Nuevos ajustes a los impuestos en Japón: el “tercer tipo de cerveza” costará 10 yenes más

Por su precio asequible, el “tercer tipo de cerveza” era un producto popular entre los consumidores, pero los ajustes a los impuestos han reducido la brecha de su precio con la cerveza.

En octubre de 2020 entraron en vigor en Japón algunos ajustes impositivos y de tarifas para productos y servicios de uso diario. Entre los que podrían tener un impacto más fuerte en el bolsillo de los japoneses están las bebidas alcohólicas con sabor a cerveza y la cerveza, que han sufrido ajustes tanto al alza como a la baja.

El impuesto del popular y accesible “tercer tipo de cerveza” (bebidas alcohólicas con sabor a cerveza), aumentó en 9,8 yenes por cada 350 mililitros. En contraste, el impuesto a la cerveza disminuyó en 7 yenes por cada 350 mililitros. Estos cambios no tendrán gran repercusión para los bebedores ocasionales, pero sí representarán una importante cantidad para los asiduos a este “tercer tipo de cerveza”. El impuesto para las bebidas alcohólicas a base de frutas, tales como el vino, aumentó en 7,5 yenes por cada 750 mililitros. En el caso del sake, el gravamen fue reducido en 7,2 yenes por cada botella de 4 gō (aproximadamente 720 ml).

Como consecuencia del incremento al impuesto del tabaco, JAPAN TOBACCO INC. (JT) y otras empresas del ramo aumentaron los precios de sus productos. El incremento depende de cada marca, pero, en promedio, es un aumento de 50 yenes por cajetilla.

Por otra parte, la suscripción para recibir la transmisión terrestre de NHK (la emisora pública de Japón) se redujo unos 35 yenes y, en el caso del contrato que incluye la transmisión satelital, el descuento es de 60 yenes.

Impuesto a bebidas alcohólicas (reducción) Botella de sake de 4 gō (720 ml aprox.) 7,2 yenes ↓ Lata de 350 ml de cerveza 7 yenes ↓ Impuesto a bebidas alcohólicas (aumento) Lata de 350 ml de “tercer tipo de cerveza” 9,8 yenes ↑ Botella de 750 ml de vino 7,5 yenes ↑ Impuesto al tabaco (aumento) JT Entre 10 y 100 yenes ↑ Philip Morris Entre 20 y 50 yenes ↑ BTA De 10 a 60 yenes ↑ Tarifa de suscripción de la transmisión de NHK (reducción) Servicio terrestre 35 yenes ↓ Servicio terrestre más satelital 60 yenes ↓

Elaborado por el equipo editorial de nippon.com con información de la Agencia Tributaria de Japón y otras entidades gubernamentales.

Además, en octubre entraron en vigor proyectos relacionados con el nuevo coronavirus. Como una medida para reactivar la baja demanda turística, la campaña Go To Travel añadió a Tokio como salida y destino de turismo. También comenzará la campaña Go To Eat que busca ayudar al sector de los restaurantes. Por otra parte, en octubre se relajaron ciertas medidas de inmigración. Los trabajadores y estudiantes extranjeros que cuenten con permisos de residencia por tres meses o más, es decir, estadías de mediano a largo plazo, pueden ingresar a Japón si cumplen con ciertos requisitos.

Información adicional

Los ajustes en los impuestos a las bebidas alcohólicas que entraron en vigor en octubre de 2020 son el primero de tres pasos para igualar el gravamen de todos los tipos de bebidas alcohólicas. En octubre de 2023 se implementará la segunda parte, en la que el impuesto del “tercer tipo de cerveza” se igualará al de las bebidas alcohólicas bajas en malta, y el impuesto a la cerveza se reducirá aún más. Para el año 2026, la cerveza, las bebidas alcohólicas bajas en malta y el “tercer tipo de cerveza” tendrán exactamente el mismo impuesto.

Fotografía de encabezado: PIXTA.