas no es que sean realmente más fuertes que los osos, sino por la proximidad de sus hábitats al de los humanos. Para evitar ser picado por las avispas, cuando se encuentre con un nido, no se acerque innecesariamente. Si va a la naturaleza, póngase ropa blanca y un sombrero si tiene el pelo oscuro, ya que las avispas tienden a atacar los objetos negros. Si se topa con una avispa y trata de ahuyentarla con la mano, el insecto liberará feromonas de alarma que pueden atraer en un instante a otras avispas que acudirán enfadadas a defenderla. La mejor manera de protegerse es no correr ni armar escándalo, sino retroceder en silencio lentamente.

Si le pica una avispa, enjuague la herida con agua corriente mientras exprime el veneno, y si la hinchazón y el dolor son intensos, busque atención médica. Esto es especialmente importante en el caso de los avispones.

Fotografía del encabezado: Oso negro asiático (PIXTA), avispa (PAKUTASO).