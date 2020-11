COVID-19: Un 60 % de los japoneses no desea asistir a las fiestas de fin de año de sus empresas

Según una encuesta, a más del 90 % de los empleados en Japón le preocupa que las fiestas laborales de fin de año puedan convertirse en focos de infección del coronavirus.

Una encuesta acerca de las fiestas de fin de año (bōnenkai) durante la pandemia que realizó Japan Food Delivery Service, firma que ofrece servicios de banquetes a empresas y organizaciones, reveló que el 24,6 % de quienes respondieron no quiere asistir a este típico ágape en 2020 y que el 36,9 % preferiría no hacerlo. Esto suma un total de más del 60 % de empleados que no ve con buenos ojos idea de participar en fiestas laborales de fin de año. Por otra parte, solo un 38,5 % del total respondió que quiere o preferiría asistir a esas fiestas.

Esta encuesta se llevó a cabo del 7 al 13 de octubre de 2020 y en ella participaron 852 empleados de ambos sexos y mayores de 20 años de las empresas registradas en servicios de Japan Food Delivery Service en todo Japón. Con respecto a por qué no desean asistir a las fiestas de fin de año de sus lugares de trabajo, las respuestas más comunes fueron que les preocupa la posibilidad de contagiarse con el nuevo coronavirus, con una apabullante mayoría del 88,6 %; no querer invertir tiempo en actividades relacionadas con el trabajo después de sus labores, con un 30 % y no disfrutar de estas actividades porque generan estrés, con un 27,1 %.

Cuando se les cuestionó si consideran que asistir a este tipo de celebraciones puede aumentar las posibilidades de contagiarse, el 54,1 % dijo que sí y el 40,8 % que es muy probable que así sea. En conjunto, suman un total de más del 90 % de personas que están preocupadas al respecto.

Por otra parte, la empresa SPACEMARKET, una agencia de alquiler de espacios para diversos eventos, realizó una encuesta a finales de octubre para conocer la opinión que tienen las personas sobre las fiestas laborales de fin de año. En ella participó un total de 501 empleados de entre 20 y 59 años. A la pregunta sobre qué modalidad de fiesta sería de su agrado en caso de participar, el 33,3 % de quienes respondieron confesaron querer participar en persona en estas celebraciones y el 36,7 % que, de ser posible, preferirían asistir en persona; esto hace un total del 70 % de empleados que preferirían participar presencialmente. En contraste, el 17,6% dijo que sería mejor que se celebraran en línea y el 12,4% que quiere que se celebren en línea; es decir, aproximadamente 30 % de las personas prefieren no asistir en persona a dichas celebraciones.

Con respecto al número de asistentes que consideran prudente que participen en estas fiestas, el 5,6 % dijo que entre dos y tres participantes es un número adecuado, el 25 % dijo que entre cuatro y cinco y el 47,3 % dijo que de cinco a diez. Es decir, aproximadamente el 80 % de quienes respondieron considera que es mejor que las reuniones no sobrepasen los 10 asistentes. Por último, el 71,1 % de un total de 377 encuestados que participaron en las fiestas laborales de fin de año del año pasado afirmó que a dichas celebraciones asistieron más de 10 personas.

Fotografía de encabezado: PIXTA.