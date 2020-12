El 70,6 % de los japoneses, a favor de elegir apellido después de casarse

Solo el 14,4 % de los encuestados se mostraron en contra señalando opciones como “Prefiero que mi cónyuge tenga el mismo apellido” o “Los otros matrimonios también deberían compartir el mismo apellido”.

Entre los días 22 y 26 de octubre de 2020, el laboratorio del profesor Tanamura Masayuki, de la Universidad de Waseda, y el grupo civil “Acción nacional para la elección de los apellidos en el matrimonio” (Sentaku-teki fūfu bessei zenkoku chinjō akushon) encuestaron a 7.000 hombres y mujeres menores de 60 años en todo Japón acerca de sus opiniones sobre la posibilidad de que las parejas puedan conservar su apellido familiar aunque estén casados. Hoy el artículo 750 del Código Civil estipula que los matrimonios deben compartir el mismo apellido, y solo están exentas de esta norma las parejas formadas por una persona japonesa y una extranjera.

Al preguntar cómo deberían ser los apellidos en el momento de casarse, el 35,9 % respondió “Prefiero que en mi matrimonio tengamos el mismo apellido, pero no me importa que otros matrimonios usen el mismo o diferente apellido” y el 34,7 % de los encuestados contestaron “Prefiero que en mi matrimonio podamos elegir el apellido, pero no me importa que otros matrimonios usen el mismo o diferente apellido”.

Por sexo y grupo de edad, los hombres de entre 50 y 59 años (23,4 %), los de entre 40 y 49 años (20,5 %) y los que tenían entre 30 y 39 años (17,0 %) fueron los que más se opusieron a la idea. Por el contrario, el porcentaje de mujeres de todos los grupos de edad que no estaban de acuerdo era bajo, menos del 10 %.

Cuando se les preguntó si alguna vez habían renunciado al matrimonio o habían formado un matrimonio de hecho porque no podían elegir apellido, el 1,3 % de todos los encuestados respondieron que “Sí”. El número fue ligeramente mayor entre los hombres de entre 20 y 29 años (2,4 %) y las mujeres de entre 50 y 59 años (1,9 %). Tanto entre los hombres como entre las mujeres, la proporción de encuestados que se opusieron a la elección tendió a aumentar con la edad.

Porcentaje de respuestas a la pregunta: “¿Alguna vez ha renunciado al matrimonio o ha formado un matrimonio de hecho porque no podía elegir apellido?”

Sí No No responde Total 1,3 % 96,1 % 2,6 % Hombres de 20-29 años 2,4 % 92,3 % 5,3 % Hombres de 30-39 años 1,7 % 94,9 % 3,4 % Hombres de 40-49 años 1,5 % 95,3 % 3,2 % Hombres de 50-59 años ― 97,8 % 1,4 % Mujeres de 20-29 años ― 95,5 % 4,2 % Mujeres de 30-39 años 1,4 % 97,0 % 1,6 % Mujeres de 40-49 años 1,5 % 95,7 % 2,8 % Mujeres de 50-59 años 1,9 % 95,4 % 2,7 %

(“-” se oculta cuando es menos del 1%) Fuente: encuesta conjunta del laboratorio de Tanamura de la Universidad de Waseda y el grupo civil “Acción nacional para la elección de los apellidos en el matrimonio”.

Según el sitio web oficial del Ministerio de Justicia, el sistema de elección de apellidos en el matrimonio permitiría a las parejas seguir utilizando su apellido prematrimonial una vez casadas si así lo desean. Según el Código Civil actual, no obstante, el hombre o la mujer debe cambiar su apellido al casarse y el matrimonio debe adoptar un apellido único.

En los últimos años, con el paulatino aumento de la presencia de la mujer en el mercado laboral y otros factores, se han señalado los inconvenientes y desventajas sociales del cambio de apellido, y se han hecho cada vez más llamamientos para que se introduzca un sistema de elección de sendos apellidos para las parejas casadas. El Tribunal Supremo, en un fallo de 2015, también pidió un debate más profundo en la Dieta.

Fotografía del encabezado: Aono Yoshihisa (izquierda), presidente de Cybozu Corporation, habla en una conferencia de prensa después de que presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Tokio por un sistema de elección de sendos apellidos para las parejas casadas. Club de Prensa Judicial en Kasumigaseki, Tokio, enero de 2018. (Jiji Press)