Menos del 18 % de las personas LGBT ha declarado públicamente su orientación sexual en el trabajo

Aunque el término LGBT ha arraigado hasta cierto punto en Japón para mencionar a las minorías sexuales, solo un 31,0 % de los encuestados dijeron que lo comprendían bien. Las minorías sexuales siguen sufriendo muchos inconvenientes y problemas.

A finales de agosto de 2020, au Jibun Bank, una empresa con sede en el distrito Chūō de Tokio, realizó una encuesta a 1.000 personas empleadas de todo Japón separadas dos grupos: 500 pertenecientes a alguna minoría sexual y otras 500 heterosexuales. Cuando se les preguntó si la empresa para la que trabajan cuenta con algún sistema o iniciativa para apoyar las cuestiones relativas a las personas LGTB, casi la mitad (el 48,3 %) respondió que no. En comparación con las empresas con financiación extranjera, el porcentaje de empresas nacionales que respondieron que no tenían un sistema de apoyo a las personas LGBT fue casi 20 puntos más alto.

Los sistemas de apoyo específico más comunes fueron: “Dinero para celebraciones, licencia por duelo y otros sistemas aplicables a las parejas del mismo sexo” (36,6 %), “Capacitación para aprender sobre cuestiones relativas a la comunidad LGBT” (36,1 %), “Participación y patrocinio en eventos de la comunidad LGBT” (34,4%) y “Declaración explicita contra la discriminación” (33,0 %).



Cuando se preguntó los encuestados LGBT si la presencia o ausencia de sistemas e iniciativas de apoyo a las personas LGBT era importante para ellos a la hora de elegir una empresa, el total de “muy importante” y “un poco importante” fue del 20,6 %, lo que revela que, sorprendentemente, casi el 80 % de las personas no se mostraron preocupadas por los sistemas de apoyo.

Las razones que dieron para esto fueron: “Mi sexualidad es un tema personal y no espero que la empresa haga nada al respecto” (varón de 48 años), “Mientras no haya una discriminación extrema, no tiene por qué ser tan prioritario” (varón de 23 años) y “No tenía intención de salir del armario” (mujer de 45 años).

Cuando se les preguntó qué tipo de sistemas e iniciativas de apoyo les gustaría ver en su empresa para los empleados LGBT, muchos de los encuestados expresaron su deseo de que haya una mayor comprensión. Los encuestado expresaron opiniones como “me alegraría ver un entorno abierto y un lugar de trabajo sensibilizado” (mujer de 27 años) o “quiero que reciban un curso de capacitación que incorpore la intención de no dar un trato especial a los empleados LGBT, ya que odio que los traten con temor” (mujer de 30 años).

Menos de una de cada cinco personas LGBT, el 17,6 %, había declarado voluntaria y públicamente su orientación sexual. Por esta razón, algunos de los problemas en el trabajo incluían: “Tengo que mentir cuando me preguntan cuándo me voy a casar y por qué no tengo novia” (hombre de 39 años), “No puedo mantener una conversación sobre el sexo opuesto - sobre mis artistas favoritas, sobre el matrimonio” (hombre de 40 años), y “no quiero ponerme el uniforme” (mujer de 45 años).

Fotografía del encabezado: PIXTA.