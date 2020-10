Cerca de un 70 % de los japoneses dice no ocultar secretos a su cónyuge

Por muy enamorado que esté un matrimonio, y aunque afirme que no se esconden nada, cuando se trata del dinero, ¿son realmente igual de sinceros? Una encuesta de la empresa de valores Matsui Securities revela la realidad de las relaciones matrimoniales en lo tocante al dinero.

En una encuentra, la empresa de valores Matsui Securities preguntó “¿qué es lo que oculta a su pareja?” a 400 hombres y mujeres de entre 20 y 39 años que llevaban casados menos de tres años y al mismo número hombres y mujeres de 50 y 69 años que llevaban casados más de 30 años. El 67,4% de los encuestados afirmó no ocultar nada. Este resultado sugiere que casi el 70 % de las personas casadas tiene una relación de confianza sin secretos con su pareja. Pero la realidad puede ser distinta.

A la pregunta “¿Le dice a su pareja cuánto dinero gana?”, el 62,1 % de los encuestados respondió que “dice la cantidad exacta”. Si sumamos el 12,5 % que respondió que “disimula la cantidad” y el 25,4 % que “no lo dice”, más de una de cada tres personas (37,9 %) no comparte la verdad con su pareja. Por sexo, la tendencia más fuerte se observa en las mujeres: el 40,6 % de las encuestadas comparte este dato con sinceridad.

Más de la mitad (53,2 %) de los encuestados no compartían con su pareja la verdad sobre sus ahorros, y el 46,8 % respondió que decían exactamente cuánto habían ahorrado. En particular, el 57,1 % de las mujeres respondieron que no se lo decían a su cónyuge o que le disimulaban la cantidad.

Cuando se les preguntó a los que confesaron que estaban “disimulando la cantidad” cuánto estaban fingiendo, el montante promedio de los que tenían entre 30 y 49 años era de 50.000 yenes por mes en el caso de los ingresos y 500.000 yenes en el caso de los ahorros. La misma de los que tenían entre 50 y 69 años era de 30.000 yenes al mes para los ingresos y un millón de yenes para los ahorros. Algunos de ellos mostraron un gran celo a la hora de mantener sus ahorros multimillonarios en secreto.

¿Cuánto es el monto que disimula a su pareja? (Media)

Ingresos (mensuales) Ahorros 30-49 años 50.000 yenes 500.000 yenes 50-69 años 30.000 yenes 1.000.000 yenes

Fuente: Matsui Securities Co., Ltd

Fotografía del encabezado: PIXTA.