Las emisiones de dióxido de carbono continúan disminuyendo en los hogares japoneses

El calentamiento global es una cuestión que se está abordando a escala mundial. En el año fiscal 2019, las emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ) del sector doméstico en Japón disminuyeron por segundo año consecutivo.

Desde el año fiscal 2017, el Ministerio de Medioambiente ha realizado la Encuesta sobre las emisiones reales de CO 2 en el sector doméstico con el objetivo de planificar, con la recogida de unos datos básicos, una serie de políticas contra el calentamiento global. Esta encuesta estadística ha permitido comprender de forma integral la cantidad de CO 2 que emiten los hogares y sus factores explicativos (como el número de personas que viven en una casa, etc.). La encuesta abarca un total de 496 ítems, incluyendo la composición del hogar, cómo está construida la casa, el consumo de electricidad y otros tipos de energía, y la utilización de electrodomésticos.

Según los resultados preliminares de la encuesta del año fiscal 2019 publicados en septiembre de 2020, las emisiones anuales de CO 2 por hogar fueron de 2,80 toneladas (t-CO 2 = dióxido de carbono equivalente). Esto representa una disminución del 3,4 % con respecto al año fiscal anterior y un 12,5 % menos con respecto al año fiscal 2017.

En términos de tipo de energía, la abrumadora mayoría de las emisiones de CO 2 provenían del uso de la electricidad en un 67,1 %, por gas ciudad en un 14,3 %, queroseno en un 12,9 % y gas LP en un 5,7 %.

Se cree que la disminución de las emisiones se debe al aumento de la eficiencia energética de los acondicionadores de aire, el alumbrado y otros aparatos eléctricos, y a la promoción del ahorro de energía en todos los hogares.

Comparando las emisiones de CO 2 por tipo de edificio, los hogares en casas particulares emitieron 3,51 toneladas de CO 2 y los hogares en edificios de viviendas colectivas emitieron 1,93 toneladas, una diferencia de alrededor de 1,8 veces. Cuando se comparan las emisiones por mes, en enero se registró un mayor volumen. Durante los meses que van de diciembre a marzo, período en el que se utiliza queroseno para la calefacción, hay un mayor volumen de emisiones.

El porcentaje de hogares que utilizaron sistemas de energía solar fue del 12,7 en las casas particulares (0,0 % en las viviendas colectivas). El 65 % de los hogares utilizaban iluminación LED (incluyendo su combinación con otras luces).

Por regiones, las emisiones anuales de CO 2 por hogar fueron de 4,66 toneladas en Hokkaidō, 4,01 toneladas en Tōhoku, 2,56 toneladas en Kantō Kōshin, 4,25 toneladas en Hokuriku, 2,72 toneladas en Tōkai, 2,21 toneladas en Kinki, 3,79 toneladas en Chūgoku, 2,96 toneladas en Shikoku, 1,98 toneladas en Kyūshū y 3,17 toneladas en Okinawa (todas equivalentes en CO 2 ). Los valores tienden a ser particularmente altos en las regiones frías.

En estas 10 regiones las emisiones de CO 2 disminuyeron por segundo año consecutivo desde el año fiscal 2017. Las mayores disminuciones en comparación con el año fiscal 2017 se produjeron en Kyūshū (28,5 % de disminución), Kinki (16,9 % de disminución) y Hokuriku (15,8 % de disminución).

El Plan de Prevención del Calentamiento Global (2016) del Gobierno tiene como objetivo una reducción del 26,0 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, como el CO 2 , para el año fiscal 2030 en comparación con el año fiscal 2013. En el sector doméstico, se dice que el objetivo es una reducción de alrededor del 40 %.

Fotografía del encabezado: un operario instalando paneles solares en una casa (Sunrising/PIXTA).